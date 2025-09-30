Казахстан и Италия договорились об увеличении взаимной торговли

В прошлом году объем двустороннего товарооборота достиг 20 млрд долларов

Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Италия договорились об увеличении объемов взаимной торговли. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с президентом Италии Серджо Маттареллой с совместным - Казахстан и Италия договорились об увеличении объемов взаимной торговли. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с президентом Италии Серджо Маттареллой с совместным заявлением для представителей СМИ.





В прошлом году объем двустороннего товарооборота достиг 20 млрд долларов. За 8 месяцев этого года данный показатель составил 11,3 млрд долларов. Италия является одним из крупнейших инвестиционных партнеров нашей страны. У нас успешно работают около 250 итальянских компаний. С 2005 года Италия инвестировала в экономику Казахстана более 7,6 млрд долларов. Наши отношения в этой сфере развиваются весьма плодотворно, - отметил Токаев.





Он также сообщил, что с президентом Италии была достигнута договоренность об увеличении объемов взаимной торговли.





Поставлена важная задача - активизировать деловые контакты в целях расширения номенклатуры товаров. Кроме того, мы приступили к рассмотрению новых инвестиционных проектов, отвечающих нашим взаимным интересам. Особое внимание было уделено отраслям энергетики, сельского хозяйства, машиностроения, легкой и пищевой промышленности. Считаем, что межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству должна сосредоточить свою работу на этой деятельности. Мы также обсудили вопросы укрепления связей в транспортно-логистической отрасли, в том числе расширение потенциала международных транспортных маршрутов, включая Транскаспийский коридор. Были рассмотрены возможности взаимодействия в секторах логистической инфраструктуры и перерабатывающей промышленности", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Отметив значимость широкого внедрения цифровых технологий в экономику, собеседники обсудили возможности обмена опытом по использованию искусственного интеллекта и больших баз данных.





Мы договорились рассмотреть перспективы реализации инновационных проектов в сферах финансов и туризма. В целом мы готовы создать благоприятные условия для итальянских компаний, желающих работать на нашем рынке", - заявил президент.





Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено углублению культурно-гуманитарных связей.





В следующем году в Италии планируется проведение выставки "Көшпенділер алтыны". В старейшем театре Сан-Карло в Неаполе будет поставлена опера "Абай". В этом году в Риме будет установлен памятник великому казахскому поэту Абаю Кунанбайулы", - поделился президент.





Еще одной важной темой на переговорах стала сфера образования. В настоящее время более 4 тысяч казахстанских студентов обучаются в ведущих вузах Италии.





В этом году на базе Жетысуского университета имени Ильяса Жансугурова начал работу филиал Политехнического университета Марке. Уверен, что это учебное заведение предоставит нашей молодежи возможность получить качественное образование", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





В ходе встречи с президентом Италии также были рассмотрены вопросы глобальной повестки.





Мы с президентом Маттареллой выразили обеспокоенность эскалацией вооруженных конфликтов в нынешний сложный период. Наши страны считают, что все проблемы должны решаться только мирным политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Казахстан и Италия заинтересованы в налаживании международного сотрудничества. Неизменно поддерживая взаимные инициативы, мы готовы активно участвовать в укреплении глобального мира и стабильности", - заявил президент.





По итогам переговоров президенты обменялись госнаградами. Президент Касым-Жомарт Токаев за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Италией наградил Серджо Маттареллу орденом "Достық" I степени.





В свою очередь Серджо Маттарелла вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую награду Италии - орден "За заслуги перед Итальянской Республикой"





Это высшая награда нашей страны, которая присуждается исключительно главам государств, внесшим вклад в укрепление дружбы с Италией (...) Эта награда, которую я имею честь вам вручить, отражает признание ваших заслуг перед нашей республикой", - сказал президент Италии.