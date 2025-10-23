22.10.2025, 09:49 90676
Казахстан экспортировал 1,6 млн тонн зерна
Фото: Depositphotos
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По данным АО "НК "Қазақстан темір жолы", с 1 сентября по 19 октября 2025 года Казахстан экспортировал 1,6 млн тонн зерна нового урожая, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,4 млн тонн), сообщили в Минсельхозе РК.
Основной рост объемов зафиксирован в направлении стран Центральной Азии и Кавказа. Экспорт в Узбекистан увеличился на 41% - с 568 тыс. тонн до 801 тыс. тонн, в Таджикистан - на 3,8% (с 236 тыс. до 245 тыс. тонн), а в Кыргызстан - в 2,6 раза (с 17 тыс. до 45 тыс. тонн).
Также значительно возрос экспорт в Азербайджан - в 3,4 раза (с 11 тыс. до 38 тыс. тонн), Афганистан - на 28,6% (с 56 тыс. до 72 тыс. тонн) и Туркменистан - на 66,7% (с 3 тыс. до 5 тыс. тонн).
Как сообщалось ранее, в Казахстане намолочено 26,3 млн тонн зерновых.
23.10.2025, 12:43 5741
Четвертый НПЗ собираются построить в Казахстане до 2040 года
В настоящее время дефицит авиационного топлива в стране остается актуальной проблемой
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Новый, четвертый нефтеперерабатывающий завод планируют построить в Казахстане до 2040 года, сообщил в ответе на депутатский запрос премьер-министр Олжас Бектенов.
В запросе депутаты интересовались, будет ли построен в Мангистауской области небольшой нефтеперерабатывающий завод мощностью до 5 миллионов тонн.
В регионе ежегодно добывается около 18 миллионов тонн нефти, но практически вся она экспортируется в качестве сырья, а затем импортируется в виде готовой продукции по высокой цене", - написали сенаторы.
По их словам, дефицит авиационного топлива в стране остается актуальной проблемой, что, в свою очередь, увеличивает стоимость перевозок и снижает конкурентоспособность региональных авиаперевозок.
Для решения этой задачи правительством РК утверждена Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы. Согласно Концепции, в 2028-2030 годах предусмотрена разработка предварительного технико-экономического обоснования, в 2030-2032 годах - проектно-сметной документации, а в 2032-2040 годах - строительство нового нефтеперерабатывающего завода мощностью 10 млн тонн в год", - написал в ответе Бектенов.
Он добавил, что в настоящее время Министерство энергетики разработало проект технического задания на разработку технико-экономического обоснования.
Проект включает разделы по определению участников и изучению как минимум четырех потенциальных локаций, включая Мангистаускую область, а также ввод новых производственных мощностей по глубокой переработке нефти, что, в свою очередь, обеспечит выпуск авиационного керосина качества TS-1/Jet A-1.
Строительство нового нефтеперерабатывающего завода мощностью 5 млн тонн в год в Мангистауской области требует предварительных инвестиций, а также стоит учитывать высокую стоимость авиационного топлива для обеспечения окупаемости инвестиций. Таким образом, строительство небольшого нефтеперерабатывающего завода в Мангистауской области будет рассмотрено в рамках реализации проекта "Строительство интегрированного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Республике Казахстан". В целом проект строительства нового нефтеперерабатывающего завода находится под постоянным контролем правительства и уполномоченного государственного органа", - резюмировал премьер.
22.10.2025, 17:10 64451
В Миннацэкономики прокомментировали введение моратория на повышение цен на бензин
Серик Жумангарин подчеркнул, что, несмотря на наличие собственной добычи, Казахстан не может полностью изолироваться от внешнего рынка
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса прокомментировал введение моратория на повышение цен на бензин, передает корреспондент агентства.
Мы на самом деле резко не повышали цены ни на бензин, ни на дизтопливо. Мы повышали по 2 тенге, не спеша, в месяц, для того чтобы не было именно резкого скачка. Сейчас лаг по времени был взят для того, чтобы посмотреть", - цитирует министра zakon.kz.
По его словам, в России очень резко дорожают нефтепродукты, а в Казахстане они в разы ниже.
Есть риск вымывания наших нефтепродуктов под различными предлогами, по различным схемам в соседние страны. И, к сожалению, с ним достаточно сложно бороться административным методом. Поэтому мы сейчас понаблюдаем, каким образом эти риски можно нивелировать. Но в любом случае этот лаг ценовой нам надо каким-то образом уменьшать. К сожалению, не получается", - цитирует Серика Жумангарина bizmedia.kz.
Он подчеркнул, что, несмотря на наличие собственной добычи, Казахстан не может полностью изолироваться от внешнего рынка.
Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса ответил на вопросы про введенный в стране мораторий на повышение цен на бензин и дизтопливо.
22.10.2025, 15:16 72101
Сколько будет длиться мораторий на повышение цен на бензин
Фото: Depositphotos
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса ответил на вопросы про введенный в стране мораторий на повышение цен на бензин и дизтопливо, передает корреспондент агентства.
Отвечая на вопросы журналистов, Жумангарин сообщил, что мораторий на рост цен на ГСМ продлится как минимум до весны 2026 года.
