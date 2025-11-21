20.11.2025, 11:05 63061
Правительство прогнозирует замедление инфляции в Казахстане к 2028 году до 5-7%
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном заседании сената парламента при рассмотрении параметров республиканского бюджета на 2026-2028 годы заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин представил обновленный прогноз инфляции на предстоящий трехлетний период.
Прогноз инфляции определен на уровне 9-11% в 2026 году, 5,5-7,5% в 2027 году и 5-7% в 2028 году", - сказал Серик Жумангарин.
Он отметил, что в соответствии с базовым вариантом реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,4%, среднегодовой рост за 3 года - 5,3%.
При этом, по его словам, номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году.
Он отметил, что рост обрабатывающей промышленности станет ключевым драйвером экономики Казахстана.
Рост экономики будет обеспечиваться ростом в реальном секторе и сфере услуг. В обрабатывающей промышленности прогнозируется увеличение темпов роста с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году за счет реализации инвестиционных проектов. Средний за три года рост в горнодобывающей промышленности составит 2,8%, в сельском хозяйстве - 3,9%, в строительстве - 11,0%, услуг транспорта - 10,1% и в торговле - 6,7%", - сказал Серик Жумангарин.
Кроме того, заместитель премьер-министра представил прогноз внешнеторговых операций на период до 2028 года.
Экспорт, по прогнозам, увеличится с $77,1 млрд 2026 году до $83,7 млрд в 2028 году, импорт - с $67,7 до $75,2 млрд", - сказал Серик Жумангарин.
Он отметил, что правительство сформировало бюджет с акцентом на сокращение дефицита и снижение зависимости от Нацфонда.
Налогово-бюджетная политика направлена на обеспечение устойчивости и сбалансированности государственных финансов, уменьшение дефицита бюджета, а также замещение средств Национального фонда собственными средствами. Прогнозирование бюджета основывалось на бюджетных правилах и целевых ориентирах, установленных Концепцией управления государственными финансами до 2030 года", - сказал Серик Жумангарин.
Вице-премьер сообщил, что доходы (без учета трансфертов) в 2026 году прогнозируются в объеме 19,2 трлн тенге или на уровне 10,5% к ВВП. По сравнению с оценкой текущего года рост составит 4,7 трлн тенге. В плановом периоде ожидается их рост к 2028 году до 23,2 трлн тенге, или на 20,8%. В целом обеспеченность республиканского бюджета собственными доходами растет с 63,7%в 2025 году до 83,5% в 2028 году.
Гарантированный трансферт из Нацфонда определен в размере 2770 млрд тенге ежегодно, в пределах лимита, рассчитанного по цене отсечения.
Темпы роста расходов в 2026-2028 годах стабилизированы на уровне 108,7-109,3%. Расходы республиканского бюджета в 2026 году составят 27,7 трлн тенге или 15,1% к ВВП, в 2027 году - 28,8 трлн тенге или 14% к ВВП, в 2028 году - 29,8 трлн тенге или 13% к ВВП при соблюдении лимитов, установленных бюджетными правилами", - отметил Серик Жумангарин.
По его словам, при доходах республиканского бюджета в 2026 году на уровне 19,2 трлн тенге и расходах в 27,7 трлн тенге, а также с их последующим ростом в плановом периоде, бюджет не потребует привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта.
При таких объемах доходов и расходов бюджет обеспечивает самодостаточность без необходимости привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта", - сказал Серик Жумангарин.
По его прогнозам, правительственный долг Казахстана к 2028 году снизится до 19,6% к ВВП.
Значения фискального и ненефтяного дефицитов определены на уровне 2,5% и 4,9% к ВВП в 2026 году соответственно, с последующим снижением до 0,9% и 2,7% к ВВП в 2028 году. С учетом этого правительственный долг, по прогнозам, составит на уровне 21,4% к ВВП в 2026 году со снижением до 19,6% к ВВП в 2028 году, что не превышает установленные ковенанты", - сообщил Серик Жумангарин.
Как сообщалось ранее, программу по стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы приняли в правительстве.
20.11.2025, 18:39
Малый бизнес бьет тревогу: новые налоговые нормы лишают упрощенку доступа к корпоративному рынку
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената парламента Маулен Ашимбаев заявил о важности гибкого подхода к вычетам корпоративного подоходного налога для компаний на общеустановленном режиме, передает корреспондент агентства.
