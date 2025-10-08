07.10.2025, 09:38 55586
Казахстан увеличит поставки нефти в Германию
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поставки казахстанской нефти в Германию увеличатся в 2026 году. Об этом стало известно по итогам встречи председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова с генеральным директором Rosneft Deutschland GmbH Йоханесом Бремером.
В ходе переговоров обсуждены вопросы транспортировки казахстанской нефти в Германию. Стороны выразили заинтересованность в расширении взаимовыгодного сотрудничества", - сообщила пресс-служба КМГ.
По итогам встречи был продлен текущий договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года (из ресурсов "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."). Соглашение предусматривает увеличение ежемесячных поставок со 100 тыс. до 130 тыс. тонн.
Отметим, что в 2024 году также начата отгрузка нефти из ресурсов "КМГ Кашаган Б.В.", в 2025 году - из ресурсов ТОО "Тенгизшевройл".
За 9 месяцев 2025 года объем поставки казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в город Шведт составил порядка 1,5 млн тонн.
Ранее сообщалось, что Казахстан планирует нарастить поставки нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан до 1,7 млн тонн.
06.10.2025, 14:05 118401
Холдинг "Байтерек" изменил стратегию развития после госаудита
Поправки позволят холдингу более эффективно управлять долгом, заранее отслеживать риски чрезмерной долговой нагрузки и принимать меры до возникновения проблем
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По рекомендации Высшей аудиторской палаты в план развития АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на 2024-2033 годы были внесены корректировки, сообщили в ВАП.
Как пояснили в пресс-службе ВАП, изменения направлены на повышение эффективности управления долгом холдинга и его финансовой устойчивости. По рекомендации палаты в план развития включены: основные положения долговой политики; сценарии долговой устойчивости с установлением "предупредительных" показателей долговой нагрузки; показатель "Доля негосударственных источников заимствования" с учетом накопленных обязательств, чтобы снизить зависимость "Байтерека" от госсредств.
Для этого правительство РК приняло новое постановление, скорректировав предыдущее от 25 декабря 2023 года.
Данные поправки позволят холдингу более эффективно управлять долгом, заранее отслеживать риски чрезмерной долговой нагрузки и принимать меры до возникновения проблем. Закрепление доли заимствований из негосударственных источников снизит зависимость от государственного финансирования и повысит устойчивость компании в долгосрочной перспективе. В итоге все это создаст более прозрачную и сбалансированную долговую политику, что положительно скажется как на самом холдинге, так и на финансовой системе республики в целом", - пояснили специалисты.
Ранее глава ВАП Алихан Смаилов заявил, что в Казахстане имеются факты нерационального управления активами.
К примеру, группа компаний холдинга "Байтерек" затягивала сроки доведения льготных ресурсов до получателей. Процесс отбора проектов выстроен недостаточно прозрачно: поддержку получали проекты, которые либо не достигали заявленных KPI, либо по ним не предъявлялись встречные обязательства.
06.10.2025, 13:16 122891
Казахстану в 2,5 раза необходимо увеличить приток инвестиций для удвоения ВВП
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главная цель правительства Казахстана - удвоить ВВП страны к 2029 году, доведя его до $450 млрд. Для этого инвестиции в экономику должны увеличиться более чем в 2,5 раза, об этом было заявлено в ходе заседания экспертного совета при Министерстве национальной экономики.
Как отметил вице-министр национальной экономики Арман Касенов, речь идет о переходе от модели, где государство лишь сопровождает бизнес, к модели активного участия в организации и создании отраслей и проектов.
Мы изучали опыт Японии, Южной Кореи, Сингапура - стран, которые достигли рекордных темпов роста именно благодаря тому, что государство также участвовало в определении точек роста и стратегических направлений на 5-10 лет вперед", - пояснил он.
По его словам, реализация поставленной цели потребует масштабного наращивания инвестиций в основной капитал - с $41 млрд в 2024 году до $103 млрд в 2029 году. В этот период отношение инвестиций к ВВП должно вырасти с 14% до 23%, а общий объем инвестиций за 2025-2029 годы составит около $400 млрд.
В рамках проактивной политики экономического роста государственные структуры получат новые функции - не только привлекать, но и организовывать крупные экспортно ориентированные проекты, обеспечивая их структурирование, финансирование и управленческую поддержку. Основные задачи госорганов в этой сфере - привлечение ведущих иностранных и отечественных компаний для совместной реализации экспортно ориентированных высокопроизводительных проектов и обеспечение финансирования через институты развития, входящие в холдинг "Байтерек".
