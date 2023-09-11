09.09.2023, 09:22 35866
Смаилов отметил необходимость ускорить строительство новых газоперерабатывающих мощностей на Кашагане
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с руководителями компаний - акционеров Кашаганского консорциума с участием управляющего директора North Caspian Operating Company N.V. Оливье Лазара, сообщает пресс-служба главы правительства.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы деятельности консорциума, реализации новых инвестиционных проектов и соблюдения норм экологического законодательства республики.
Глава правительства подчеркнул важную роль Кашагана в обеспечении РК нефтегазовыми ресурсами. Причем это касается не только добычи, но и комплексной переработки углеводородного сырья. В этой связи в свете поручений главы государства, озвученных в недавнем послании народу, отмечена необходимость ускорить строительство новых газоперерабатывающих мощностей.
Кроме того, по словам премьер-министра, ключевыми для консорциума должны быть вопросы выхода на полномасштабное освоение месторождения с учетом обеспечения экологической безопасности.
По итогам встречи стороны обозначили готовность решать все возникающие в ходе реализации инвестпроектов вопросы в конструктивном ключе с соблюдением установленных законодательством РК прав и обязательств.
6 сентября премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на торжественном мероприятии в честь 30-летия начала освоения казахстанского шельфа Каспийского моря с участием ветеранов нефтегазовой отрасли республики.
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09.09.2023, 19:46 24141
Основной акцент на Китае: Казахстан активизирует торговое сотрудничество в восточном направлении
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер Серик Жумангарин обсудил с руководителями госорганов и нацкомпаний ход работы и предпринимаемые шаги для интенсификации сотрудничества со странами, открывающими новые рынки сбыта казахстанской продукции и возможности создания современных производств в Казахстане Китаем, Ираном и Афганистаном, сообщает пресс-служба главы правительства.
Основной акцент на сотрудничестве с Китаем. Недавняя поездка вице-премьера в Поднебесную открывает широкие перспективы по созданию в Казахстане высокотехнологичных производств. Руководители компаний, крупнейших мировых лидеров в сферах обработки металлов, электронной коммерции, строительства, производстве новых материалов и технологий, АПК, проявили открытую заинтересованность в усилении сотрудничества.
Задача, поставленная главой государства в новом послании - ускоренное развитие обрабатывающего сектора и создание кластеров высокого передела - может быть успешно достигнута благодаря эффективному партнерству и внедрению лучших практик.
Китай - наш ближайший восточный сосед и один из самых привлекательных и доступных рынков сбыта нашей продукции. Во время поездки мы провели встречи с семью крупными компаниями, за круглым столом в Шэньчжэне познакомились с представителями ассоциаций по производству семян, фосфорных удобрений, пестицидов, транспортными, логистическими, сертификационными компаниями, и все они выражали готовность сотрудничать и обмениваться опытом, технологиями, научными разработками. Теперь с нашей стороны нужно отработать алгоритм взаимодействия по каждой компании: от направления сотрудничества до локализации проекта в Казахстане. Поручаю создать рабочую группу из числа представителей Qaztrade, Kazakh Invest и НПП "Атамекен" для отработки алгоритма и создать дорожную карту проектов со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами", - заявил Серик Жумангарин.
Также на совещании обсудили План мероприятий по доведению товарооборота между Казахстаном и Ираном до 3 млрд долларов. Проект документа содержит 30 мероприятий, сосредоточенных на развитии инфраструктурных проектов в сфере АПК, транспорта и логистики, нефти и газа. Он находится на рассмотрении у иранской стороны. Документ особенно актуален в свете ожидаемого подписания Соглашения о зоне Свободной торговли между ЕАЭС и Ираном до конца 2023 года.
Помимо этого, обсудили механизмы взаиморасчетов с Афганистаном для реализации соглашений, подписанных в ходе казахстанско-афганского бизнес-форума.
Ранее Казахстан и Китай согласовали объем железнодорожных грузоперевозок на 2024 год.
В Китае в рамках VI Дуньхуанского международного культурного ЭКСПО "Шелковый путь" состоялся II Диалог дружественных организаций древних цивилизаций.
