18.11.2025, 14:11 29126
Соглашения на $517 млн подписали компании Казахстана и Эстонии на полях бизнес-форума Дополнено
На мероприятии выступили главы двух государств
Рассказать друзьям
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Эстонии Алар Карис выступили на казахско-эстонском бизнес-форуме, сообщает Акорда.
По информации пресс-службе президента РК, на полях бизнес-форума между компаниями двух стран были подписаны 11 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 517 миллионов долларов.
Глава нашего государства в своем выступлении подчеркнул, что проведение форума, в котором принимают участие представители деловых кругов Казахстана и Эстонии, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия в сферах торговли и инвестиций.
Он также обозначил перспективные направления взаимовыгодного партнерства в сферах транспорта и логистики, цифровизации, сельского хозяйства, промышленности, финансов и образования. Токаев подтвердил готовность оказать всестороннее содействие расширению присутствия эстонского бизнеса в Казахстане.
Дополнено 18.11.2025, 14.45
По информации АО "Национальная компания Kazakh Invest", в рамках форума были подписаны следующие документы:
1. Декларация о стратегическом сотрудничестве между АО "Казпочта" и Omniva. Документ предусматривает создание совместного предприятия в Казахстане для развития IT-решений и цифровых почтовых сервисов в Центральной Азии.
2. Соглашение о сотрудничестве между ТОО "KazAzot Prime" и AS SILSTEVE. Стороны договорились о расширении экспорта казахстанских удобрений через инфраструктуру порта Силламяэ.
3. Соглашение в области логистики между ТОО "КТЖ Экспресс" и AS SILSTEVE. Партнерство направлено на развитие мультимодальных маршрутов и повышение эффективности транспортных операций.
4. Соглашение между портом Силламяэ и компанией Nord Panels. Инвестиции в создание производственной линии строительных материалов в Эстонии.
5. Соглашение в области автоматики между АО "Alstom Kazakhstan" и SLD Consult. Сотрудничество по внедрению бортовой электроники и систем безопасности для локомотивов.
6. Соглашение в сфере нефтетранзита между ТОО "Актобе Нефтепереработка" и компанией Olerex. Документ предусматривает совместную работу в области нефтепереработки и торговли судовым топливом с использованием эстонской инфраструктуры.
7. Соглашение о строительстве завода по производству фильтров очистки воды между акиматом Алматы и компанией Aquaphor. Инвестиции в создание завода бытовых и промышленных фильтров в Алматы.
8. Соглашение о сотрудничестве в сфере мобильности между акиматом Алматы и компанией Bolt. Запуск мобильных сервисов и развитие городской транспортной инфраструктуры.
9. Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в отношении транспортного коридора для экспорта казахстанского зерна и масличных культур через порт Таллинн в европейские страны подписан между АО "Кедентрансервис" и АО "Продкорпорация" с казахстанской стороны и портом Таллин и Muuga Grain Terminal с эстонской стороны. Документ включает специальные тарифные условия, скидки на портовые операции и план экспорта до 2 млн тонн зерна.
10. Соглашение в сфере племенного животноводства между ТОО "Кайып Ата" и Ассоциацией животноводов Эстонии.
11. Соглашение о сотрудничестве между портами Курык"и Таллин. Развитие портовой инфраструктуры, пассажирских перевозок и новых логистических маршрутов.
Ранее сообщалось, что за 20 лет инвестиции Эстонии в экономику Казахстана превысили 128 млн долларов.
новости по теме
18.11.2025, 16:28 25076
Правительство намерено усилить контроль за ценами на продукты питания
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики РК Серик Жумангарин поручил Министерству торговли и интеграции Казахстана провести детальный анализ продовольственной корзины и определить меры, которые могут стабилизировать на них цены, сообщили в пресс-службе правительства.
В Казахстане за первые две недели ноября рост цен на социальные продукты питания составил 0,1%. Продолжается снижение цен на ряд овощей: морковь (-1,7%), капусту (-1,8%), лук (-0,4%). В то же время зафиксирован рост цен на картофель: +0,2% за последнюю неделю и +2,2% за две недели ноября. Средняя цена по стране составляет 188 тенге за килограмм", - говорится в сообщении.
