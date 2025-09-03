Модернизацию ШНПЗ и развитие газохимических производств обсудил Токаев с руководителем китайской CNPC

Рассказать друзьям

Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Экспортные позиции Казахстана укрепляются: за пять месяцев 2025 года поставки говядины выросли в 2,5 раза (12,3 тыс. тонн), баранины - в 2,6 раза (9,2 тыс. тонн), - Экспортные позиции Казахстана укрепляются: за пять месяцев 2025 года поставки говядины выросли в 2,5 раза (12,3 тыс. тонн), баранины - в 2,6 раза (9,2 тыс. тонн), сообщили в пресс-службе правительства.





Впервые зафиксирован экспорт свинины в объеме 797 тонн. Эти результаты свидетельствуют о конкурентоспособности отечественной продукции и ее востребованности на международных рынках", - отметили в правительстве.





Животноводство сохраняет стратегическое значение для продовольственной безопасности страны, формируя около 40% валовой продукции АПК. За январь-июль 2025 года объем производства вырос на 3,4%, достигнув почти 2 трлн тенге. Производство мяса увеличилось на 2% (608,8 тыс. тонн), молока - на 6,5% (2,25 млн тонн).





Особый акцент сделан на молочном направлении. В 2023-2025 годах построено 48 молочно-товарных ферм мощностью свыше 300 тыс. тонн молока в год. Среднегодовой надой на новых фермах достигает 8,2 тыс. литров, на передовых - до 11 тыс. литров, что соответствует уровню ведущих европейских стран. В 2024 году произведено 688 тыс. тонн молока (+32% к 2022 году), в 2025 году планируется запуск еще 32 комплексов на 152 тыс. тонн", - отметили в правительстве.





Поголовье скота и птицы стабильно растет: КРС - 8,7 млн голов (+0,3%), лошади - 4,6 млн (+6,7%), верблюды - 300 тыс. (+3,9%), птица - 48 млн (+6,6%).





В мясном скотоводстве объем кредитования под чистые 5% составил 50 млрд тенге, для перерабатывающих предприятий в 2025 году выделено 44 млрд тенге. Для решения проблемы нехватки залогового обеспечения по займам работает программа гарантирования до 85% от суммы займа", - сообщил глава МСХ Айдарбек Сапаров.





С августа 2025 года введена программа льготного кредитования откормочных площадок под 5% годовых объемом 50 млрд тенге, что позволит загрузить мощности более чем на 60% при обязательной реализации половины продукции на внутренний рынок.





Развиваются мясные кластеры по австралийской модели. В 2024 году профинансированы четыре проекта на 9 млрд тенге, в 2025 году определены десять приоритетных проектов на 21,7 млрд. В Туркестанской области уже введены завод по производству гранулированных комбикормов и откормочная площадка на 15 тыс. голов КРС. Эти проекты закладывают основу для создания полноценных цепочек "от корма до переработки".





Сообщается, что импортозависимость по мясу птицы за последние пять лет снизилась с 42% до 20%. В 2024 году введены в эксплуатацию шесть птицефабрик в Жамбылской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и области Улытау общей мощностью 15,9 тыс. тонн мяса в год.