09.09.2023, 16:22 29281
В правительстве обсудили меры по стабилизации цен на основные продукты
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Меры, принимаемые для стабилизации цен на основные продукты питания в период активной уборочной кампании, рассмотрели на еженедельном совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Айдар Абилдабеков рассказал о работе ведомства по анализу цепочек ценообразования на СЗПТ от производителя до торговых полок через электронные счета-фактуры (ЭСФ).
С начала года проведен анализ 814 цепочек, по 146 фактам установлены риски превышения торговой надбавки. В некоторых регионах зафиксирован аномальный рост цен на яйца первой категории. Мы провели детальный анализ ЭСФ по 5 производителям, установлены риски нарушения торговой надбавки у оптовика ТОО "Воробьев А.А.", который приобретал яйца у птицефабрики и другого оптовика, а далее продавал их физическим и юридическим лицам с торговой надбавкой от 35% до 131%. Другой оптовик ТОО "DOSAUTO KZ" приобретал яйца у производителя ТОО "Адель Кус" и реализовывал их физическим лицам с торговой надбавкой 71%", - сообщил глава комитета.
Отдельно рассмотрели ценовую ситуацию по рису. При общей динамике снижения цен на СЗПТ за истекшую неделю на 0,1% стоимость риса выросла на 1,1%. По данным вице-министра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, в настоящее время, несмотря на проведенную в июне этого года ярмарку по рису в Кызылорде, всего 4 региона (Акмолинская, Костанайская и Туркестанская области и Шымкент) законтрактовали запасы этой крупы в полном объеме от потребностей своего населения на три месяца. В аутсайдерах - ВКО (9% от потребности), ЗКО - 22%, Актюбинская область - 36%.
Также на совещании обсудили ситуацию по учету частных овощехранилищ по стране, что позволит качественно улучшить статистику и анализ ситуации с обеспечением страны овощами.
По итогам совещания Серик Жумангарин поручил провести работу по постановке на учет всех объектов хранения овощей, регионам - усилить работу по формированию необходимых запасов основных продуктов питания для обеспечения стабильных цен.
Напомним, Казахстан занял 104-е место в мире в рейтинге по затратам жителей на продукты питания и вошел в число мировых антилидеров по этому показателю. Всего сравнение проводили по данным из 110 государств. Судя по расчетам аналитиков международной компании по исследованию рынков Euromonitor International и сервиса Picodi.com, почти половину (49,4%) потребительских расходов казахстанцев составляет покупка еды.
09.09.2023, 13:03 32586
Ряд мер поддержки обещают власти аграриям Казахстана на фоне неутешительного прогноза погоды
Фото: freepik.com
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел заседание оперативного штаба по уборочной кампании, сообщает пресс-служба ведомства.
Самые злободневные вопросы фермеров в разгар уборочной страды - доступное дизтопливо для сушки зерна; пролонгация кредитов фермеров, пострадавших от погоды; покрытие долгов по субсидиям.
В основных зерносеющих регионах Казахстана - Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях последние две недели не прекращаются осадки. По прогнозу РГП "Казгидромет", дожди продлятся вплоть до 17 сентября, ожидаются заморозки, из-за чего в северных областях высок риск ухудшения качества нового зерна, его прорастания и высокой влажности.
Сейчас наша главная задача - минимизировать последствия непогоды, оказать всю необходимую поддержку аграриям и обеспечить качественный семенной фонд на следующий год", - подчеркнул Айдарбек Сапаров.
Первая мера - хлебоприемные предприятия и карантинные службы при приемке зерна перейдут на круглосуточный режим работы. Также с КТЖ будет проработан вопрос по своевременной поставке зерновозов.
Вторая мера - выделить дополнительный объем дизтоплива для сушки зерна.
Третья мера - финансовые институты и Продкорпорация детально проработают вопросы пролонгации кредитов и лизингов аграриям.
Четвертая мера - ускорить вопрос покрытия долгов по субсидиям. Дополнительная потребность - 171 млрд тенге.