Как рассказала первый вице-министр торговли и интеграции РК Айжан Бижанова, за последние 4-5 недель цена выросла на 4,5% в том числе из-за активизации экспорта после его открытия.
За два месяца экспорт картофеля составил 300 тысяч тонн, а общий объем экспортных контрактов на ближайшее время - около 200 тысяч тонн. Таким образом, мы подходим к плановому порогу в 500 тысяч тонн, безопасному для продовольственной безопасности страны", - отметила она.
Вице-премьер поручил Минторговли и интеграции вынести вопрос обеспечения запасов картофеля на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам внешней политики и участия в международных экономических организациях. Жумангарин отметил, что за две недели ноября также наблюдается незначительное удорожание куриных яиц и мяса птицы - 0,4%. Как объяснили в правительстве, это связано с ростом стоимости кормов и импортных компонентов.
Айжан Бижанова сообщила, что производители подсолнечного масла уже поставили на птицефабрики необходимый объем удешевленного масла для производства кормов. Для стабилизации стоимости требуется также удешевленное зерно.
Серик Жумангарин поручил Продкорпорации в кратчайшие сроки обеспечить птицефабрики фуражным зерном из резервов и увеличить объемы доступной курятины на сельскохозяйственных ярмарках, чтобы не допустить ускорения роста цен. С учетом роста цен на гречневую крупу (+1,3% за две недели ноября) Продкорпорации поручено закупить дополнительные объемы продукта в стабилизационные фонды путем прямого закупа.
Тарифы на коммунальные услуги заморожены. Единственный фактор, который сегодня оказывает влияние на инфляцию и может быть стабилизирован государственными мерами - это продовольственные товары. Речь идет не только о социально значимых позициях, а обо всей линейке продуктов питания, входящих в продовольственную корзину и которые сегодня не подпадают под государственное регулирование. Министерству торговли и интеграции необходимо провести анализ продовольственной корзины и выработать меры по стабилизации на них цен", - подчеркнул Серик Жумангарин.
Также ведомству предстоит обеспечить полную прослеживаемость товаров - убрать лишних посредников, усилить контроль и проверку документов. Это должно повысить прозрачность рынка и снизить издержки, что поможет удерживать цены на более доступном уровне.
Ранее сообщалось, что в Казахстане годовая инфляция в октябре замедлилась до 12,6%.
18.11.2025, 13:10 31411
В Казахстане годовая инфляция в октябре замедлилась до 12,6%
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан годовая инфляция в октябре замедлилась до 12,6%, сообщает пресс-служба Национального банка.
Замедление годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, ускорение - в 6, а сохранение на прежнем уровне - в 4. Цены на продовольственные товары в октябре составили 13,5% в годовом выражении. Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области, а минимальный - в Алматы", - заявили в банке.
Также сообщается, что по итогам октября рост цен на непродовольственные товары составил 11,0% в годовом выражении.
Максимальное значение зафиксировано в Актюбинской области, минимальное - в Алматы. Темп роста цен на платные услуги в октябре замедлился до 12,9% в годовом выражении. Вместе с этим значительно ниже общереспубликанского уровня рост цен отмечен в Кызылординской области. В октябре рост месячной инфляции по стране составил 0,5%", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что инфляция в сентябре 2025 года за год выросла до 12,9%.
17.11.2025, 13:30 107276
Фонд медстрахования обязали возместить в республиканский бюджет почти 3,8 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесли изменения в приказ "Об установлении величины процентной ставки комиссионного вознаграждения некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования" на 2025 год, в рамках предельной величины, установленной правительством Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
Установить на 2025 год величину процентной ставки комиссионного вознаграждения некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования" в рамках предельной величины, установленной правительством Республики Казахстан на осуществление деятельности фонда 1,55 % от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц (...) Фонду до 31 декабря 2025 года обеспечить выплату возмещения в республиканский бюджет в сумме 3 772 677 тысяч тенге согласно предписанию Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", - говорится в тексте приказа.
С полным текстом декларации можно ознакомиться здесь.