Сейчас активно поднимается вопрос, связанный с взаимодействием между компаниями на общеустановленном режиме с предпринимателями на специальном налоговом режиме, на упрощенной декларации. В этой связи понятно, что компании или индивидуальные предприниматели на упрощенной декларации не являются плательщиками НДС. Но в то же время получается, что в соответствии с этой нормой если работают эти два субъекта, то затраты компании на общеустановленном режиме, если они что-то покупают, например, у индивидуального предпринимателя, то эти компании не могут отнести затраты по КПН. И, соответственно, возникает сложная ситуация: затраты есть, но затраты не вычитываются с КПН", - высказался спикер сената.
Как подчеркнул Ашимбаев, мера правительства направлена на борьбу с дроблением бизнеса.
В реальности же мы увидим три базовых сценария. Первый - компании на общеустановленном режиме перестанут работать с предпринимателями на специальном налоговом режиме, что не есть хорошо для малого и микробизнеса. Второй сценарий - мы увидим, что в целом начнется оптимизация и поиск каких-то "серых схем", чтобы уменьшать налогообложение. И третье, более реалистичное, что мы можем увидеть, - компании на общеустановленном режиме, если не могут отнести затраты и вычесть их из налогооблагаемой базы для КПН, они эти затраты включат в цены", - отметил председатель верхней палаты.
По его словам, нормы следует оценивать спустя определенное время после введения, и при необходимости могут быть приняты более гибкие меры, например ограничение сделок между аффилированными компаниями.
Также по этой теме депутаты мажилиса направили запрос.
В Налоговом кодексе формально B2B разрешен, но по факту государство отключает для малого бизнеса доступ к корпоративному рынку, превращая любые сделки с упрощенкой в невычитаемый расход, в фактическое двойное налогообложение", - написал мажилисмен Айтуар Кошмамбетов на своей странице в Instagram.
Он отметил, что в патовом положении малые производители, IT-компании, разработчики сайтов, диджитал-агентства, дизайнеры и архитектурные бюро, видеографы, фотографы, преподаватели, сметчики, инженеры и все, кто работает как с физическими, так и с юридическими лицами, - именно они составляют основу современной экономики услуг.
Какие риски я вижу: закрытие и переезд тысяч предпринимателей; - уход в тень; - рост цен из-за налоговой нагрузки. Мы предлагаем честный компромисс - сохранить B2B для малого бизнеса и ввести ставку 6%; усилить прозрачность через цифровые инструменты. Государство получит возможность собирать больше налогов в 2 раза (от В2В сделок) без тяжелых последствий", - предложил депутат.
Напомним, 16 октября правительство приняло решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.
Как сообщалось ранее, в Казахстане запустили петицию по пункту 16 статьи 286 нового Налогового кодекса против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Однако петиция не прошла модерацию.
Ее автор, налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту, в котором просит дать поручение правительству РК и Миннацэкономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
Она отметила, что пункт 16 статьи 286 НК РК фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации. Это ограничивает свободу предпринимательской деятельности, дискриминирует малый бизнес, вынуждает компании отказываться от сотрудничества с МСБ, ведет к монополизации рынка и росту цен, считает автор петиции.
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является законным инструментом, предусмотренным самим Налоговым кодексом. Запрещая контрагентам учитывать расходы по сделкам с субъектами СНР, государство фактически наказывает за применение законного режима. Это противоречит статье 26 Конституции РК, принципам равенства и недискриминации налогоплательщиков и целям реформы, заявленным как поддержка МСБ", - отметила эксперт.
Кроме того, по ее словам, "одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для регистрации по НДС создает эффект резкого увеличения налоговой нагрузки, снижает конкурентоспособность МСБ, подталкивает бизнес в тень и противоречит целям налоговой реформы".
20.11.2025, 15:40
Базовую ставку могут снизить в Казахстане в 2026 году
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов в кулуарах сената рассказал, при каких условиях финрегулятор будет готов снизить базовую ставку, передает корреспондент агентства.
По мере реализации программы по стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы и снижения инфляции Национальный банк готов снижать базовую ставку уже в 2026 году, заявил Сулейменов.
Можно смотреть оптимистично, можно смотреть пессимистично. Понятно, что это будет очень сильно зависеть о того, насколько сильно эффекты от повышения на НДС проникли в цены. Мы согласны с оценкой МНЭ, что часть эффектов уже реализовалась, поэтому в следующем году все одновременно пойдет вверх, наверно так сильно прогнозировать не стоит. Но какой-то эффект наверное будет", - отметил глава Нацбанка.
По его словам, нужно грамотно подойти к "разморозке" тарифов с 1 апреля 2026 года.
