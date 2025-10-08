Казахстан увеличит поставки нефти в Германию

Продлен текущий договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года

Фото: Depositphotos

Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поставки казахстанской нефти в Германию увеличатся в 2026 году. Об этом стало известно по итогам встречи председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова с генеральным директором Rosneft Deutschland GmbH Йоханесом Бремером.





В ходе переговоров обсуждены вопросы транспортировки казахстанской нефти в Германию. Стороны выразили заинтересованность в расширении взаимовыгодного сотрудничества", - сообщила пресс-служба КМГ.





По итогам встречи был продлен текущий договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года (из ресурсов "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."). Соглашение предусматривает увеличение ежемесячных поставок со 100 тыс. до 130 тыс. тонн.





Отметим, что в 2024 году также начата отгрузка нефти из ресурсов "КМГ Кашаган Б.В.", в 2025 году - из ресурсов ТОО "Тенгизшевройл".





За 9 месяцев 2025 года объем поставки казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в город Шведт составил порядка 1,5 млн тонн.



