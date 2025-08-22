Только 7% средств были направлены на модернизацию энергетических мощностей - АЗРК
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Только 7% средств были направлены на модернизацию, реконструкцию и обновление генерирующих мощностей, а оставшиеся 93% расходовались на поддержание рабочего состояния оборудования.
Такие цифры озвучило Агентство по защите и развитию конкуренции РК по итогам анализа конкуренции на рынке электрической мощности.
По данным АЗРК, на рынке оказываются две основные услуги:
- по поддержанию готовности электрической мощности;
- по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки.
Кто оказывает услуги по поддержанию готовности электрической мощности:
- в Северной и Южной энергетических зонах доминирующее положение занимает группа лиц АО "Самрук-Энерго" с долей более 35%;
- в Западной зоне - ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат", АО "Атырауская ТЭЦ" и ТОО "Karabatan Utility Solutions" с общей долей более 70%.
В связи с этим, рынок признан высококонцентрированным.
Рынок услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки признан монопольным - единственным поставщиком услуги является ТОО "РФЦ по ВИЭ". Основной целью введения в 2019 году рынка мощности являлось привлечение инвестиций на введение новых и поддержание существующих мощностей. Однако анализ показал не достижение целей введения рынка мощности. За шесть лет функционирования с момента его введения в 2019 году установленная мощность в стране увеличилась лишь на 129 МВт при полученном совокупном доходе участников рынка свыше 500 млрд тенге. При этом только 7% средств были направлены на модернизацию, реконструкцию и обновление генерирующих мощностей, а оставшиеся 93% расходовались на поддержание рабочего состояния оборудования", - говорится в сообщении АЗРК.
В то же время в действующие тарифы на электроэнергию уже включены как операционные, так и капитальные затраты, включая поддержание действующих мощностей. Это подразумевает, что станции будут направлять дополнительно полученные средства на увеличение объемов выработки электроэнергии.
Однако, несмотря на значительные доходы, уровень износа станций остался на уровне 2019 года - порядка 56%.
По расчетам экспертов, за 500 млрд тенге могла быть построена одна угольная электростанция мощностью 530 МВт либо пять парогазовых электростанций суммарной мощностью 1150 МВт", - отметили в ведомстве.
Там заявили, что в связи с отсутствием государственного контроля за целевым использованием средств, Агентство в 2024 году инициировало поправки, предусматривающие осуществление такого контроля со стороны Министерства энергетики.
Однако на практике проводимый контроль ограничивается принятием отчетов станций об использовании средств. В результате, согласно представленной информации, средства от оказания услуг направлялись не на поддержание и увеличение мощностей, а на снижение кассовых разрывов по дебиторской задолженности", - заявили в АЗРК.
Таким образом, на рынке мощности отмечаются:
- недостаточный контроль за целевым использованием средств,
- недостижение целей введения рынка по вводу новых мощностей и модернизации оборудования.
В этой связи, Агентством внесены рекомендации по усилению контроля за целевым использованием средств и отказу от краткосрочных договоров на мощность с сохранением практики заключения долгосрочных договоров с инвесторами для строительства новых генерирующих мощностей", - резюмировали в ведомстве.