Ранее Высшая аудиторская палата РК выявила в ФСМС многомиллиардные нарушения.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
В самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
17.11.2025, 11:30 116436
Данные о банковских счетах казахстанцев будут передавать в Комитет госдоходов Дополнено
Рассказать друзьям
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан опубликовало приказ об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, об остатках и движении денег на таких счетах, предоставленных кредитах физическому лицу, передает корреспондент агентства.
В частности, приказом утверждены:
- форма сведений о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках денег на этих счетах;
- форма сведений о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на банковских счетах;
- форма сведений о предоставленных кредитах физическому лицу, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение;
- правила и сроки представления в орган государственных доходов сведений о наличии у налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами, банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах;
- критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физического лица, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности;
- форма сведений по итоговой сумме денег, поступивших на банковский счет физического лица от иных физических лиц, в котором выявлено проведение операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности;
- перечень и правила представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по итоговой сумме денег, поступивших на банковский счет физического лица от иных физических лиц, в котором выявлено проведение операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.
Дополнено 17.11.2025, 16.00
Критерием отнесения операции к имеющей признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности является получение одним физлицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денег на банковский счет, не предназначенный для ведения бизнеса, итоговая сумма которых за итоговый период превышает 12-кратный размер МЗП, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.
С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.
Напомним, в Казахстане начнут контролировать валютные операции на суммы более $50 тысяч. Также в стране усилят контроль за банкоматами. В частности, теперь при пополнении карты на сумму свыше 500 тысяч тенге система будет запрашивать ИИН отправителя. Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операций через мобильное приложение или СМС. Кроме того, 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит установить участников подозрительных операций.
Вместе с тем, Казахстане планируют сформировать досье на всех налогоплательщиков. Это, по словам инициаторов, позволит переходить на автоматический расчет налогов, а также на предзаполнение декларации
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос разъяснил проект приказа "Об установлении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии банковских счетов и их номерах, остатках и движении денег на этих счетах".
15.11.2025, 08:43 312351
Минфин США отменил санкции для КТК, "Тенгизшевройла" и Карачаганака
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Вашингтон. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов США приняло решение исключить из-под санкций Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), проекты "Тенгизшевройл" и Карачаганак, которые связаны с компаниями "Роснефть" и "Лукойл". Об этом говорится в опубликованной генеральной лицензии № 124B.
Согласно документу, теперь разрешено предоставление услуг и проведение различных операций, необходимых для работы КТК, "Тенгизшевройла" и Карачаганакского проекта. При этом лицензия не предполагает возможности продажи или передачи долей в указанных компаниях и проектах.
Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против российской "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза", а также более двадцати их дочерних структур, в том числе действующих на территории Казахстана.
14.11.2025, 14:50 379726
Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки
Рассказать друзьям
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать вопрос активизации авиаперевозок для поставок сельскохозяйственной продукции страны на экспортные рынки, сообщает Акорда.
Надо активнее продвигать продукцию на международные рынки. Наша страна входит в десятку ведущих мировых экспортеров пшеницы и занимает лидирующие позиции по поставкам муки. В целом экспорт продукции АПК составляет более пяти миллиардов долларов, включает в себя свыше 200 наименований сельскохозяйственной продукции и осуществляется в 70 государств", - привел данные глава государства.
По мнению президента, Казахстан мог бы стать крупным поставщиком мяса, в первую очередь в страны Азии. По экспорту баранины Казахстан пока уступает таким странам, как Монголия, Нидерланды, Испания, Франция.
Нужно создать надлежащие условия для полноценного раскрытия экспортного потенциала овцеводства. К примеру, страны Персидского залива заинтересованы в стабильных круглогодичных поставках нашей мясной продукции. Но у нас авиаперевозки сельхозпродукции не скоординированы и не урегулированы должным образом. Предприниматели зачастую оказываются один на один с проблемой отправки грузов. Сегодня мне сообщили, что регулярными рейсами отправляется мясо в Эмираты. Наверное, это не совсем правильно", - считает Токаев.
В то же время, отметил он, аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента, Актобе, Караганды, Актау с учетом преференций в рамках специальных экономических зон имеют достаточный потенциал, чтобы стать региональными хабами с развитой логистикой и интеграцией в международные авиамаршруты.
