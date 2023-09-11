Смаилов отметил необходимость ускорить строительство новых газоперерабатывающих мощностей на Кашагане

Ключевыми для консорциума должны быть вопросы выхода на полномасштабное освоение месторождения с учетом обеспечения экологической безопасности

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с руководителями компаний - акционеров Кашаганского консорциума с участием управляющего директора North Caspian Operating Company N.V. Оливье Лазара, - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с руководителями компаний - акционеров Кашаганского консорциума с участием управляющего директора North Caspian Operating Company N.V. Оливье Лазара, сообщает пресс-служба главы правительства.





В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы деятельности консорциума, реализации новых инвестиционных проектов и соблюдения норм экологического законодательства республики.





Глава правительства подчеркнул важную роль Кашагана в обеспечении РК нефтегазовыми ресурсами. Причем это касается не только добычи, но и комплексной переработки углеводородного сырья. В этой связи в свете поручений главы государства, озвученных в недавнем послании народу, отмечена необходимость ускорить строительство новых газоперерабатывающих мощностей.





Кроме того, по словам премьер-министра, ключевыми для консорциума должны быть вопросы выхода на полномасштабное освоение месторождения с учетом обеспечения экологической безопасности.





По итогам встречи стороны обозначили готовность решать все возникающие в ходе реализации инвестпроектов вопросы в конструктивном ключе с соблюдением установленных законодательством РК прав и обязательств.