Нам надо дождаться вопроса стабилизации ситуации в соседних странах (...) Это связано, во-первых, с курсовой разницей. Во-вторых, что в некоторых наших соседних странах возник дефицит, который подгоняет цену. Они, в отличие от нас, не держат цены", - разъяснил министр.
Напомним, после решения правительства ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции в Казахстане зафиксировали цены на ГСМ на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций.
22.10.2025, 14:45 74486
В новый Бюджетный кодекс включена норма о размере выплат дивидендов от нацкомпаний в экономику страны
Норма от выплаты дивидендов должна от каждой нацкомпании составлять не менее 50 и до 70%
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Отвечая на вопрос депутата на пленарном заседании мажилиса о снижении дивидендов в госбюджет от нацкомпаний, премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что нацкомпании направляют большие суммы на реализацию крупных инвестиционных и социальных проектов в регионах, а что касается прозрачности расходования средств, то этот момент сегодня обеспечен действующим законодательством, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Вопросы открытости расходования тех средств, которые нацкомпании расходуют, вливают в экономику, он, на наш взгляд, обеспечен. Вы знаете, что в рамках принятого в этом году нового Бюджетного кодекса включена норма правительством совместно с депутатами о том, что норма от выплаты дивидендов должна от каждой нацкомпании составлять не менее 50 и до 70%. Раньше этой нормы не было", - рассказал премьер.
Он уточнил, что этот предел устанавливался постановлением правительства.
По словам Бектенова, средства, которые остаются в распоряжении нацкомпаний, также открыто расходуются, согласно установленным законом процедурам. Парламентарии и общество имеют возможность изучить эту информацию, проконтролировать, задать вопросы и внести коррективы.
Что касается конкретно тех сумм, о которых вы говорили, действительно, эта сумма - разница в дивидендах, которая в госбюджет будет поступать, сформировалась за счет фонда "Самрук-Қазына". Но здесь хотел бы привести ряд цифр: фонд как ключевой государственный институт развития реализует очень масштабную инвестиционную программу, которая оценивается в 53 трлн тенге. Огромные суммы. Конечно, фонд вынужден не только свои средства вкладывать, чтобы реализовать эту инвестпрограмму, но и заимствовать на рынке, что, мы считаем, нормально. Помимо инвестиционной программы, "Самрук-Қазына" реализует целый ряд социальных проектов в различных регионах страны. Для примера - только на строительство объектов здравоохранения в различных регионах направляется 550 млрд тенге; на строительство арендного жилья во всех регионах страны выделено 272 млрд тенге. То есть очень серьезные инвестиции, поэтому мы считаем, что решения по дивидендам фонда "Самрук-Қазына" с учетом тех факторов, о которых я сказал, достаточно взвешенные и обоснованные", - разъяснил Олжас Бектенов.
22.10.2025, 13:59 76811
Добыча газа на Карачаганаке возобновляется - Минэнерго
Фото: Depositphotos
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Возобновлен прием газа на Оренбургском ГПЗ, добыча на Карачаганаке восстанавливается, сообщает Министерство энергетики РК.
Оренбургский газоперерабатывающий завод возобновил прием сырого газа с казахстанского месторождения. В связи с этим оператор проекта начинает планомерное восстановление добычи на Карачаганаке до штатных уровней, предшествовавших инциденту 19 октября", - информирует министерство.
В ведомстве подчеркнули, что временная приостановка приема сырья и связанная с ней корректировка добычи никак не повлияли на газоснабжение внутреннего рынка Казахстана.
Все обязательства перед казахстанскими потребителями выполнялись и продолжают выполняться в полном объеме", - отметили в Минэнерго.
Там добавили, что вопрос строительства собственного газоперерабатывающего завода на Карачаганаке является стратегическим приоритетом.
Принято решение, что проект будет реализовывать АО "НК "КазМунайГаз". В настоящее время ведутся переговоры с участниками Карачаганакского проекта по согласованию технических параметров подключения будущего завода к действующей инфраструктуре месторождения. Ситуация находится под полным контролем правительства Республики Казахстан", - подытожили в Минэнерго.
Напомним, Оренбургский завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак из-за аварийной ситуации на предприятии, возникшей из-за атаки БПЛА. В Минэнерго подчеркнули, что приостановка работы не отразилась на поставках газа в Казахстан.
22.10.2025, 11:30 85146
Ставки вознаграждения по потребительским кредитам снизят до 40%
Фото: Depositphotos
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Новые макро- и микропруденциальные инструменты, направленные на охлаждение рынка розничного кредитования, принимают в Казахстане, сообщил в своем докладе на пленарном заседании мажилиса председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.
В частности, с 1 апреля 2026 года банки начнут формировать дополнительный буфер капитала в размере 2% от риск-взвешенных активов по портфелю физических лиц. По текущим оценкам это составляет более 460 млрд тенге. Таким образом, у БВУ будет меньше стимулов резко наращивать розничный портфель. Это вкупе с другими мерами будет мотивировать больше кредитовать корпоративный сегмент", - пояснил Сулейменов.