Их полноценное функционирование в таком качестве и режиме позволит обеспечить бесперебойные поставки сельхозпродукции на экспортные рынки. Данный вопрос правительству надо тщательно проработать", - добавил президент.
В завершение форума глава государства наградил 30 работников сельскохозяйственной отрасли за выдающиеся достижения в развитии агропромышленного комплекса страны.
Ранее в Минсельхозе РК пояснили, что цена на мясо на внутреннем рынке растет из-за повышенного спроса на отечественною продукцию на внешних рынках. Глава ведомства не стал делать прогнозы по ценам на продукты на будущее. По его мнению, цены удастся удержать на текущем уровне, поскольку сейчас живой скот не вывозят, а мясо квотируют, "поэтому проблем возникнуть не должно".
14.11.2025, 14:07 382546
В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК
На базе платформы e-АПК нужно выстроить единую архитектуру сельскохозяйственных данных, которая обеспечит комплексное управление отраслью
Рассказать друзьям
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на втором форуме работников сельского хозяйства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести интеграцию информационных систем агропромышленного комплекса, сообщает Акорда.
Предстоит продолжить оптимизацию информационных систем в АПК. Сейчас они разрознены и, по существу, не интегрированы между собой. Следовательно, решения зачастую принимаются на основе неточной статистики. Объективную картину должны представить результаты Национальной сельскохозяйственной переписи. Полученные сведения должны лечь в основу модернизации и дальнейшего развития цифровых систем в агросекторе", - сказал президент.
Он поручил правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам провести интеграцию отраслевых информационных систем, обеспечить постоянный контроль качества данных.
На базе платформы e-АПК нужно выстроить единую архитектуру сельскохозяйственных данных, которая обеспечит комплексное управление отраслью", - пояснил он.
Президент отметил необходимость цифровизации АПК.
Для сельского хозяйства это имеет принципиальное значение, поскольку новые технологии позволяют существенно сократить издержки и повысить производительность (...) Предстоит сформировать эффективную систему учета и контроля государственных запасов зерна с помощью цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Для этого необходимо модернизировать действующие и приступить к строительству новых современных элеваторов. В программе финансирования строительства частных элеваторов обязательным критерием должно стать наличие электронных систем приема и отгрузки зерна", - подчеркнул он.
На сельское хозяйство приходится около 60% всего водозабора. Рациональное, другими словами, экономное использование воды в аграрной сфере - определяющий фактор устойчивости всей нашей водной экосистемы.
В агросекторе стали внедрять современные технологии экономии воды, сокращать площади влагоемких культур, но это только начало работы. Эксперты считают возможным в течение трех лет довести охват водосберегающими технологиями до одного миллиона гектаров.
Вместе с тем Токаев обратил внимание на модернизацию водной инфраструктуры. На сельское хозяйство, по его словам, приходится около 60% всего водозабора.
Работы по модернизации водного хозяйства много, но она должна быть взаимоувязана с планами развития сельскохозяйственной отрасли. Наши ведомства стали увлекаться разработкой планов и так называемых "дорожных карт", которые даже не согласованы между собой, содержат спорные с точки зрения реализации моменты по принципу "Нам бы день простоять, да ночь продержаться". Это практику надо прекращать", - высказался глава государства.
Также в своем выступлении Токаев высказался об использовании возвращенной в госсобстенность земле. Всего с 2022 года государству возвращено более 14 млн гектаров сельскохозяйственных земель.
Он подчеркнул, что работа по предоставлению земельных участков гражданам ведется крайне медленно.
Планы акиматов по данному вопросу не должны оставаться на бумаге. Главное - не допустить, чтобы земля снова простаивала и оставалась неосвоенной. В настоящее время Правительство разрабатывает План поддержки бизнеса в животноводстве. Пастбища должны быть предоставлены сельским жителям и инвесторам, имеющим конкретные планы их освоения. В документе, который будет принят в середине следующего года, необходимо предметно обозначить пути решения этого вопроса", - сказал глава государства.
Одним из серьезных препятствий, по его словам, остается низкая залоговая стоимость земельных участков. Действующая система кадастровой оценки не соответствует реальной рыночной ситуации.
Правительству следует обратить внимание на этот вопрос и пересмотреть методологию определения кадастровой стоимости", - поручил Токаев.