Как это произойдет, будет решать правительство. Насколько высоко будут подняты тарифы - это тоже определенным образом будет влиять на инфляцию (…) Потому по мере снижения инфляционных ожиданий мы будем готовы начать постепенный цикл снижения базовой ставки", - добавил Сулейменов.
Напомним, 19 ноября кабмин Казахстана принял программу совместных действий по стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы.
Ранее, выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы.
Также отметим, что в Казахстане с 16 октября приостановленоповышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей. Повышения тарифов возобновится после первого квартала 2026 года.
20.11.2025, 14:02
Казахстан ожидает рост ВВП до 5,4% в 2026 году
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в ходе заседания сената заявил, что реальный рост валового внутреннего продукта в 2026 году в Казахстане ожидается на уровне 5,4%, сообщает пресс-служба правительства.
В соответствии с базовым вариантом реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,4%, среднегодовой рост за 3 года - 5,3%",- отметил Серик Жумангарин.
При этом, по его словам, номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году.
Ранее сообщалось, что правительство прогнозирует замедление инфляции в Казахстане к 2028 году до 5-7%.
Между тем по предварительным данным Бюро национальной статистики, за январь-октябрь 2025 года валовой внутренний продукт Казахстана увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
20.11.2025, 13:25
Сенат вернул закон о трехлетнем республиканском бюджете в мажилис
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат вернул закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы" в мажилис, передает корреспондент агентства.
Одним из ключевых приоритетов республиканского бюджета на 2026-2028 годы является укрепление продовольственной безопасности и устойчивое развитие агропромышленного комплекса", - уточнила сенатор Ольга Булавкина.
По ее словам, продовольственная безопасность не просто вопрос аграрного производства. Это вопрос экономической стабильности, социального благополучия и национальной безопасности.
В 2025 году Казахстан столкнулся с ускорением инфляции, которая превысила прогнозные параметры. Согласно данным бюро национальной статистики, в сентябре текущего года годовая инфляция составила 12,9%. За аналогичный период прошлого года инфляция составляла 8,3%. Рост цен затронул все основные категории: продовольственные товары подорожали на 12,7%, непродовольственные - на 10,8%, платные услуги - на 15,3%, коммунальные услуги- 17,4%. Особое беспокойство вызывает так называемая мясная инфляция, которая в сентябре 2025 года достигла темпа прироста 19,1 %", - заявила депутат.
Он пояснила, что рост себестоимости связан прежде всего с повышением тарифов на электроэнергию, газ, воду и дизельное топливо, удорожанием кормов, а также высоким внешним спросом и активностью перекупщиков.
Для стабилизации ситуации с мая текущего года был введен временный запрет на вывоз маточного поголовья и бычков, действующий до конца октября 2025 года. Данное решение позволило предотвратить дефицит на внутреннем рынке, но оно имеет временный эффект и требует системного продолжения через меры бюджетной и отраслевой политики", - сообщила Ольга Булавкина.
По ее словам, повышение цен на продовольствие стало одним из ключевых факторов, требующих от государства не просто реакции на рынок, а предупредительной, стратегической бюджетной политики.
В связи с существующими вызовами в бюджете на 2026-2028 годы рассматривается возможность усиления поддержки агропромышленного комплекса, включая развитие инфраструктуры хранения и переработки продукции, модернизацию техники и внедрение энергоэффективных технологий, поддержку перерабатывающих предприятий и продвижение внешней торговли; предполагается оценка результативности по объему продукции, уровню самообеспеченности и логистическим потерям", - добавила она.
Раннее мажилис утвердил республиканский бюджет на 2026-2028 годы.
20.11.2025, 11:44
Сенат вернул в мажилис закон об объемах трансфертов общего характера на 2026-2028 годы
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената не одобрили некоторые статьи законопроекта "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы" и вернули его в мажилис.
Законопроект представил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, отметив полную сбалансированность местных бюджетов.
Местные бюджеты сбалансированы. Все базовые расходы учтены. Бюджет развития сформирован из возможности республиканского бюджета", - подчеркнул он.
По его словам, доходы местных бюджетов прогнозируются в 2026 году в размере 10,7 трлн тенге, в 2027 году - 12,1 трлн тенге, в 2028 году - 13,3 трлн тенге. Расходы составят 14,9 трлн тенге в 2026 году с ростом до 18,7 трлн тенге к 2028 году.
В комитете по финансам и бюджету отметили, что законом устанавливаются объемы трансфертов общего характера, необходимые для выравнивания уровней бюджетной обеспеченности регионов и обеспечения им равных фискальных возможностей для предоставления гарантированных государством услуг населению.
