Казахстан подписал соглашение о воздушном сообщении с Саудовской Аравией

Рассказать друзьям

Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Костанайской области Кумара Аксакалова о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие 2025 года и планах на предстоящий период.





Как сообщил Кумар Аксакалов, промышленность области произвела продукции на 1,82 трлн тенге - это на 4,3% больше, чем годом ранее. Ведется реализация 13 крупных инвестпроектов на сумму 337 млрд тенге, которые обеспечат более 3,4 тысячи рабочих мест.





Среди значимых проектов - готовый к запуску завод KIA производственной мощностью 70 тыс. автомобилей, где будет создано 1500 рабочих мест, и предприятие по выпуску ведущих мостов для грузовых автомобилей "Камлит.KZ" с объемом инвестиций 160,5 млрд тенге и 550 новыми рабочими местами. Также ведется работа по восстановлению аэропорта города Аркалыка.





По итогам встречи президент подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения объема инвестиций, развития промышленной и аграрной отраслей, модернизации социальной инфраструктуры и повышения качества жизни граждан.





Также Токаев поручил своевременно завершить подготовительные работы к отопительному сезону, обеспечить качественное проведение осенней уборочной кампании и принять меры по улучшению доступа сельских жителей к водоснабжению.