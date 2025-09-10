09.09.2025, 13:17 39246
Когда в Казахстане завершат модернизацию восьми пунктов пропуска на границе с ЕАЭС
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил до конца года завершить модернизацию восьми пунктов пропуска на внешней границе Евразийского экономического союз, сообщает пресс-служба правительства.
Правительство продолжит системную работу над улучшением всех процедур пересечения границы, чтобы скорость и комфорт стали стандартом на пунктах пропуска. Министерству финансов совместно с Министерством транспорта, акиматами и Пограничной службой до конца года поручаю завершить модернизацию 8 пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС", - поручил Олжас Бектенов.
Также отмечена важность развития инфраструктуры вокруг таможенных постов - складов и объектов сервиса.
Кроме того, премьер-министр поручил Министерству финансов совместно министерствами транспорта, сельского хозяйства, цифровизации, Пограничной службой и акиматами принять действенные меры по развитию данной инфраструктуры.
Олжас Бектенов отметил имеющиеся в Казахстане значительные резервы для расширения транзитного потенциала страны, а также развития внутренней транспортной сети. Премьер-министр дал поручение Министерству транспорта обеспечить своевременную реализацию проектов Бахты - Аягоз, Кызылжар - Мойынты, Дарбаза - Махтаарал, а также по строительству и ремонту автодорог.
Олжас Бектенов подчеркнул, что особое внимание надо уделить проекту Саксаул - Бейнеу, значительно сокращающему транзит из Китая в Европу.
В связи с этим поручено:
- Министерству транспорта в двухмесячный срок внести в правительство специальную программу, направленную на стимулирование контейнерных перевозок и развитие мультимодальных маршрутов;
- Министерству транспорта совместно с Министерством национальной экономики приступить к разработке новой конкурентной тарифной политики для всех видов транспорта;
- Министерству транспорта совместно с министерствами финансов и цифровизации до конца октября обеспечить запуск единой цифровой системы таможенных и логистических услуг - Smart Cargo.
Также подчеркивается, что одним из важных вопросов является развитие воздушных грузоперевозок. В рамках этой работы Олжас Бектенов отметил необходимость создания национального грузоперевозчика с привлечением крупных иностранных партнеров.
В частности, премьер-министр поручил:
- Министерству транспорта принять необходимые меры по развитию аэрохабов, а также регулированию сегмента перевозок экспресс-грузов;
- создать условия, в том числе законодательные, для ускоренного внедрения беспилотных видов транспорта, такие как специальные автомашины и дроны по доставке грузов и посылок.
Напомним, вчера в своем ежегодном послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поднял вопросы развития транспорт-логистической системы страны, конкуренции в сфере транзита грузов, разработке тарифной политики, внедрения беспилотных технологий.
09.09.2025, 15:48 31681
Запрет на размещение уличных табло с курсами валют начал действовать в Казахстане
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 9 сентября действует запрет на установление вне помещений обменных пунктов табло с курсами покупки и продажи иностранной валюты, передает корреспондент агентства.
В Казахстане 9 сентября вступило в силу постановление правления Национального банка "Об утверждении правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан".
Согласно документу, теперь запрещается размещение информационного стенда вне помещения обменного пункта, в том числе на крышах и внешних сторонах зданий или сооружений, стационарных, передвижных и выносных стендах.
Разрешается размещать табло с курсами валют внутри зданий, например в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан.
Также допускается размещение информации о курсе покупки и продажи наличной иностранной валюты за тенге на мониторе автоматизированного обменного пункта.
09.09.2025, 13:33 37416
В Казахстане отменят неэффективные социальные льготы и выплаты
До 1 ноября поручено внедрить единую цифровую платформу социальной сферы
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил отменить все сомнительные и неэффективные социальные льготы и выплаты, передает корреспондент агентства.
Мы сохраним социальную справедливость и будем принимать меры по противодействию психологии иждивенчества. Задача правительства - создать для всех равные условия, а граждане должны стремиться получить работу, обеспечивать себя и свою семью. Государство же должно сосредоточиться на помощи только действительно нуждающимся", - подчеркнул премьер.
Министерству труда до 1 декабря текущего года поручено разработать единый для всех регионов стандарт мер социальной поддержки, до 1 ноября - внедрить единую цифровую платформу социальной сферы.
Напомним, в ходе выступления с посланием народу президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев раскритиковал социальную политику и поручил унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах страны.