Объемы трансфертов общего характера определены как разница между прогнозными объемами доходов и расходов соответствующего местного бюджета.
К трансфертам общего характера относятся бюджетные изъятия и бюджетные субвенции, которые определены в следующих размерах:
бюджетные субвенции:
2026 год - 5 154 067 833 тысячи тенге;
2027 год - 6 357 838 886 тысяч тенге;
2028 год - 6 796 559 470 тысяч тенге.
бюджетные изъятия:
2026 год - 879 947 069 тысяч тенге;
2027 год - 1 079 818 403 тысячи тенге;
2028 год - 1 400 607 718 тысяч тенге.
Отмечается, что прогноз доходов местных бюджетов осуществлялся с учетом введения в действие новых Бюджетного и Налогового кодексов.
В доходах учтены увеличение вычетов с 14 до 30 месячных расчетных показателей по индивидуальному подоходному налогу, введение прогрессивной шкалы по ИПН, повышение ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию, дифференцированные поправочные коэффициенты для исчисления налога на транспортные средства в зависимости от срока эксплуатации транспортного средства и другие изменения.
Прогнозные объемы текущих затрат местных бюджетов рассчитаны с учетом индексации на инфляцию и прогнозной численности потребителей государственных услуг в регионе.
При определении трансфертов общего характера в соответствии с пунктом 18 статьи 75 Бюджетного кодекса в базе расходов местных бюджетов учтены расходы по целевым текущим затратам согласно перечню, представленному центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.
По данным комитета, в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Бюджетного кодекса в прогнозных объемах текущих затрат местных бюджетов не учтены целевые трансферты, затраты на обслуживание и погашение долга местного исполнительного органа, бюджетные кредиты, государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, имиджевые расходы, гранты, исследования, консалтинговые услуги, научно-технические проекты и программы.
В ходе обсуждения закона с учетом замечаний и предложений комитетов и депутатов сената возникла необходимость внесения изменений в принятый мажилисом закон касательно увеличения в трансфертах общего характера затрат на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах для завершения начатых и продолжающихся проектов в сумме 17,5 млрд тенге", - говорится в заключении комитета.
С учетом этого комитет по финансам и бюджету рекомендует не одобрить отдельные статьи закона и возвратить его в мажилис с предложением новой редакции указанных статей закона.
19.11.2025, 13:00
Мораторий на продажу кредитов казахстанцев коллекторам намерены продлить до мая 2027 года
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мораторий на продажу кредитов казахстанцев коллекторам намерены продлить до первого мая 2027 года, сообщила в ходе заседания правительства председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова.
В прошлом году был введен мораторий на продажу кредитов граждан коллекторам до 1 мая 2026 года. В результате количество проблемных заемщиков у коллекторов снизилось на 54%. С учетом эффективности планируется продлить мораторий до 1 мая 2027 года", - заявил она.
Также, по ее словам, для снижения количества проблемных заемщиков будет проведено дальнейшее упрощение процедуры внесудебного банкротства.
Финансовыми организациями будут выявляться проблемные заемщики, подпадающие под внесудебное банкротство, и будет введен механизм информирования граждан через СМС-уведомления о возможности проведения внесудебного банкротства", - уточнила Мадина Абылкасымова.
В целом, отметил она, за 9 месяцев 2025 года кредиты экономике увеличились на 14,6%, до 38,7 трлн тенге.
В структуре кредитов экономике кредиты бизнесу выросли на 12,1%, до 14,7 трлн тенге. За 9 месяцев рост беззалоговых потребительских кредитов замедлился до 12,7%, что значительно меньше 29,3% 2024 года. Активный рост наблюдается в сегменте залоговых потребительских кредитов, в том числе автокредитов. Их рост за 9 месяцев составил 32,2%, 4,8 трлн тенге. С начала года ипотечные кредиты выросли на 10,4%", - добавила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
Ранее сообщалось, что казахстанцы задолжали по кредитам около 23 трлн тенге.
19.11.2025, 11:12
В Казахстане намерены запретить экспорт картофеля Дополнено
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан намерены запретить экспорт картофеля, сообщил в ходе брифинга в правительстве заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.
Казахстан сейчас является поставщиком картошки на внешний рынок. И в этом году урожай - 2,9 миллиона тонн, больше, чем мы планировали. Вы знаете, по нормам потребления - 100 килограммов на человека - нам нужно где-то около 2,1 млн тонн. Мы об этом не раз говорили - когда критическую норму экспорта мы пройдем, уровень где-то 500 тысяч тонн, мы начнем тормозить экспорт", - пояснил Серик Жумангарин.
