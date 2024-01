Казахстанский бизнесмен из списка Forbes купил долю в крупнейшей железнодорожной компании России

Рассказать друзьям

Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский бизнесмен Кайрат Итемгенов станет владельцем 31,6% акций крупной российской железнодорожной компании Globaltrans.





Подконтрольная Кайрату Итемгенову компания Aqniet Capital LLP, зарегистрированная в Казахстане, завершила приобретение долей Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева, которыми те владели через Onyx Investments Ltd, Mapple Valley Investments Ltd и Goldriver Resources Ltd соответственно.





В результате сделок Кайрат Итемгенов стал владельцем 26,2% акций Globaltrans (включая небольшие пакеты, приобретенные у несвязанных акционеров).





А после того как будут закрыты две другие согласованные сделки по приобретению доли Александра Елисеева и еще одного несвязанного акционера, что ожидается не позже второй половины 2024 года, доля нового собственника в Globaltrans достигнет 31,6%, сообщает "КомерсантЪ"





Кайрат Итемгенов - № 25 в рейтинге 50 богатейших и № 31 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана - 2023 по версии Forbes Kazakhstan . Через Aqniet Group управляет аптечными сетями под брендами Europharma и ArzanPharm. Ему также принадлежат TOO "KBI Energy", TOO "Satti Logistics", тепличный комплекс Greenhouse-Qaztomat, гостиничный комплекс под брендами Novotel Living и Ibis Style в Алматы, отели в Москве - Mövenpick и Pana (под бренд Pana в конце 2022 года перешла управляемая Итемгеновым Holiday Inn Express; там же открылось этнокафе Tary).





Globaltrans - один из крупнейших грузовых железнодорожных операторов на рынке стран СНГ. Основана в 2004 году.