Пятая мера - сформировать качественный семенной фонд для фермеров на следующий год.
По оперативным данным на 8 сентября, в Казахстане убрано 4,8 млн га зерновых, что составляет 28% от уборочной площади. При средней урожайности 10 ц/га намолочено 4,8 млн тонн зерна.
Ранее с фермерами Костанайской области, где во время уборочной кампании не прекращаются осадки, встретились представители Министерства сельского хозяйства, Продкорпорации и холдинга "Байтерек".
08.09.2023, 17:28 47876
Немецкая компания намерена инвестировать $500 млн в создание мультимодального хаба в аэропорту Актобе
Фото: Depositphotos
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Актобе. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась встреча председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК Талгата Ластаева с руководством немецкой компании The Hansa Consortium.
Представители немецкой компании проинформировали о намерении инвестировать $500 млн для участия в реализации крупного инвестиционного проекта по строительству и управлению новым аэропортом города Актобе. В качестве инвестиционного предложения, компания предлагает на базе аэропорта Актобе создать региональный мультимодальный хаб, авиационный технический центр, значительно увеличить объем пассажиро- и грузопотоков, открыть новые рабочие места", - сообщили в КГА.
По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по данному проекту.
Компания The Hansa Consortium специализируется на работах по развитию авиационных терминалов и сооружений, авиационной инфраструктуры, проектах строительства топливных комплексов, участвовала в проектах модернизации авиационных терминалов и сооружений таких международных аэропортов, как Шереметьево (Россия), Кербала (Ирак), Кветта (Пакистан), проекты строительства топливных комплексов в ОАЭ, Саудовской Аравии и Филиппинах.
Ранее сообщалось о строительстве нового Международного пассажирского терминала аэропорта Алматы.
08.09.2023, 13:31 52671
Сотрудничество в нефтегазохимическом производстве обсудил Токаев с главой китайской SINOPEC
Взаимодействие отечественных компаний с SINOPEC будет способствовать укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и КНР
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент китайской SINOPEC Юй Баоцай сегодня проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева об итогах деятельности корпорации в Казахстане и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Собеседники рассмотрели перспективы сотрудничества в области геологоразведочных работ и производства нефтегазохимической продукции.
Глава государства выразил уверенность, что взаимодействие отечественных компаний с SINOPEC будет способствовать укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и КНР.
Наряду с этим Токаев указал на важность внедрения водосберегающих технологий при реализации совместных проектов в энергетической и химической отраслях.
Для справки:
China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC) - китайская интегрированная энергетическая и химическая корпорация. Вторая по объемам добычи нефтегазовая компания страны после PetroChina. В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год заняла 45-е место (4-е по размеру выручки, 79-е по чистой прибыли, 146-е по активам и 174-е по рыночной капитализации).
Напомним, на встрече с премьер-министром РК Юй Баоцай выступил с инициативой организовать профессиональную стажировку для казахстанских специалистов нефтегазовой отрасли. Корпорация также рассматривает возможность участия в перспективных проектах в Казахстане.
Ранее сообщалось, что Казахстан предложил Huawei выступить партнером в проекте по созданию электронной цифровой платформы для бизнеса.
08.09.2023, 12:02 54916
Казахстан и Китай согласовали объем железнодорожных грузоперевозок на 2024 год
На совещании также подведены итоги грузовых и контейнерных перевозок между Китаем и Казахстаном за 8 месяцев 2023 года
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Шымкент. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте подписан протокол 32-го очередного совещания смешанных комиссий пограничных железных дорог РК и КНР, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
На совещании подведены итоги грузовых и контейнерных перевозок между Китаем и Казахстаном за 8 месяцев 2023 года и достигнута договоренность о безусловном выполнении объемов перевозок до конца года на уровне 26,8 млн тонн груза с ростом на 3,6 млн тонн к уровню 2022 года. Экспорт вырастет на 25%, до 16,2 млн тонн, импорт - на 6%, до 10,6 млн тонн", - говорится в сообщении.
