Цены на соль в Казахстане выросли сразу на 23%

При этом добыча соли в Казахстане за январь-июнь текущего года выросла на 6,6%

Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Соль в Казахстане за год выросла в цене сразу на 23,1%, сообщает Energyprom





Для сравнения: в июле 2024-го был отмечен годовой рост цен лишь на 3%, а в непростом 2022 году соль подорожала на 15%", - пишет источник.





При этом добыча соли в Казахстане за январь-июнь текущего года составила 728,6 тыс. тонн - на 6,6% больше, чем за первое полугодие 2024-го, и показатель растет уже шестой год подряд.





Больше всего соли добыли в Кызылординской области - 441,5 тыс. тонн. Следом идут Карагандинская и Атырауская области: 146,7 тыс. и 66,7 тыс. тонн соответственно. Значительный объем также пришелся на Павлодарскую область: 52,4 тыс. тонн. В остальных регионах добыча соли варьировалась от 189 до 7,4 тыс. тонн.





Отечественные предприятия обеспечивают спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на соль практически на 100%.





Экспорт за год немного сократился (на 2,6%), составив при этом внушительные 267,6 тыс. тонн. Это сразу более трети всей добытой соли. При этом объем реализации на внутреннем рынке за год вырос сразу на 15%, до 437 тыс. тонн за январь-май текущего года.





Практически вся казахстанская соль, предназначенная для внешних рынков, экспортируется в Россию. За январь-июнь 2025-го из всего объема экспорта (316,7 тыс. тонн на сумму 15,4 млн долл. США) только на РФ пришлось 305,4 тыс. тонн соли на сумму 15 млн долл. США. Еще 10,5 тыс. тонн было отправлено в Кыргызстан. Оставшиеся менее 1 тыс. тонн экспортированной соли суммарно пришлись на прочие страны, среди которых можно отметить Грузию (264 тонн) и Китай (219,4 тонны)", - сообщается в исследовании.





Цены на соль (кроме сорта "экстра") в городах РК по итогам июля 2025 года значительно варьировались: от 61 тенге за кг в Туркестане до 103 тенге в Алматы. Самая дорогая соль, помимо Алматы, также продавалась в Караганде (102 тенге за кг), Астане и Семее (100 тенге).





Самые низкие цены, кроме Туркестана, наблюдались в Кызылорде (66 тенге за кг), Уральске (67 тенге), Актобе и Шымкенте (68 тенге).





В среднем по Казахстану килограмм соли стоил 82 тенге - значительно дороже, чем в июле прошлого года (66 тенге). Для сравнения: в июле 2023-го соль продавалась в среднем по 65 тенге за кг.





Удорожание в секторе по итогам июля 2025-го составило 1% за месяц. В июне был отмечен рост цен на 1,1%, а в мае наблюдалось самое заметное удорожание в текущем году: сразу на 3,2%. В целом цены на соль растут уже 13 месяцев подряд, при этом в октябре прошлого года было отмечено серьезное месячное удорожание на 6,5%.





За год соль выросла в цене сразу на 23,1%. Для сравнения: в июле 2024-го был отмечен годовой рост цен лишь на 3%, а в непростом 2022 году соль подорожала на 15%.





Производство соли в мире за прошлый год, по данным Геологической службы США, составило 280 млн тонн - на 3,7% больше, чем за 2023-й. Крупнейшим производителем соли является Китай, на который пришлось 55 млн тонн. Следом идут США и Индия: 40 млн и 28 млн тонн соответственно.





Значительные объемы также пришлись на Германию (16 млн тонн), Австралию (13 млн тонн), Канаду (12 млн тонн) и Чили (11 млн тонн).





В число крупнейших производителей соли также входит Россия (8 млн тонн).





В Казахстане, по данным Бюро национальной статистики РК, за 2024 год добыто 1,8 млн тонн соли, чистого хлорида натрия и морской воды.



