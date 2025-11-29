Порядка 600 млрд тенге выделят на развитие сельского предпринимательства до 2029 года
Фото: Depositphotos
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - До 2029 года в рамках проекта "Ауыл аманаты" на развитие сельскохозяйственного бизнеса будет выделено порядка 600 млрд тенге, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на диалог-платформе сельских акимов.
Говоря об актуальных вопросах в сфере АПК, глава государства подчеркнул, что в первую очередь необходимо заняться развитием сельскохозяйственных кооперативов.
Совместные хозяйства пока не стали опорой сельской экономики. Не секрет, что зачастую такие кооперативы создаются узким кругом лиц и фактически выполняют роль посредников между владельцами частных хозяйств и переработчиками продукции, при этом пользуясь государственными льготами. Формально такие действия не запрещены, но на практике они существенно препятствуют повышению благосостояния сельского населения", - высказался президент.
По его словам, создание объединений должно осуществляться по всей стране, чтобы каждый житель села мог ощутить положительные изменения.
Если отдельные фермеры не объединятся, усилия государства по развитию агропромышленного комплекса могут оказаться напрасными. Поэтому следует активизировать работу в этом направлении", - добавил президент.
Также в своем выступлении президент поднял вопросы цифровизации в селах.
Для полноценной реализации своих расширенных полномочий и увеличения налоговых поступлений акимы сельских округов должны умело пользоваться соответствующими информационными платформами. Цифровой Казахстан невозможно построить без сел и сельских округов. В эпоху искусственного интеллекта и тотальной цифровизации в этот процесс должны быть активно вовлечены и сельские акимы. Цифровизация сельских районов приведет к существенному выравниванию жизненного уровня, быта жителей сел и городов. Поэтому эту работу правительство должно рассматривать в качестве приоритетной", - отметил он.
Токаев указал, что одна из важнейших задач нового этапа развития - превратить Казахстан в полностью цифровую страну в ближайшие три года.
Без преувеличения - это вопрос выживания", - подчеркнул он.
Кроме того, президент поручил повысить самостоятельность бюджетов четвертого уровня.
Для повышения самодостаточности сельских округов на четвертый уровень бюджета уже передано 25 видов налогов и платежей. В рамках нового Бюджетного кодекса к этому перечню также добавился налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых. С момента внедрения четвертого уровня бюджета (2018 год) поступления в бюджет сельских округов увеличились в четыре раза, составив свыше 130 миллиардов тенге", - сказал Токаев.
При этом сельские округа все еще не способны решать вопросы социально-экономического характера без бюджетной поддержки со стороны районов и областей. Вдобавок в разных регионах есть диспропорции в местных бюджетах, связанные с численностью населения и структурой экономики сельских округов.
Мы правильно сделали, когда передали большую часть стабильных налогов на местный, главным образом, районный уровень. Однако возникает необходимость усилить поддержку бюджета местного самоуправления, поскольку он в данное время недофинансирован. Действительно, зачастую предприятия получают доходы в сельских округах, используют труд местных жителей, но налоги платят по месту регистрации - в районе или городе. Будет справедливо, если правительство рассмотрит возможность сбалансированного подхода к этому принципу. Все же на местах тоже должны получать какие-то доходы. То есть, "плати налоги там, где работаешь и получаешь доходы". Задание правительству понятное: чтобы как минимум часть этих доходов оставалась на местах", - указал глава государства.
Токаев высказал ряд предложений по совершенствованию налогово-бюджетных процессов.
Речь идет о зачислении определенной доли имущественного и индивидуального подоходного налогов юридических лиц в бюджеты четвертого уровня через дополнительные трансферты районов. Все это правительству необходимо увязать с системой региональных стандартов, которая нацелена на выравнивание внутрирегиональных диспропорций. Крайне чувствительным вопросом для жителей ряда регионов выступают полноценные выплаты экологических штрафов. Граждане, живущие в населенных пунктах, где промышленные предприятия оказывают высокую нагрузку на экологию, вправе рассчитывать на поступление части таких платежей в местные бюджеты", - добавил президент.