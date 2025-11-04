Экспорт казахстанского зерна достиг двух млн тонн

Фото: Depositphotos

Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро Национальной статистики Казахстана опубликовало данные по инфляции, тарифам на коммунальные услуги и ценам на продовольственные товары за октябрь 2025 года.





Согласно данным статистики, в сфере жилищно-коммунальных услуг в октябре снизились тарифы на холодную воду на 40%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 10,7%, электроэнергию - на 2%. Цены на услуги общественного питания выросли - на 2%, услуги парикмахерских и салонов красоты - на 1,5%, тренажерных залов - 0,8%.





Из продуктов питания в отчетном периоде снижение цен отмечено на лук репчатый на 7,7%, яблоки - на 6,1%, свеклу - на 5,1%, капусту - на 4,7%, морковь - на 4,4%, сахар-песок - на 2%, виноград - на 1,1%, лимоны - 0,8%. Повышение цен наблюдается на шоколад на 2,3%, кофе, готовые приправы и соусы - по 1,8%, финики - на 1,6%, крупяные изделия - на 0,7%.





Среди непродовольственных товаров в октябре цены на новые автомобили отечественной сборки снизились на 1,5%. Зонт подорожал на 4,2%, электрообогреватель - на 2,5%, цемент - на 0,4%. Уровень цен на моющие и чистящие средства, товары личного пользования вырос по 1%, одежду и обувь, бытовые приборы - по 0,8%.





По итогам октября годовая инфляция снизилась и составила составила 12,6% (в сентябре 2025 года - 12,9%), за месяц - 0,5% (в предыдущем месяце - 1,1%).





Цены на продовольственные товары за год выросли на 13,5% (в сентябре - 12,7%), платные услуги - на 12,9% (в сентябре - 15,3%), непродовольственные товары - на 11% (в сентябре - 10,8%).





Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5,2 процентных пункта), здравоохранение (1,6 процентных пункта), жилищные услуги (1,3 процентных пункта). За месяц уровень цен непродовольственных товаров повысился на 1,2%, продовольственных товаров - на 1%, платных услуг снизился - на -0,8%", - привели данные в бюро.





Стоит отметить, что в последний раз снижение темпов инфляции наблюдалось в Казахстане почти год назад - в ноябре 2024 года.





Напомним, выступая с посланием народу Казахстана в сентябре, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы. После данного поручения правительство приняло решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на комуслуги и бензин до стабилизации уровня инфляции. Цены на ГСМ зафиксировали на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций.





Также обратим внимание, что реальная заработная плата казахстанцев снизилась . Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.





Исследование показало, что 74,7% казахстанцев обеспокоены ростом цен на продукты питания за последние полгода. Из-за высокой стоимости стали реже покупать мясо, а также овощи и фрукты (24,5%), рыбу (20,5%), молочные продукты (16,9%), хлеб и мучные изделия (12,1%), колбасные изделия (11,2%), сладости и напитки (10,9%).







