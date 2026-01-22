21.01.2026, 14:51 29021
Казахстан экспортировал 5,1 млн тонн зерна нового урожая
Поставки зерна в Узбекистан увеличились на 40,2%
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан с сентября 2025 года по 15 января 2026 года экспортировал 5,1 млн тонн зерна нового урожая, сообщает пресс-служба Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан.
Для сравнения: за аналогичный период прошлого года объем экспорта достигал 4,3 млн тонн. Таким образом, наблюдается существенный рост поставок зерна на внешние рынки. Наибольшая положительная динамика зафиксирована по основным направлениям экспорта", - проинформировали в министерстве со ссылкой на "Қазақстан темір жолы".
В частности, поставки зерна в Узбекистан увеличились на 40,2% - с 1670 тыс. тонн до 2341 тыс. тонн.
Значительный рост отмечен и в направлении Кыргызстана: объем экспорта вырос на 76,5% - с 85 тыс. тонн до 150 тыс. тонн. В Афганистан экспорт зерна увеличился на 71,6% - с 204 тыс. тонн до 350 тыс. тонн", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в 2025 году Казахстан зафиксировал рекордный урожай зерновых и ряда других сельхозкультур. По официальным данным, с 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га намолочено 27,1 млн тонн зерна. C 12,2 млн га пшеницы намолочено 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года. Ячменя намолочено порядка 4 млн тонн, что на уровне прошлого года.
21.01.2026, 13:00 33276
Когда начнется строительство трех ТЭЦ в Казахстане
Фото: depositphotos.com
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства рассказал, когда начнется строительство трех теплоэлектроцентралей в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, сообщает пресс-служба правительства.
В этой связи поручаю фонду "Самрук-Казына" до конца января заключить контракты по реализации проектов строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Строительные работы должны начаться уже в апреле. Взять на особый контроль ход строительства по расширению ГРЭС-2. Также в текущем году должна быть завершена подготовка технической документации проектов ТЭЦ в Курчатове и ГРЭС-3 в Экибастузе", - заявил премьер-министр.
Кроме того, Олжас Бектенов отметил необходимость системного подхода к развитию энергетического сектора с учетом растущих потребностей экономики и населения страны. В связи с этим Минэнерго и фонду "Самрук-Казына" дан ряд поручений.
Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок разработать национальный проект по развитию угольной генерации и внести в правительство. В рамках растущей потребности страны в энергоресурсах главой государства было указано на необходимость активизации геологоразведочных работ, освоения новых месторождений углеводородов и обеспечения своевременного запуска крупных газоперерабатывающих заводов. Поручаю Министерству энергетики совместно с фондом "Самрук-Казына" к концу февраля внести детальный план освоения новых перспективных месторождений нефти и газа. Также фонду "Самрук-Казына" обеспечить жесткий контроль за соблюдением графика реализации проектов по газопереработке и ежемесячно информировать меня лично", - подчеркнул премьер-министр.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая призвал заняться введением в строй новых энергетических мощностей, не дожидаясь окончания строительства атомных электростанций.
21.01.2026, 11:42 37151
В Казахстане снижают стоимость авиатоплива в рамках развития авиахабов
Стоимость авиатоплива "в крыло" снижена с $1200 до $940 за тонну
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании правительства доложил о проводимой работе по снижению цены на авиатопливо в стране.
На курултае отмечено, что цена на авиатопливо слишком высокая, неконкурентоспособна в сравнении с аэропортами сопредельных государств. По поручению главы государства в контексте развития авиахабов стоимость авиатоплива "в крыло" снижена с $1200 до $940 за тонну с дальнейшим целевым снижением до $890 за тонну", - сообщил Ерлан Аккенженов.
Отмечено, что это позволило улучшить конкурентоспособность и увеличить количество рейсов международных авиакомпаний, таких как Air Atlanta, Hungary Airlines, One Air, в отечественных аэропортах. Работа в данном направлении будет продолжена.
20.01.2026, 18:20 68631
ЕАБР прогнозирует рост экономики Казахстана на 5,5% в 2026 году
Фото: Depositphotos
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Рост валового внутреннего продукта в 2026 году будет обеспечен инвестиционной активностью и структурными изменениями в экономике Казахстана, сообщили в пресс-службе Евразийского банка развития.
Аналитики ЕАБР прогнозируют прирост ВВП за счет:
• запуска 100 новых проектов в обрабатывающей промышленности и АПК,
• модернизации инфраструктуры энергетики и коммунального сектора,
• наращивания несырьевого экспорта.
Эксперты ожидают замедления инфляции на уровне 9,7% благодаря:
• сохранению высоких процентных ставок,
• отсрочке повышения тарифов на услуги ЖКХ.
Как следует из прогноза, базовая ставка сохранится на уровне 18% до второго квартала 2026 года. По мере устойчивого замедления инфляции регулятор начнет плавно снижать ставку.