Также совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка снижена предельная годовая эффективная ставка вознаграждения по потребительским кредитам - с 56% до 46%. Сейчас дополнительно рассматривается необходимость дальнейшего снижения до 40%.
Ужесточены подходы к проверке доходов заемщиков, чтобы исключить случаи искусственного завышения дохода за счет дублирования источника дохода, создания искусственных оборотов по дебетовой карте, депозитам, текущим счетам.
Дополнительно в рамках обновления методологии будет проведен пересмотр критериев доходов, применяемых при расчете коэффициента долговой нагрузки.
С 1 января 2026 года вводится дифференцированное налогообложение доходов банков: ставка корпоративного подоходного налога по доходам от розничного кредитования составит 25%, а по кредитованию бизнеса - 20%. Кроме того, для ограничения роста закредитованности населения будет активирован новый макропруденциальный инструмент - коэффициент долга к доходу", - рассказал глава Нацбанка.
Он также пояснил, что как будут регулировать рынок рассрочек и BNPL-сервисов.
Как вы знаете, банковские рассрочки находятся в периметре регулирования. По небанковской рассрочке, например продуктам застройщиков и автодилеров, для защиты прав потребителей финансовых услуг также планируется введение соответствующего регулирования", - заявил Сулейменов.
Ранее в правительстве было принято решение поддержать систему жилищно-строительных сбережений. С этой целью объем удешевленного ипотечного кредитования для населения будет увеличен в два раза, что позволит обеспечить доступность жилья. Указанная мера будет реализована через действующие программы "Наурыз" и "Наурыз Жұмыскер" путем увеличения объемов кредитования до 500 млрд тенге.
22.10.2025, 10:50 87631
Прогноз макроэкономических показателей на 2026-2028 годы представили в мажилисе
Фото: Depositphotos
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы представил в ходе заседания мажилиса заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства.
В соответствии с базовым вариантом реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,4%, среднегодовой рост за 3 года - 5,3%. Номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году. Рост экономики будет обеспечиваться ростом в реальном секторе и сфере услуг. В обрабатывающей промышленности прогнозируется увеличение темпов роста с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году за счет реализации инвестиционных проектов. Средний за три года рост в горнодобывающей промышленности составит 2,8%, в сельском хозяйстве - 3,9%, в строительстве - 11,0%, услуг транспорта - 10,1% и в торговле - 6,7%", - сказал Жумангарин.
Он отметил, что экспорт по прогнозам увеличится с 77,1 млрд долл. США в 2026 году до 83,7 млрд долл. США в 2028 году, импорт - с 67,7 до 75,2 млрд долл. США.
Прогноз инфляции определен на уровне 9-11% в 2026 году, 6% в 2027 году и в 2028 году", - сообщил глава МНЭ.
Кроме того, по его словам, на основе прогноза макроэкономических показателей сформирован прогноз параметров бюджета и Национального фонда на 2026-2028 годы.
Доходы в 2026 году прогнозируются в объеме 19,2 трлн тенге или на уровне 10,5% к ВВП. По сравнению с оценкой текущего года рост составит 4,7 трлн тенге. В плановом периоде ожидается их рост к 2028 году до 23,2 трлн тенге, или на 20,8%", - сказал Жумангарин.
Гарантированный трансферт из Нацфонда определен в размере 2770 млрд тенге ежегодно, в пределах лимита, рассчитанного по цене отсечения.
Темпы роста расходов в 2026-2028 годах стабилизированы на уровне 108,7-109,3%. Расходы республиканского бюджета в 2026 году составят 27,7 трлн тенге или 15,1% к ВВП, в 2027 году - 28,8 трлн тенге или 14,0% к ВВП, в 2028 году - 29,8 трлн тенге или 13% к ВВП при соблюдении лимитов, установленных бюджетными правилами.
При таких объемах доходов и расходов бюджет обеспечивает самодостаточность без необходимости привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта", - уточнил он.
Значения фискального и ненефтяного дефицитов определены на уровне 2,5% и 4,9% к ВВП в 2026 году соответственно, с последующим снижением до 0,9% и 2,7% к ВВП в 2028 году.
С учетом этого, правительственный долг, по прогнозам, составит на уровне 21,4% к ВВП в 2026 году с снижением до 19,6% к ВВП в 2028 году, что не превышает установленные ковенанты.
21.10.2025, 18:37 124841
В Казахстане намерены обязать банки предоставлять расширенные отчеты по продаже и покупке валюты
Фото: Depositphotos
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана разработал документ, который предполагает внесение изменений в постановление "Об утверждении правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", передает корреспондент агентства.
В частности, согласно тексту документа, в целях совершенствования политики регулирования деятельности по осуществлению обменных операций с наличной валютой предусматривается:
- сокращение срока корректировки отчетов, представляемых уполномоченными банками и уполномоченными организациями;
- расширение отчета для уполномоченных банков в части представления данных по покупке/продаже наличной иностранной валюты в разрезе уполномоченной организации.
Проект разработан в целях реализации закона, в этой связи слова "и финансированию терроризма" заменены словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - говорится в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что новый вид банковской лицензии появится в Казахстане.