Мы не заменяем бизнес, а работаем с ним. Добавленную стоимость создают предприниматели - именно они двигают прогресс. Мы обращаемся к отечественным и иностранным компаниям, чтобы привлечь их опыт, технологии и капитал, сформируем списки иностранных чемпионов, ведущих компаний в сфере наших ключевых направлений развития инвестиций - глубокой и средней переработки зерна, металлургии, нефтехимии и других. Мы инициируем переговоры с ними относительно их участия в казахстанских проектах. Мы надеемся, что их инвестиции, экспертиза, первоклассное понимание отрасли, технологий и многое другое позволят нам наиболее успешно реализовать эти проекты", - подчеркнул Арман Касенов.
Вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что в новой модели ключевое значение приобретает Investment board - инвестиционная служба, которая будет определять и сопровождать приоритетные проекты странового масштаба.
В новой политике проактивного экономического роста речь идет о крупных проектах, требующих высокой экспертизы. Мы планируем структурировать направления развития и создать Investment board, инвестиционную службу, из профессионалов с высокими компетенциями управления крупными проектами, которые определят направления и проекты нашей экономики для наиболее эффективного развития", - подчеркнул Серик Жумангарин.
По его словам, прежняя система привлечения инвестиций сохранится, но именно Investment board станет драйвером проактивной политики.
Напомним, до 12,9% выросла годовая инфляция в сентябре в Казахстане. Ранее, выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы.
Тем временем реальная заработная плата казахстанцев снизилась. Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.
05.10.2025, 17:02 185281
Страны ОПЕК+ нарастят добычу нефти в ноябре
Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь ведущих стран ОПЕК+ сегодня по итогам встречи "восьмерки" приняли решение нарастить добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки (к уровню октября), сообщает ТАСС со ссылкой на данные организации.
Решение о росте добычи принято на фоне стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных фундаментальных показателей рынка, которые отражаются в низких мировых запасах. ОПЕК традиционно отмечает, что страны продолжат оценивать конъюнктуру рынка, а также что постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся рыночных условий", - пишет источник.
По данным ОПЕК, страны смогут нарастить нефтедобычу в ноябре на следующее количество баррелей в сутки:
- Россия и Саудовская Аравия - на 41 тыс. каждая, квота составит 9,532 млн и 10,061 млн соответственно;
- Ирак - на 18 тыс, квота - 4,255 млн;
- ОАЭ - на 12 тыс, квота - 3,399 млн;
- Кувейт - на 10 тыс квота - 2,569 млн.
- Казахстан - на 7 тыс, квота - 1,563 млн;
- Оман - на 4 тыс, квота - 808 тыс;
- Алжир - на 4 тыс, квота - 967 тыс.
По расчетам ТАСС, учитывая график компенсаций сверхдобычи, допущенной рядом стран ОПЕК+ в период добровольных сокращений, объем увеличения производства в ноябре составит 74 тыс. баррелей в сутки", - пишет агентство.
Следующая встреча "восьмерки" ОПЕК+ пройдет 2 ноября.
Напомним, ранее, в августе, страны ОПЕК договорились увеличить добычу нефти на 547 тысяч баррелей в сутки, в сентябре - на 137 тысяч баррелей в сутки.
03.10.2025, 18:14 342311
В Казахстане запустили газовый проект на месторождении Тузколь
Кызылорда. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области запустили проект по добыче и поставке сырого газа с месторождения Тузколь, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Проект направлен на укрепление энергетической устойчивости и развитие региональной инфраструктуры (...) На начальном этапе планируется поставка порядка 30 млн кубические метров сырого газа в год. В дальнейшем, с переходом к промышленной разработке газовых залежей месторождений Тузколь и Кетеказган Западный, предусматривается поэтапное увеличение объемов поставок с потенциальным достижением до 200 млн кубических метров в год", - уточнили в министерстве.
Подчеркивается, что это создаст условия для значительного расширения охвата газоснабжением и укрепления энергетической инфраструктуры региона.
Ранее новый газовый проект мощностью 150 млн кубометров запустили в Мангистау.
03.10.2025, 15:50 355026
Казахстанские аграрии получат доступ к китайской электронной торговой платформе
Сегмент будет ориентирован на закупки казахстанского зерна, масличных культур, растительного масла и других востребованных продуктов
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Представители АО "НК "Продкорпорация" с делегацией China National Grain Trade Center обсудили перспективные направления взаимодействия, включая запуск совместной цифровой платформы для торговли агропродукцией, рассказали в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
Китайская сторона предложила создать специальный раздел для казахстанских поставщиков на базе действующей национальной электронной торговой платформы КНР. Планируется, что этот сегмент будет ориентирован на закупки казахстанского зерна, масличных культур (включая подсолнечник и рапс), растительного масла, а в дальнейшем - и других востребованных продуктов, таких как соя.