09.09.2025, 13:05 40221
Прогноз "стабильный": китайское рейтинговое агентство CCXI подтвердило кредитные рейтинги ЕАБР
С точки зрения CCXI, ЕАБР имеет ясное стратегическое позиционирование и способен достичь поставленных целей
Алматы. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ведущее китайское рейтинговое агентство China Chongjin International Credit Rating Co., Ltd. подтвердило кредитные рейтинги Евразийского банка развития на наивысшем уровне AAA по локальной шкале и A-g по глобальной шкале, прогноз "стабильный", информирует пресс-служба банка.
Одновременно, по мнению CCXI, оценка собственной фундаментальной устойчивости ЕАБР повысилась с BBB+g до A-g благодаря улучшению операционной среды и росту прибыльности банка", - заявили в пресс-службе.
Как пояснили в банке, с точки зрения CCXI, ЕАБР, являясь ведущим многосторонним институтом развития в регионе, имеет ясное стратегическое позиционирование и способен достичь поставленных целей.
Позиция банка по капиталу очень сильная: коэффициент покрытия активов, взвешенных с учетом риска, собственным капиталом крайне высок, а уровень долга к капиталу - на очень низком уровне. ЕАБР стабильно показывает прибыль. Банк имеет полноценную систему риск-менеджмента и разумный риск-аппетит, что обеспечивает отсутствие просроченных кредитов. Текущий инвестиционный портфель банка в основном сфокусирован на Центрально-Азиатском регионе, где наибольший объем кредитования приходится на Казахстан", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что ЕАБР осуществляет разумное управление ликвидностью, его текущие ликвидные активы полностью покрывают краткосрочную задолженность.
В последние годы банк еще больше диверсифицировал источники привлечения финансирования, расширив доступ к рынкам долгового капитала государств-участников через новые инструменты и валюты, а также осваивая выход на новые финансовые рынки, включая ОАЭ и Китай. Кроме того, у банка есть диверсифицированные источники финансирования в юанях", - отметили в ЕАБР.
CCXI отмечает очень сильную поддержку со стороны акционеров банка, в то время как способность государств-участников оказывать помощь находится на умеренном уровне. Оценка собственной фундаментальной устойчивости ЕАБР выше кредитных рейтингов основных государств-участников, которые присвоены CCXI, что в результате не влияет дополнительно на итоговый кредитный рейтинг банка.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
09.09.2025, 12:14 41736
В Казахстане увеличат количество проектов с использованием цифрового тенге
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в стране увеличат количество проектов с использованием цифрового тенге, сообщает пресс-служба правительства страны.
Как вы знаете, в отдельных регионах проводятся пилотные проекты с использованием цифрового тенге. Данный вопрос находится под моим контролем. Для обеспечения прозрачности и прослеживаемости финансовых трат мы намерены увеличить количество проектов с использованием цифрового тенге. Первым руководителям госорганов принять все исчерпывающие меры по расширению сфер и увеличению проектов, финансируемых за счет бюджета, а также Нацфонда с использованием инструмента цифрового тенге", - поручил Олжас Бектенов.
Напомним, вчера глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу Казахстана заявил, что с учетом современных реалий надо сделать фокус на криптоактивах.
На базе инвестиционной корпорации Нацбанка следует создать Государственный фонд цифровых активов, который будет накапливать стратегический крипторезерв из наиболее перспективных активов нового цифрового финансового уклада", - сообщил он.
09.09.2025, 11:12 44361
Специальные экономические зоны проверят на эффективность в Казахстане
Будет усилена работа акиматов по привлечению новых инвесторов
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Специальные экономические зоны проверят на эффективность в Республике Казахстана, сообщил в ходе заседания правительства министр промышленности и строительства страны Ерсайын Нагаспаев.
Сегодня на каждый тенге из бюджета привлекается примерно 8 тенге частных инвестиций, и 1,4 тенге возвращается в бюджет в виде налогов", - Ерсайын Нагаспаев.
По его словам, в целях дальнейшего совершенствования деятельности СЭЗ будут проработаны следующие вопросы:
- проведение экспертизы эффективности СЭЗ и разработка комплексных мер;
- расширение критериев отбора проектов;
- мониторинг выполнения обязательств инвесторов;
- разработка порядка привлечения для управления специальными зонами частных компаний, включая иностранные компании.
Также будет усилена работа акиматов по привлечению новых инвесторов", - заявил министр.
Ранее сообщалось, что новая СЭЗ создается в области Жетысу.