Представители железнодорожных администраций РК и КНР также согласовали объем перевозок на 2024 год в размере 27,8 млн тонн грузов, что на 1 млн тонн больше показателя 2023 года.
С января 2024 года китайская сторона в два раза увеличит прием зерновых грузов в зерновозах, крытых вагонах и в контейнерах по станции Алашанькоу. По просьбе казахстанской стороны КНР впервые начнет прием зерновых грузов в зерновозах и крытых вагонах по станции Хоргос. Также, учитывая пожелания казахстанских экспортеров, увеличится прием таких грузов, как растительные масла, металлические руды (окатыши, концентраты), нефтяной кокс", - сообщается в информации.
Стороны также обсудили ход исполнения мероприятий по расширению пропускных способностей приграничных станций и участков Достык - Мойынты, Алашанькоу - Дзинхэ, строительству и модернизации терминалов.
В ходе встречи все вопросы были решены, что даст возможность увеличить грузопоток на приграничных станциях.
Напомним, перевозка зерна ж/д транспортом из Казахстана в КНР выросла в 4 раза. Ранее Казахстан отправил контейнеры с зерном в китайскую провинцию Шаньдун. Также более 1000 тонн казахстанской пшеницы отправлено в китайский Сиань.
08.09.2023, 10:44 56456
Казахстанских нефтяников пригласят на стажировку в Sinopec
Sinopec рассматривает возможность участия в перспективных проектах в Казахстане
Фото: pixabay
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент компании Sinopec Юй Баоцай выступил с инициативой организовать профессиональную стажировку для казахстанских специалистов нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Кроме того, Sinopec рассматривает возможность участия в перспективных проектах в Казахстане.
Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что при непосредственном участии Sinopec в республике завершен ряд значимых проектов, в том числе модернизация Атырауского НПЗ.
Он также напомнил, что в недавнем послании народу президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость сформировать прочный промышленный каркас страны. В частности, поставлена задача по ускоренному развитию нефтегазохимических производств.
В этой связи "якорный" проект "Полиэтилен" является важным этапом в развитии нефтегазохимической отрасли, а его реализация окажет мультипликативный эффект на экономику страны. Учитывая, что Sinopec является одним из мировых лидеров в области нефтегазохимии, вопрос вхождения компании в проект в качестве равноправного партнера имеет стратегическое значение", - заявил Алихан Смаилов.
Ранее сообщалось, что Казахстан предложил Huawei выступить партнером в проекте по созданию электронной цифровой платформы для бизнеса.
07.09.2023, 21:08 59711
Дожди мешают уборке урожая в Казахстане
Фото: МСХ РК
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Костанай. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С фермерами Костанайской области, где во время уборочной кампании не прекращаются осадки, встретились представители Министерства сельского хозяйства, Продкорпорации и холдинга "Байтерек", сообщает пресс-служба МС РК.
В связи с неблагоприятными погодными условиями для уборки урожая в северных регионах Казахстана при МСХ создана специальная комиссия. Сейчас члены комиссии объезжают области и встречаются с местными сельхозтоваропроизводителями. Ранее фермеры Костанайской области выразили обеспокоенность ухудшением финансового состояния из-за продолжительных дождей, не позволяющих собрать выращенный урожай", - сообщили в Минсельхозе.
В МСХ уже разработан и проходит стадию согласования нормативный правовой акт, регламентирующий возможность получения ГСМ хлебоприемными предприятиями для проведения сушки сельхозкультур. Имеющегося резерва нереализованного топлива будет достаточно для обеспечения потребностей региона.
Со стороны финансовых организаций холдинга "Байтерек" в индивидуальном порядке будет рассмотрен вопрос пролонгации кредитов и лизинга фермеров, пострадавших из-за погодных условий.
По данным акимата, в Костанайской области уборочная площадь зерновых составляет 4,37 млн га, из которых убрано 1,01 млн га, или 23,2%. В регионе при средней урожайности 9,1 ц/га намолочено 920,7 тысячи тонн зерна.
Напомним, по информации на 31 августа, в Казахстане убрано 3,9 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 22,3% от запланированного объема.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?