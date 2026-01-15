Расширение перечня СЗПТ является временной мерой - Минторговли

В текущем учебном году приток иностранных студентов вырос почти на 18%

Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане зафиксирован рекорд численности иностранных студентов за последние несколько лет. На начало 2025 -2026 учебного года в вузах страны учились 33,5 тыс. нерезидентов - на 17,7% больше, чем годом ранее, сообщает портал ranking.kz.





Аналитики отмечают, что тенденция роста численности иностранных студентов в казахстанских вузах наблюдается уже три года подряд. С 2022 года ежегодный прирост в абсолютных значениях составлял 3-3,5 тыс. человек.





Географически страны гражданства таких студентов преимущественно приходятся на Азию. Почти треть иностранных студентов, обучающихся в казахстанских вузах, приехали из Туркменистана: более 10,2 тыс. человек в 2025/2026 учебном году - в 2,3 раза больше, чем годом ранее. По большей части именно граждане этой страны обеспечили такой феноменальный прирост общей численности студентов-иностранцев в казахстанских вузах. На втором месте оказалась Индия, численность граждан которой в вузах РК составила более 9 тыс. человек. Тройку основных стран, из которых к нам едут студенты, замкнул Узбекистан: 4,1 тыс. человек", - рассказали они.





Весь список государств, поставляющих студентов в казахстанские вузы, состоит из 90 пунктов, среди которых такие экономически развитые территории, как США, Великобритания, Швеция, ОАЭ, Япония и Германия.





Эксперты отметили, что каждый шестой иностранный студент в Казахстане учится бесплатно, за счет государственного образовательного гранта. Доля таких счастливчиков среди всех студентов-нерезидентов в текущем учебном году составляла 17,5%. По их словам, это довольно высокий уровень в сравнении с показателями последних лет.





В абсолютном значении общая численность иностранцев - обладателей государственных грантов, составила 5,8 тыс. человек, или 2,2% от всех студентов вузов РК, обучающихся за счёт грантов. Подавляющее большинство грантополучателей - 97,8% - пришлось на граждан Казахстана.





Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), доля иностранных студентов в Казахстане - наименьшая в ЕАЭС: 4,5%. Помимо этого, она невысока и для РК за период с 2019 по 2022 год. Наибольший удельный вес приходится на иностранных студентов в Кыргызстане: 21,4%. В соседней России доля студентов-нерезидентов в 2024 году составила 8,4%.





Статистика ЕЭК позволяет также оценить, сколько казахстанцев сами являются иностранными студентами в странах Евразийского экономического союза. В 2024 году на граждан РК, обучающихся в университетах России, Кыргызстана, Армении и Беларуси, пришлось 58,5 тыс. человек. Последние несколько лет наблюдается тенденция сокращения численности казахстанцев, получающих профессию в вузах на территории ЕАЭС. С 2019 года их стало меньше на 7,4 тыс. человек, или на 11,2%.





Из вузов всех стран ЕАЭС казахстанцы чаще всего выбирали российские. В 2024 году там обучались 55,5 тыс. студентов с казахстанским гражданством. Несопоставимо меньше казахстанцев насчитывалось в вузах Кыргызстана (2,8 тыс. человек), Беларуси (176 человек) и Армении (всего 24 человека).