08.09.2025, 12:13 81921
Казахстану необходима новая модель управления транспортной системой - Токаев
Фото: Depositphotos
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В своем ежегодном послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поднял вопросы развития транспорт-логистической системы страны, конкуренции в сфере транзита грузов, разработке тарифной политики, внедрения беспилотных технологий.
По словам главы государства, за прошлый год объем перевозок грузов по территории Казахстана превысил 1 миллиард тонн. Вместе с тем имеются значительные резервы для расширения транзитного потенциала страны.
Коридор Север - Юг открывает прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии. А коридор Восток - Запад и глобальная китайская инициатива "Один пояс, один путь" усиливают роль Казахстана как основного сухопутного моста Евразии. Ключевое значение для Казахстана также имеет развитие Транскаспийского транспортного маршрута.
Все эти маршруты должны работать как единая система, принося нашей стране ощутимый доход и новые инвестиции в инфраструктуру, а также создавая качественные рабочие места. Следует широко внедрять цифровые решения, без чего не добиться никакой эффективности. Надо предметно заниматься вопросами региональной транспортной связанности. Для Казахстана как крупной транзитной территории данное направление имеет особое значение", - подчеркнул президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в мире усиливается глобальная конкуренция за транзит, предлагаются более дешевые альтернативные направления и решения.
Для наращивания объемов транзитных перевозок необходимо действовать на опережение. Хотел бы еще раз напомнить, что для модернизации инфраструктуры и обеспечения конкурентоспособности в транспортно-транзитной сфере необходимо в полной мере задействовать возможности цифровых технологий и искусственного интеллекта", - сказал глава государства.
Он отметил, что в текущем году будет завершено строительство второй железнодорожной ветки Достык - Мойынты протяженностью 836 километров. Данный проект, реализованный собственными силами в кратчайшие сроки, имеет особое значение. Он позволит значительно увеличить пропускную способность маршрута Восток - Запад.
Правительству следует обеспечить своевременную реализацию таких проектов, как "Бахты - Аягоз", "Кызылжар - Мойынты". Их запуск завершит формирование каркаса железнодорожной инфраструктуры", - сказал президент.
Также он подчеркнул необходимость развития автомобильных магистралей в рамках ключевых коридоров.
Следует ускорить строительство дороги Саксаул - Бейнеу, которая позволит сократить почти на треть сроки транзита из Китая в Европу по территории Казахстана. Наряду с этим следует выстроить новую модель управления транспортной системой, при которой она будет окупать государственные инвестиции. Мощный импульс необходимо придать контейнерным перевозкам, доля которых в стране по-прежнему крайне низкая - всего около 7%. Для сравнения: в мире на контейнерные перевозки приходится более 16% сухих грузов. Правительству нужно принять специальную программу, направленную на стимулирование контейнерных перевозок. В ней также должны быть предусмотрены действенные меры по развитию мультимодальных маршрутов", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что в повышении конкурентоспособности и увеличении внутренних перевозок ключевую роль играет рациональная, понятная тарифная политика. Существующая система тарифообразования, по мнению президента, фрагментарная и недостаточно гибкая.
Правительству до конца текущего года следует разработать конкурентную тарифную политику с учетом всех видов транспорта", - поручил президент.
Токаев отметил, что от грузоперевозчиков поступают многочисленные жалобы на затянутость всех процессов.
Фактически каждую услугу им приходится оформлять через разные цифровые системы, а где-то даже по-старинке бегать с бумажками. Еще большее возмущение вызывает отсутствие качественного доступа к интернету на некоторых пограничных и таможенных постах. Необходимо срочно выправлять ситуацию. Поручаю также ускорить внедрение многофункциональной цифровой платформы управления перевозками с применением искусственного интеллекта. До конца октября требуется запустить единую цифровую систему таможенных и логистических услуг Smart Cargo. Эта система обеспечит частным компаниям равный автоматизированный доступ к инфраструктуре", - отметил лидер Казахстана.
Также он поручил правительству и акиматам улучшить качество оказания услуг для автоперевозчиков на границе.
Многие пограничные пропускные пункты не выдерживают никакой критики, не соответствуют современным стандартам и негативно влияют на имидж нашей страны (...) Большое значение имеет обеспечение на всей территории страны беспрепятственных перевозок. Необходимо создать все условия для транзита грузоперевозок по принципу "зеленого коридора", - пояснил он.
Еще один важный вопрос, который затронул президент в своем послании, - развитие воздушных грузоперевозок. По его словам, несмотря на положительную динамику перевозок авиагрузов, есть существенный потенциал для дальнейшего наращивания объемов.
