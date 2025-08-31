Совместную работу над новыми терминальными мощностями обсудили КТЖ и китайская China COSCO Shipping

Стороны отметили стратегическую значимость партнерства для развития транзитного потенциала Казахстана, расширения международных логистических маршрутов и укрепления торгово-экономических связей

Шанхай. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхае состоялась встреча заместителя председателя правления по логистике АО "НК "Қазақстан темір жолы" Ерлана Койшибаева с вице-президентом China COSCO Shipping Corporation господином Лин Цзи, сообщает пресс-служба КТЖ.





Стороны подвели итоги совместной работы и обсудили новые возможности для углубления сотрудничества в сфере транспортно-логистических услуг.





АО "НК "ҚТЖ" представило стратегические проекты по развитию инфраструктуры, направленные на укрепление позиций Казахстана как ключевого транзитного хаба на направлениях Восток - Запад и Север - Юг. Отдельно была отмечена успешная реализация совместного проекта Khorgos Gateway, который стал примером эффективного международного партнерства. Также обсуждались перспективы совместной работы над новыми терминальными мощностями, развитием мультимодальных перевозок, а также участие в логистических проектах в Каспийском регионе и Европе", - рассказали в пресс-службе.





Стороны отметили стратегическую значимость партнерства между АО "НК "ҚТЖ" и COSCO Shipping для развития транзитного потенциала Казахстана, расширения международных логистических маршрутов и укрепления торгово-экономических связей.





Для справки





COSCO Shipping - один из крупнейших мировых транспортно-логистических холдингов со штаб-квартирой в Шанхае.





Компания управляет флотом из более чем 1600 судов и является лидером в области контейнерных перевозок, портовой инфраструктуры и мультимодальной логистики.





Глобальная сеть охватывает 594 порта в 144 странах, и компания занимает 212-е место в рейтинге Fortune Global 500.





По итогам 2024 года выручка COSCO Shipping составила $33.29 млрд, чистая прибыль - $6.87 млрд. Объем контейнерных перевозок достиг 25.9 млн ДФЭ, а портовый грузооборот - 144.03 млн ДФЭ.



