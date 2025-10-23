Фото: Depositphotos

Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По данным АО "НК "Қазақстан темір жолы", с 1 сентября по 19 октября 2025 года Казахстан экспортировал 1,6 млн тонн зерна нового урожая, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,4 млн тонн), - По данным АО "НК "Қазақстан темір жолы", с 1 сентября по 19 октября 2025 года Казахстан экспортировал 1,6 млн тонн зерна нового урожая, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,4 млн тонн), сообщили в Минсельхозе РК.





Основной рост объемов зафиксирован в направлении стран Центральной Азии и Кавказа. Экспорт в Узбекистан увеличился на 41% - с 568 тыс. тонн до 801 тыс. тонн, в Таджикистан - на 3,8% (с 236 тыс. до 245 тыс. тонн), а в Кыргызстан - в 2,6 раза (с 17 тыс. до 45 тыс. тонн).





Также значительно возрос экспорт в Азербайджан - в 3,4 раза (с 11 тыс. до 38 тыс. тонн), Афганистан - на 28,6% (с 56 тыс. до 72 тыс. тонн) и Туркменистан - на 66,7% (с 3 тыс. до 5 тыс. тонн).