Ранее я уже поручал удвоить объем обработанных авиагрузов. Этого можно добиться в первую очередь путем создания национального грузоперевозчика с привлечением крупных иностранных партнеров. В условиях роста электронной коммерции и поставок высокотехнологичной продукции авиакарго является высокодоходным и крайне востребованным сегментом. Поэтому мы должны активнее развивать аэрохабы, обеспечивая их интеграцию в глобальные логистические цепочки. При этом требуется навести порядок в части регулирования сегмента перевозок экспресс-грузов. Это необходимо для защиты интересов потребителей", - заявил глава государства.
Вместе с тем Токаев высказался о необходимости внедрения беспилотных технологий, включая принятие соответствующих нормативных актов.
Как я не раз говорил ранее, наша стратегическая задача - стать ведущим авиационным хабом на евразийском пространстве. Эту работу нужно проводить с участием лучших специалистов и предпринимателей данной отрасли. Но основная ответственность возлагается на правительство. Ход исполнения поручений будет рассмотрен в начале года после ежегодного отчета правительства на специальном заседании", - заключил президент.
08.09.2025, 12:09 83681
Высокая инфляция съедает рост экономических показателей и доходов населения - Токаев
Фото: Depositphotos
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения, передает корреспондент агентства.
Важнейший ключевой фактор создания благоприятного инвестиционного климата - макроэкономическая стабильность. Но сегодня главная проблема - это высокая инфляция, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Готового рецепта решения данной проблемы не существует, с ней сталкивается большинство государств, она, по сути, универсальна, но в наших условиях приобрела особенно острый характер", - заявил Токаев.
Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы.
Нужно вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга. Преодолевать не вчера возникшие трудности следует с учетом передового мирового опыта, будучи готовыми к принятию ответственности за непопулярные меры. Правительство и Национальный банк должны действовать как одна команда, перед которой стоит задача общегосударственного характера. Сейчас не время заниматься перетягиванием каната", - подчеркнул президент.
Как сообщалось ранее, президент поручил активно продвигать казахстанскую продукцию на зарубежные рынки.
08.09.2025, 11:03 62786
Казахстан и другие страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти
Фото: Depositphotos
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь стран ОПЕК+, ранее объявивших о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года, приняли решение скорректировать планы по добыче нефти.
Как говорится в сообщении организации, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман приняли такое решение на виртуальной встрече 7 сентября 2025 на основе анализа состояния и перспектив мирового рынка нефти.
В связи со стабильными перспективами мировой экономики и благоприятными фундаментальными показателями рынка, отраженными в низких запасах нефти, восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с 1,65 миллиона баррелей в сутки, объявленными в апреле 2023 года", - сообщает ОПЕК+.
По плану на октябрь 2025 года, добыча нефти вырастет:
- В Саудовской Аравии - на 42 тыс. баррелей в сутки;
- В России - на 42 тыс. баррелей в сутки;
- В Ираке - на 17 тыс. баррелей в сутки;
- В ОАЭ - на 12 тыс. баррелей в сутки;
- В Кувейте - на 11 тыс. баррелей в сутки;
- В Казахстане - на 6 тыс. баррелей в сутки;
- В Алжире - на 4 тыс. баррелей в сутки;
- В Омане - на 3 тыс. баррелей в сутки.
Добыча в объеме 1,65 миллиона баррелей в сутки может быть частично или полностью возвращена в зависимости от меняющейся рыночной конъюнктуры и постепенно. Страны ОПЕК+ продолжат внимательно отслеживать и оценивать рыночную конъюнктуру. В своих постоянных усилиях по поддержанию стабильности рынка они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости в отношении приостановки или отмены дополнительных добровольных корректировок добычи, включая ранее реализованные добровольные корректировки в размере 2,2 млн баррелей в сутки, объявленные в ноябре 2023 года", - подчеркнули в организации.
Восемь стран ОПЕК+ также отметили, что эта мера предоставит странам-участницам возможность ускорить выплату компенсаций. Восемь стран подтвердили свою коллективную приверженность достижению полного соответствия Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки добычи, которые будут контролироваться Совместным министерским мониторинговым комитетом (СММК).
Они также подтвердили свое намерение полностью компенсировать любой перепроизводимый объем с января 2024 года. Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для анализа рыночной конъюнктуры, соответствия требованиям и компенсации. Встреча восьми стран состоится 5 октября 2025 года.
Напомним, добыча нефти в Казахстане в августе составила 1,712 млн баррелей в сутки, что на 48 тысяч баррелей в сутки меньше, чем месяцем ранее.