Он также подчеркнул, что в соседних странах картофель стоит гораздо дороже и это конкурентное преимущество Казахстана.
Поэтому наши картофелеводы зарабатывают сейчас на экспорте, и мы не мешаем им. Но когда встанет вопрос об обеспечении внутреннего рынка (...) мы, скорее всего, будем закрывать или квотировать", - добавил заместитель премьер-министра.
Дополнено 19.11.2025, 15.30
В кулуарах правительства Жумангарин рассказал, что цены сейчас растут на продукты, не входящие в перечень социально значимых.
Я думаю, что цены на СЗПТ не будут расти, потому что мы контролируем", - подчеркнул вице-премьер.
По его словам, цены на товары не из списка СЗПТ можно контролировать через торговую надбавку.
Сейчас растут цены на помидоры, огурцы, разные виды мяса, которые в СЗПТ не входят. Гречка растет сильно, хотя она широкого применения не находит, но тем не менее как товар она растет достаточно сильно", - добавил он.
Напомним, в начале года цены на картофель резко выросли в Казахстане. В стране было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев.
Как пояснили в правительстве, эта мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в этом направлении будет находиться под наблюдением. Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт.
В Астане в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома" в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля - не более 5 килограммов в одни руки. Позже ограничение было снято.
Между тем Минторговли выявило 49 фактов превышения торговой надбавки в 15%
Также по итогам встреч МТИ с крупными торговыми сетями, в частности Small и Magnum, на сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - до 185 тенге.
По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах - партнерах СПК во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.
19.11.2025, 10:52
$5,3 млн выделит ЕАБР на модернизацию сферы ирригации в Казахстане Дополнено
Проект рассчитан на несколько лет и предусматривает создание Национальной информационной системы водных ресурсов
Рассказать друзьям
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации, Программа развития ООН (ПРООН) в Казахстане и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали трехстороннее соглашение по проекту "Развитие бизнес-экосистемы для устойчивой ирригации в Казахстане". Для его реализации ЕАБР выделит грант в размере $5,3 млн, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов.
Финансовое соглашение подписали министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа и заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.
Проект рассчитан на несколько лет и предусматривает создание Национальной информационной системы водных ресурсов, внедрение инструментов прогнозирования и оптимального распределения воды, формирование региональных центров современной ирригации, повышение квалификации специалистов, а также внедрение водосберегающих технологий.
Инициатива направлена на развитие ирригации и повышение эффективности водопользования в Казахстане. Для нас участие в проекте означает реализацию стратегических целей по модернизации водного хозяйства и повышению устойчивости к климатическим изменениям. В соответствии с поручением главы государства мы ведем активную работу по привлечению инвестиций в водную отрасль страны, однако все стратегические решения принимаются и будут приниматься исключительно в Казахстане. Передача водных ресурсов и объектов в распоряжение иностранных государств никогда не рассматривалась. Наша цель - модернизация водного сектора для защиты интересов граждан, обеспечения безопасности и устойчивого развития страны", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
В свою очередь постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа отметила, что внедрение цифровых инструментов для мониторинга водных ресурсов и создание региональных центров современной ирригации для повышения потенциала фермеров, женщин и молодых специалистов, а также укрепления роли женщин в отрасли - это важный шаг на пути к устойчивому и климатически адаптивному водопользованию.
В ПРООН мы рассматриваем этот проект как часть более масштабной работы, выходящей за рамки национальных границ. Это флагманская инициатива не только для Казахстана, но и для всего региона - с решениями, которые можно масштабировать и адаптировать в Центральной Азии для преодоления общих водных вызовов", - подчеркнула Катаржина Вавьерниа.
Для Министерства водных ресурсов и ирригации участие в проекте означает реализацию стратегического направления по модернизации водного хозяйства страны и повышению устойчивости к климатическим изменениям. В свою очередь, для ПРООН проект станет платформой для поддержки устойчивого развития, повышения продовольственной безопасности и вовлечения местных сообществ в процессы управления ресурсами.
Проект опирается на подписанное 28 июня 2024 года трехстороннее Соглашение о намерениях между Министерством водных ресурсов и ирригации РК, ПРООН и ЕАБР, направленное на многоцелевое управление водными ресурсами. Эта базовая договорённость заложила правовые и институциональные рамки для технической поддержки, цифровизации сектора, обучения персонала и пилотирования технологий водосбережения - все эти элементы теперь становятся частью масштабного проекта по устойчивой ирригации.
