Правительство прогнозирует замедление инфляции в Казахстане к 2028 году до 5-7%

Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном заседании сената парламента при рассмотрении параметров республиканского бюджета на 2026-2028 годы заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин представил обновленный прогноз инфляции на предстоящий трехлетний период.





Прогноз инфляции определен на уровне 9-11% в 2026 году, 5,5-7,5% в 2027 году и 5-7% в 2028 году", - сказал Серик Жумангарин.





Он отметил, что в соответствии с базовым вариантом реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,4%, среднегодовой рост за 3 года - 5,3%.





При этом, по его словам, номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году.





Он отметил, что рост обрабатывающей промышленности станет ключевым драйвером экономики Казахстана.





Рост экономики будет обеспечиваться ростом в реальном секторе и сфере услуг. В обрабатывающей промышленности прогнозируется увеличение темпов роста с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году за счет реализации инвестиционных проектов. Средний за три года рост в горнодобывающей промышленности составит 2,8%, в сельском хозяйстве - 3,9%, в строительстве - 11,0%, услуг транспорта - 10,1% и в торговле - 6,7%", - сказал Серик Жумангарин.





Кроме того, заместитель премьер-министра представил прогноз внешнеторговых операций на период до 2028 года.





Экспорт, по прогнозам, увеличится с $77,1 млрд 2026 году до $83,7 млрд в 2028 году, импорт - с $67,7 до $75,2 млрд", - сказал Серик Жумангарин.





Он отметил, что правительство сформировало бюджет с акцентом на сокращение дефицита и снижение зависимости от Нацфонда.





Налогово-бюджетная политика направлена на обеспечение устойчивости и сбалансированности государственных финансов, уменьшение дефицита бюджета, а также замещение средств Национального фонда собственными средствами. Прогнозирование бюджета основывалось на бюджетных правилах и целевых ориентирах, установленных Концепцией управления государственными финансами до 2030 года", - сказал Серик Жумангарин.





Вице-премьер сообщил, что доходы (без учета трансфертов) в 2026 году прогнозируются в объеме 19,2 трлн тенге или на уровне 10,5% к ВВП. По сравнению с оценкой текущего года рост составит 4,7 трлн тенге. В плановом периоде ожидается их рост к 2028 году до 23,2 трлн тенге, или на 20,8%. В целом обеспеченность республиканского бюджета собственными доходами растет с 63,7%в 2025 году до 83,5% в 2028 году.





Гарантированный трансферт из Нацфонда определен в размере 2770 млрд тенге ежегодно, в пределах лимита, рассчитанного по цене отсечения.





Темпы роста расходов в 2026-2028 годах стабилизированы на уровне 108,7-109,3%. Расходы республиканского бюджета в 2026 году составят 27,7 трлн тенге или 15,1% к ВВП, в 2027 году - 28,8 трлн тенге или 14% к ВВП, в 2028 году - 29,8 трлн тенге или 13% к ВВП при соблюдении лимитов, установленных бюджетными правилами", - отметил Серик Жумангарин.





По его словам, при доходах республиканского бюджета в 2026 году на уровне 19,2 трлн тенге и расходах в 27,7 трлн тенге, а также с их последующим ростом в плановом периоде, бюджет не потребует привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта.





При таких объемах доходов и расходов бюджет обеспечивает самодостаточность без необходимости привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта", - сказал Серик Жумангарин.





По его прогнозам, правительственный долг Казахстана к 2028 году снизится до 19,6% к ВВП.





Значения фискального и ненефтяного дефицитов определены на уровне 2,5% и 4,9% к ВВП в 2026 году соответственно, с последующим снижением до 0,9% и 2,7% к ВВП в 2028 году. С учетом этого правительственный долг, по прогнозам, составит на уровне 21,4% к ВВП в 2026 году со снижением до 19,6% к ВВП в 2028 году, что не превышает установленные ковенанты", - сообщил Серик Жумангарин.



