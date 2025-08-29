Рост экономики Казахстана с начала года составил 6,3%

Продукция предприятия будет востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами

Туркестан. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области ТОО "Казкрахмал" запустило комплексы по приему, сушке и хранению кукурузы. Ведется работа по вводу производственных мощностей, внедрению технологии безотходной переработки, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.





Запуск комплекса запланирован на 2025 год. На производстве где будет выпускаться более 20 видов продукции, включая крахмал, патоку, пищевую глюкозу, сироп мальтозы, кукурузное масло, глютен, отруби, зернистые комбикорма.





Отмечается, что в производстве будет применяться исключительно генетически немодифицированная кукуруза.





Общий объем инвестиций составит 35 млрд тенге. Продукция предприятия будет востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами - в странах Азии и Европы", - рассказали в ведомстве.





В пресс-службе отметили, что реализация проекта позволит увеличить экспортный потенциал Казахстана и вывести инвестиционную привлекательность региона на новый уровень.



