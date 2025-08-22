Только 7% средств были направлены на модернизацию энергетических мощностей - АЗРК

Фото: Depositphotos

Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана планирует пополнить авиационный парк страны еще 103 самолетами к 2030 году. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина РК.





На сегодняшний день парк воздушных судов в Казахстане насчитывает 104 единицы, в том числе 6 новых самолетов типа Airbus A320 и 1 новый самолет - Boeing 737 MAX 8, поставленных в первом полугодии 2025 года. До 2030 года парк пополнится еще 103 самолетами, что увеличит его до 216 единиц.





В этом году открыто 36 новых международных маршрутов, на рынок пришли 8 иностранных авиакомпаний. Внутри страны действует 61 маршрут с 850 рейсами в неделю", - отметил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.





Также в стране для обеспечения транспортной доступности и поддержки социально значимых направлений действует 21 субсидируемый маршрут в 9 областях Казахстана. На их реализацию в 2025 году выделено 6,4 млрд тенге. Особое внимание уделяется развитию туристических направлений - Ушарал, Урджар, Кокшетау, Туркестан и другие.





В правительстве также рассказали о развитии авиационной инфраструктуры городов.





В Астане стартовал проект модернизации международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" с привлечением инвестиций в объеме $1,1 млрд. В его рамках предусмотрено строительство второй взлетно-посадочной полосы, а также третьего пассажирского и грузового терминала. Также будет создан "Аэротрополис" - многофункциональный комплекс с индустриально-логистической зоной, бизнес-центрами, гостиницами и торговыми площадями.





Алматинский аэропорт модернизируется по генеральному плану развития до 2050 года. Уже начата первая фаза, которая включает реконструкцию терминала внутренних рейсов, строительство рулежной дорожки, обновление ВПП и топливной инфраструктуры, создание современного грузового перрона и ангара техобслуживания. Планируется также возведение отеля и многоуровневой парковки. На строительном этапе будет создано более 1,8 тыс. рабочих мест, еще 550 постоянных рабочих мест будет создано в ходе операционной деятельности.





В Шымкенте в ближайшие годы запланировано строительство новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3,5 тыс метров. Одновременно ведется работа по созданию мультимодального хаба, который соединит аэропорт с территорией СЭЗ "Онтустик".





В Актобе началось строительство многофункционального логистического хаба с площадью на первом этапе 15 тыс. квадратных метров. Здесь будут предусмотрены современные склады, в том числе для опасных и скоропортящихся грузов, холодильные камеры и секции для ценных товаров. Параллельно реализуется проект модернизации топливно-заправочного комплекса: объем хранения топлива увеличится более чем в два раза. Воздушная гавань станет первым региональным аэропортом, поставляющим топливо марки JET-A1.





Также рассматривается строительство второй ВПП, что позволит проводить капитальный ремонт действующей полосы без приостановки полетов. Дополнительно правительство приняло решение о расширении границ специальных экономических зон на территории крупнейших аэропортов страны.





Также определены площадки для размещения будущих воздушных гаваней в курортных зонах страны. В Зайсане аэропорт будет построен на территории бывшего военного аэродрома близ села Сатпай, в 25 км от города, рядом с одноименным озером. В Катон-Карагайском районе новая воздушная гавань появится возле села Белкарагай, в 27 км от зоны отдыха. В Кендирли аэропорт разместится вблизи курортной зоны, всего в 15 км от побережья Каспия.





Кроме того, в Аркалыке началось восстановление аэропорта. Новый аэровокзальный комплекс и реконструкция ВПП вернут городу воздушное сообщение. Аэропорт Аркалыка не функционировал с 1992 г. Обследование показало, что взлетно-посадочная полоса требует капитального ремонта, а старое здание аэровокзала и инженерные сети требуют полного восстановления. В связи с этим принято решение построить новый современный пассажирский терминал и обновить всю инфраструктуру. Согласно плану, новая ВПП и пассажирский терминал смогут обслуживать до 70 пассажиров в час.