Он подчеркнул, что распределение земельных участков должно осуществляться посредством электронного конкурса.
Главная обязанность тех, кто получает землю, - рационально использовать и эффективно осваивать ее. Кроме того, необходимо пересмотреть подходы к мониторингу земельных ресурсов, поскольку имеющиеся данные по сельскохозугодьям неполные. Такое положение дел препятствует осуществлению надлежащего контроля и своевременному возвращению неиспользуемых участков. Информация по процессу распределения земель должна быть в открытом доступе", - подчеркнул президент.
Отдельно Касым-Жомарт Токаев высказался о вопросе привлечения иностранных инвестиций в агросектор Казахстана.
В первую очередь, необходимо создавать благоприятные условия для деятельности иностранных инвесторов с передовыми технологиями. Правительство сформировало перечень из более чем 200 инвестиционных проектов, связанных с АПК. Данные проекты общей стоимостью около 4 трлн тенге (выделяемых за три года) реализуются в 12 секторах. Теперь эти проекты должны получить соответствующую поддержку на всех уровнях. И центр, и регионы должны быть активными в этом вопросе. Важно серьезно продумать, когда и каким образом будут реализованы проекты. Акиматы и министерства должны работать оперативно и слаженно", - подытожил президент.
14.11.2025, 13:44 366426
Более чем в 2,5 раза вырос за десять лет объем валовой сельхозпродукции в Казахстане
Токаев выступил на втором форуме работников сельского хозяйства
Рассказать друзьям
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние десять лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5 раза, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на втором форуме работников сельского хозяйства, сообщает Акорда.
В своем выступлении президент отметил, что в стране не в полной мере используется потенциал сельского хозяйства. Казахстан занимает 6-е место в мире по площади пастбищных земель и 8-е место - по площади посевных угодий.
Иными словами, у нас есть все необходимые ресурсы, нужно лишь использовать их эффективно. За последние десять лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5 раза - с 3,3 трлн до 8,3 трлн тенге. До 2030 года мы должны еще раз удвоить этот показатель. Это вполне посильная для нас задача", - заявил Токаев.
Глава государства подчеркнул, что сегодня приоритетным направлением сельского хозяйства является животноводство. Для его дальнейшего развития следует продолжить внедрение системы производственного цикла в мясном скотоводстве с упором на рациональное и ротационное использование пастбищ.
Токаев обратил внимание на проблемы в ветеринарной сфере.
Прежде всего эту отрасль следует обеспечить необходимой материально-технической базой. Важно улучшить условия труда ветеринарных врачей и рассмотреть меры по стимулированию их деятельности. Необходимо продолжить эффективную работу по развитию инфраструктуры ветеринарной отрасли", - поручил он.
Напомним, в текущем году в стране собран рекордный урожай зерновых и масличных культур.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
18.11.2025, 12:19В Казахстане операторы будут блокировать номера телефонных мошенников: приказ вступил в силу 18.11.2025, 13:4835256Спасавшая людей при обрушении фасада жилого дома в Астане фельдшер скончалась в реанимации 18.11.2025, 10:1634276В связи с пожаром в Туркестанской области создана правительственная комиссия 18.11.2025, 10:4232236Порядок регистрации граждан по месту жительства меняется в Казахстане 18.11.2025, 13:1030396В Казахстане годовая инфляция в октябре замедлилась до 12,6% 14.11.2025, 14:07381531В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК 14.11.2025, 14:50Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки378711Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки 14.11.2025, 08:48375336Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа 14.11.2025, 13:44366641Более чем в 2,5 раза вырос за десять лет объем валовой сельхозпродукции в Казахстане 14.11.2025, 12:10365341Опреснительный завод в Мангистауской области вышел на производственную мощность 11.11.2025, 15:05426666Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 20.10.2025, 17:35420071Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан 20.10.2025, 17:10Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени414176Жестокое обращение с малышами в детсаду Павлодара: расследование потребовало дополнительного времени 24.10.2025, 17:46401411Китайский уезд с 70 тысячами жителей готовится принять 800 тысяч туристов ради зимних видов спорта 23.10.2025, 17:34399081Устойчивость и прогресс китайской экономики привносят в мир ценную определенность
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?