Создание цифрового канала на базе действующей электронной торговой платформы Китая откроет более простой и прозрачный доступ казахстанским производителям к китайскому рынку. По словам представителей АО "НК "Продкорпорация", новая модель торговли ориентирована на безопасность сделок и высокое качество продукции.
Для обеспечения исполнения условий сделки планируется использовать систему гарантийных взносов, аналогичную той, что уже применяется на китайской платформе. Финансовые расчеты между сторонами будут осуществляться онлайн с использованием встроенного функционала площадки.
Одним из ключевых элементов сотрудничества станет контроль качества поставляемой продукции.
Как отметил заместитель начальника отдела Китайского национального центра зерновой торговли Чжао Цзэлин, при закупках основой служат требования покупателя, при продажах - данные продавца. В случае возникновения разногласий окончательно решение будет приниматься независимой инспекционной организацией, аккредитованной в обеих странах. Также предусмотрена система урегулирования споров.
На первом этапе предполагается, что участники самостоятельно осуществляют таможенное оформление. В дальнейшем планируется наладить взаимодействие с профильными службами Казахстана и Китая для упрощения и ускорения таможенных процедур.
Кроме того, стороны рассматривают возможность предоставления участникам торгов инструментов поддержки, включая кредитование и финансирование поставщиков агропродукции.
По словам представителя Продкорпорации в Пекине Айжан Жамаловой, анализ китайского рынка и оценка потенциала партнеров показали, что участие в зерновой платформе открывает взаимовыгодные возможности для поставщиков и покупателей агропродукции двух стран. Площадка объединяет порядка 50 тысяч сельхозпредприятий КНР и более 20 лет успешно работает в формате онлайн-торгов. Для Казахстана это может стать новым инструментом расширения экспорта отечественной агропродукции.
03.10.2025, 15:27 357421
В Казахстане вырастут пособия по потере кормильца и утрате трудоспособности
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект постановления о повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2026 года, передает корреспондент агентства.
Как сообщили разработчики документа, ожидается, что с 1 января 2026 года размеры социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца будут увеличены на 10% от размера получаемых социальных выплат.
По информации Минтруда, размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.
Размеры выплат по утрате трудоспособности индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
Ранее министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова сообщила о повышении пенсий с января 2026 года.
03.10.2025, 14:59 358996
Авиакомпанию Vietjet Qazaqstan возглавил Адилбек Умралиев
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председателем правления АО "Qazaq Air" (Vietjet Qazaqstan) назначен Адилбек Умралиев, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Адилбек Умралиев начал трудовую деятельность в 2007 году с должности главного специалиста в АО "Казкосмос". В разные годы работал в "Қазақстан Ғарыш Сапары", инфокоммуникационном холдинге "Зерде" и АО "Самрук-Қазына".
С 2019 года в АО "Qazaq Air" занимал должность финансового директора и с мая 2024 года исполнял обязанности председателя правления авиакомпании.
Напомним, казахстанский лоукостер Qazaq Air выкупил вьетнамский инвестор. Позже компания была переименована в Vietjet Qazaqstan.
03.10.2025, 12:31 326556
Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ о постепенном увеличении объемов добычи нефти - Токаев
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ о постепенном увеличении объемов добычи нефти, заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайтамом аль-Гаисом.
Стороны обсудили текущую ситуацию на мировом рынке нефти и актуальные вопросы сотрудничества.
Глава Казахстана высоко оценил усилия ОПЕК, направленные на обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка.
Он отметил, что рассматривает визит Хайтама аль-Гаиса как важный шаг в развитии конструктивного диалога между нашей страной и ОПЕК.
Президент подчеркнул, что Казахстан поддерживает решение ОПЕК+ о постепенном увеличении объемов добычи нефти с учетом приоритетности защиты национальных интересов. Собеседники также обсудили совместные меры, направленные на укрепление устойчивости энергетической системы региона. Отмечена важность обеспечения баланса интересов между нефтедобывающими странами и государствами, импортирующими углеводороды", - отмечается в сообщении Акорды.
Напомним, Казахстан и другие страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти. Общая добыча нефти в октябре увеличится на 137 тысяч баррелей в сутки.