Среднегодовой курс тенге ожидается на уровне 535 тенге за доллар, чему будут способствовать высокая базовая ставка, сохранение нормы продажи валютной выручки квазигоссектором и рост несырьевого экспорта.
20.01.2026, 14:54 79886
Не дожидаясь окончания строительства АЭС: Токаев призвал заняться введением в строй новых энергомощностей
Фото: Павлодарэнерго
Кызылорда. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая призвал заняться введением в строй новых энергетических мощностей, не дожидаясь окончания строительства атомных электростанций, сообщает Акорда.
Следует также иметь в виду, что дата-центры сопоставимы по энергозатратам с металлургическими комбинатами. Поэтому вопросы энергетической самодостаточности должны рассматриваться как важнейшая часть государственной политики. Производство электроэнергии в Казахстане в объеме 123,1 миллиарда киловатт-часов явно недостаточно для успешного выполнения всех наших планов. Об этом я четко сказал на недавнем заседании Совета безопасности. Другими словами, конкурентные преимущества нашей страны должным образом не задействованы", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что Казахстан обладает колоссальными запасами угля - около 33 миллиардов тонн.
При нынешнем уровне потребления запасов угля хватит на 300 лет. Ежегодная добыча превышает 110 миллионов тонн, что вывело нашу страну на передовые позиции в мире. Уголь - наш стратегический актив, его надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду. Развитию угольной генерации нужно придать статус национального проекта. ", - добавил он.
Он заявил, что правительству поручается решить данный вопрос до 20 марта
В повестке дня - ускоренная реализация важных проектов: строительство новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Өскемене. Надо признать, решение данного вопроса затянулось, а ведь люди ждут. Моя претензия адресуется правительству и фонду "Самрук-Казына". Требуется обеспечить своевременный запуск электростанции в Курчатове, дополнительных энергоблоков на ГРЭС-2 и приступить к строительству ГРЭС-3 в Экибастузе. Для обеспечения устойчивости энергосистемы следует в ускоренном режиме ввести так называемые балансирующие мощности", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, в первую очередь это касается газовой генерации.
Перед руководством QazaqGaz мною поставлена задача приступить к освоению перспективных участков за счет собственных средств и с привлечением инвесторов. Правительству совместно с фондом "Самрук-Казына" надлежит активизировать геологоразведочные работы, обеспечить освоение новых месторождений углеводородов. Следует усилить контроль над своевременным запуском крупных проектов по газопереработке. Нужны конкретные результаты, а не декларации о намерениях", - заявил глава государства.
Также он отметил, что важный резерв обеспечения надежности энергетической системы это водные ресурсы страны.
Их потенциал должным образом не используется. Откровенно говоря, работа на этом важнейшем участке запущена. В срочном порядке следует дать точную оценку фактическому гидропотенциалу страны, потому что прежние данные еще советского периода давно устарели. Нужно подготовить достоверную карту водно-энергетических ресурсов Казахстана. Время не ждет. Подготовка указанных документов не должна стать препятствием ускоренного развития гидроэнергетики. Правительству и фонду "Самрук-Казына" следует решить вопрос о передаче гидротехнических объектов в доверительное управление в целях повышения их эффективности", - добавил лидер Казахстана.
19.01.2026, 19:39 121221
Казахстан обсудил стратегическое инвестиционное сотрудничество с египетской компанией
Фото: МИД РК
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречу с председателем Orascom Investment Holding Нагибом Савирисом, сообщили в пресс-службе ведомства.
Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества, включая горнодобывающую и металлургическую отрасли, финансовый сектор, туризм и девелопмент. Особое внимание было уделено усилиям Казахстана по интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости и привлечению стратегических частных инвесторов с международной экспертизой", - проинформировали в МИД.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Казахстан является открытой и предсказуемой страной для долгосрочных инвестиций. Выстраивание доверительного и системного диалога с инвесторами является неотъемлемой частью инвестиционной политики страны. Казахстан обеспечивает всестороннюю поддержку на всех этапах реализации инвестиционных проектов.
Нагиб Савирис отметил макроэкономическую стабильность Казахстана, его ресурсный потенциал и растущую роль в качестве регионального инвестиционного хаба в Центральной Азии. Он подчеркнул важность прямого диалога с лицами, принимающими решения, и выразил заинтересованность в дальнейшем изучении проектов и сотрудничестве с казахстанскими партнерами.
Также стороны обменялись мнениями по перспективным проектам, включая инвестиции в финансовый сектор, и подтвердили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества по новым направлениям. В завершение встречи собеседники выразили готовность приложить все необходимые усилия для практической реализации достигнутых договоренностей и дальнейшего развития взаимодействия.
В министерстве отметили, что Нагиб Савирис является основателем холдинга Orascom Telecom, осуществляющего деятельность более чем в 28 странах. В настоящее время Нагиб Савирис возглавляет диверсифицированный глобальный инвестиционный портфель через Orascom Investment Holding, La Mancha Holding (горно-металлургический комплекс) и Ora Developers (недвижимость и туризм).
