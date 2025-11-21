Сенат вернул в мажилис закон об объемах трансфертов общего характера на 2026-2028 годы

Фото: Depositphotos

Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената не одобрили некоторые статьи законопроекта "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы" и вернули его в мажилис.





Законопроект представил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, отметив полную сбалансированность местных бюджетов.





Местные бюджеты сбалансированы. Все базовые расходы учтены. Бюджет развития сформирован из возможности республиканского бюджета", - подчеркнул он.





По его словам, доходы местных бюджетов прогнозируются в 2026 году в размере 10,7 трлн тенге, в 2027 году - 12,1 трлн тенге, в 2028 году - 13,3 трлн тенге. Расходы составят 14,9 трлн тенге в 2026 году с ростом до 18,7 трлн тенге к 2028 году.





В комитете по финансам и бюджету отметили, что законом устанавливаются объемы трансфертов общего характера, необходимые для выравнивания уровней бюджетной обеспеченности регионов и обеспечения им равных фискальных возможностей для предоставления гарантированных государством услуг населению.





Объемы трансфертов общего характера определены как разница между прогнозными объемами доходов и расходов соответствующего местного бюджета.





К трансфертам общего характера относятся бюджетные изъятия и бюджетные субвенции, которые определены в следующих размерах:





бюджетные субвенции:





2026 год - 5 154 067 833 тысячи тенге;





2027 год - 6 357 838 886 тысяч тенге;





2028 год - 6 796 559 470 тысяч тенге.





бюджетные изъятия:





2026 год - 879 947 069 тысяч тенге;





2027 год - 1 079 818 403 тысячи тенге;





2028 год - 1 400 607 718 тысяч тенге.





Отмечается, что прогноз доходов местных бюджетов осуществлялся с учетом введения в действие новых Бюджетного и Налогового кодексов.





В доходах учтены увеличение вычетов с 14 до 30 месячных расчетных показателей по индивидуальному подоходному налогу, введение прогрессивной шкалы по ИПН, повышение ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию, дифференцированные поправочные коэффициенты для исчисления налога на транспортные средства в зависимости от срока эксплуатации транспортного средства и другие изменения.





Прогнозные объемы текущих затрат местных бюджетов рассчитаны с учетом индексации на инфляцию и прогнозной численности потребителей государственных услуг в регионе.





При определении трансфертов общего характера в соответствии с пунктом 18 статьи 75 Бюджетного кодекса в базе расходов местных бюджетов учтены расходы по целевым текущим затратам согласно перечню, представленному центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.





По данным комитета, в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Бюджетного кодекса в прогнозных объемах текущих затрат местных бюджетов не учтены целевые трансферты, затраты на обслуживание и погашение долга местного исполнительного органа, бюджетные кредиты, государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, имиджевые расходы, гранты, исследования, консалтинговые услуги, научно-технические проекты и программы.





В ходе обсуждения закона с учетом замечаний и предложений комитетов и депутатов сената возникла необходимость внесения изменений в принятый мажилисом закон касательно увеличения в трансфертах общего характера затрат на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах для завершения начатых и продолжающихся проектов в сумме 17,5 млрд тенге", - говорится в заключении комитета.





С учетом этого комитет по финансам и бюджету рекомендует не одобрить отдельные статьи закона и возвратить его в мажилис с предложением новой редакции указанных статей закона.