19.01.2026, 16:11 129021
Добыча нефти приостановлена на месторождениях Тенгиз и Королевское - ТШО
Фото: Depositphotos
Атырау. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "Тенгизшевройл" в качестве меры предосторожности временно приостановила добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Решение принято в связи с внештатной ситуацией, затронувшей отдельные системы распределения электроэнергии на производственных объектах компании. По данным ТШО, пострадавших нет, безопасность персонала остается наивысшим приоритетом.
Технические службы компании работают над установлением первопричины произошедшего, их основной задачей является безопасное устранение последствий инцидента. В ТШО также подчеркнули, что находятся в тесном взаимодействии с государственными органами с целью минимизации возможных последствий.
Напомним, утром 18 января на одном из объектов ТШО в Атырауской области произошло возгорание нескольких трансформаторов газотурбинной электростанции. В компании позже сообщили о полной ликвидации пожара и отсутствии пострадавших среди персонала.
19.01.2026, 15:10 130881
Перечень лекарств и медизделий со ставкой НДС 5% утвержден в Казахстане
Постановление правительства действует с 1 января 2026 года
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило перечень лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих медицинских изделий, а также технических вспомогательных (компенсаторных) средств в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите, ставка налога на добавленную стоимость которых применяется к размеру облагаемого оборота по реализации и импорту, передает корреспондент агентства.
Согласно постановлению правительства, с 1 января 2026 года к утвержденному перечню лекарственных средств и медицинских изделий применяется ставка НДС в размере 5%, а с 1 января 2027 года ставка составит 10%. В документе отмечается, что данная ставка может применяться при наличии:
- лицензии на фармацевтическую или медицинскую деятельность;
- регистрации лекарственных средств на территории Республики Казахстан;
- разрешительного документа в случаях импорта незарегистрированных лекарственных средств;
- подтверждения целевого назначения товаров.
Утвержденный перечень включает:
мясо и пищевые мясные субпродукты;
продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные;
продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина;
масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж;
шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты;
жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения;
сахар и кондитерские изделия из сахара;
какао и продукт из него;
разные пищевые продукты;
алкогольные и безалкогольные напитки и уксус;
соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент;
топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные;
продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов;
органические химические соединения;
фармацевтическая продукция;
удобрения;
экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь;
эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства;
мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса.
С полным перечнем списка можно ознакомиться здесь.
Ранее в Минздраве рассказали, какие лекарства и медуслуги освободили от НДС.
19.01.2026, 12:48 115086
Смена налогового режима в приложении Kaspi.kz
Фото: Kaspi.kz
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс. Он предусматривает один общеустановленный порядок налогообложения и три специальных налоговых режима (СНР).
• СНР для самозанятых;
• СНР на основе упрощенной декларации;
• СНР для крестьянских или фермерских хозяйств (КФХ).
Те, кто хочет перейти на специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, должны подать уведомление о применяемом режиме налогообложения до 1 марта 2026 года.
В случае неподачи такого уведомления налогоплательщики будут переведены на общеустановленный порядок.
Поменять налоговый режим можно быстро и просто в приложении Kaspi.kz в сервисе "Госуслуги"/"Изменение реквизитов и налогового режима ИП". После этого информация обновится в базе данных госорганов в течение 24 часов. Вам придёт сообщение о смене налогового режима в приложении Kaspi.kz.
Дополнительных обращений в налоговые органы не требуется - уведомление подается через приложение Kaspi.kz.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
В 2025 году с помощью суперприложения Kaspi.kz было сделано около 90 миллионов обязательных платежей на сумму 2,8 триллиона тенге. Теперь мы обновили наш сервис, чтобы он полностью соответствовал требованиям нового Налогового кодекса. Предприниматели смогут выбрать для себя новый налоговый режим быстро и легко прямо в нашем приложении. Благодарим государственные органы за сотрудничество, и каждого нашего клиента и партнера за то, что вы с нами!"
Ерқанат Шыңберген, руководитель Управления администрирования специальных налоговых режимов КГД МФ РК:
На специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации вправе перейти все налогоплательщики при соответствии условиям его применения (в т. ч. налогоплательщики, применявшие в 2025 году специальный налоговый режим упрощенной декларации, с использованием фиксированного вычета и розничного налога) и дата применения такого специального налогового режима будет 1 января 2026 года.
Налогоплательщики, применявшие в 2025 году общеустановленный порядок налогообложения, вправе при соответствии условиям применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации представить уведомление о применяемом режиме налогообложения, и дата применения такого специального налогового режима будет являться датой подачи уведомления".
Подробнее о смене налоговых режимов и уплате налогов читайте в Kaspi Гид.
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев. Оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.
Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.
