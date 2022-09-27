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В Шымкенте почти на 8% снижены тарифы на тепло

26.09.2022, 17:44 5181
ШЫМКЕНТ. 26 СЕНТЯБРЯ - Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкенту проведен анализ исполнения утвержденной тарифной сметы на услуги производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии ГКП "Куатжылуорталык-3" за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам анализа выявлено неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5%, и сумма необоснованного дохода с учетом базовой ставки Национального банка Республики Казахстан составила 520 756 602 тенге. В связи с чем ДКРЕМ утвердил для ГКП "Куатжылуорталык-3" временные компенсирующие тарифы на услуги производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии сроком на один год", - сообщили в ведомстве.

 
В результате средневзвешенный тариф составил 10 365,44 тенге/Гкал без НДС со снижением на 849,39 тенге, или на 7,6% от действующего тарифа (ранее действующий средний тариф 11 214,83 тенге/Гкал).
 
Снижение произошло по всем группам потребителей, а именно:
 
- для населения тариф с ОПУ снижен от 2888,54 тенге/Гкал до 2669,01 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;
 
- для населения тариф без ОПУ снижен от 5682,01 тенге/Гкал до 5250,17 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;
 
- для населения, проживающего в ветхих, аварийных, барачного типа домах с 4495,9 тенге/Гкал до 4154,21 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;
 
- для бюджетных организаций с ОПУ с 39497,73 тенге/Гкал до 36513,31 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;
 
- для бюджетных организаций без ОПУ с 60488,04 тенге/Гкал до 55917,6 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;
 
- для прочих потребителей с ОПУ с 10314,34 тенге/Гкал до 9530,45 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%;
 
- для прочих потребителей без ОПУ с 22546,42 тенге/Гкал до 20832,9 тенге/Гкал, где снижение составило 7,6%.
 
Сниженные тарифы вводятся в действие с 1 января 2023 года и будут действовать до 31 декабря 2023 года.
 

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В Нацбанке прокомментировали ситуацию с обслуживанием карт "Мир" в Казахстане

23.09.2022, 13:52 18641
В Нацбанке прокомментировали ситуацию с обслуживанием карт "Мир" в Казахстане
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В Национальном банке Казахстана прокомментировали ситуацию с выпуском и приемом российских карт "Мир" к обслуживанию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстанские банки самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, устанавливают деловые отношения с операторами платежных систем, а также принимают решения по вопросам, связанным с оказанием банковских услуг, в том числе - выпуском и приемом карт "Мир" к обслуживанию", - цитирует КТК пресс-секретаря Нацбанка Асана Ахметжана. 

 
Обслуживание карт "Мир" приостановлено также в банкоматах Halyk Bank. 
 

А вот безналичная оплата по картам этой платежной системы возможна. И ее никто не отменял. Об изменениях в финучреждении обещают сообщить позже", - сообщает КТК. 

 
По информации телеканала, точные данные о странах, где пока еще принимаются карты "Мир", неизвестны. Со вчерашнего дня на сайте российского Центробанка эта информация вдруг стала недоступна. Известно, что раньше этой платежной системой можно было пользоваться в 11 государствах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее и странах СНГ.

 
Ранее сообщалось, что казахстанские банки приостановили прием карт "Мир". 
 
Позже глава Национальной системы платежных карт - оператора платежной системы "Мир" Владимир Комлев заявил, что НСПК не рассматривает сценарий полного отказа всех зарубежных партнеров от работы с картами "Мир". 
 

Работу карт "Мир" за рубежом полностью приостанавливать не будут - НСПК

22.09.2022, 17:41 24161
Работу карт "Мир" за рубежом полностью приостанавливать не будут - НСПК
МОСКВА. 22 СЕНТЯБРЯ - Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") не рассматривает сценарий полного отказа всех зарубежных партнеров от работы с картами "Мир", заявил журналистам глава НСПК Владимир Комлев в кулуарах форума "Банки России - XXI век", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Нет, не рассматриваем. Есть много стран, которые хотят с нами работать. Мы сейчас находимся в той ситуации, когда интерес к нашим туристам и возможности работать с ними будут в большой степени определяться возможностью работы с картой "Мир", - сказал он.

 
Ранее в нескольких государствах, сотрудничавших с российской платежной системой, появились ограничения, касающиеся приема карт "Мир", в том числе от обслуживания российских карт отказались два турецких банка, сложности с использованием карт "Мир" также появились у россиян в Казахстане и Вьетнаме, сообщает ТАСС

Ранее в НСПК сообщали, что зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт "Мир", отмечая при этом, что их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций", - пишет сайт.

 
В информации напомнили о заявлении Минфина США о том, что он готов вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование платежной системы "Мир" за пределами РФ. При этом в санкционный список США был включен гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. 
 
Ранее сообщалось, что казахстанские банки приостановили прием карт "Мир". 
 

Соблюдение Казахстаном антироссийских санкций проверили представители иностранных банков

22.09.2022, 15:55 25306
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Представители иностранных банков приезжали проверять, как казахстанские банки соблюдают антироссийские санкции, сообщила на форуме Kazakhstan Growth Forum 2022 председатель правления "Халык банка" Умут Шаяхметова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Произошло так, что приехали сюда западные банки, корреспондентские банки "Халыка" например, и других банков, и на месте проверяли - в системах открывали, заходили и проверяли, как мы контролируем те или иные процедуры", - цитирует Шаяхметову KazTag

 
Она отметила, что санкции в первую очередь коснулись финансового сектора.
 

Мы увидели, что ввели санкции на платежи, особенно на межграничные, санкции с определенными лицами, это и банки, и физические или юридические лица. Необходимо было срочно перестраивать наши внутренние операционные системы, комплаенс. Если вы помните, западные банки даже перестали продавать доллары казахстанским банкам и был период в марте, когда у нас элементарно не было наличных долларов", - рассказала Шаяхметова.

 
По ее словам, от "Халык банка", в частности, стали требовать изменить процедуры продажи наличных долларов россиянам. 
 

Каждый день мы перестраивали свои операционные процессы, показывали, как мы вводим эти контроли, как меняются процедуры", - пояснила Шаяхметова.

 

Заморозка пенсионного возраста женщин в РК потребует дополнительно 800 миллиардов тенге - Жамаубаев

21.09.2022, 14:48 33286
Заморозка пенсионного возраста женщин в РК потребует дополнительно 800 миллиардов тенге - Жамаубаев
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Заморозка пенсионного возраста женщин до 2028 года потребует дополнительных расходов в размере около 800 миллиардов тенге, сообщил сегодня в кулуарах мажилиса министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предварительные расчеты - начиная с 2023 года по 2027 год, примерно 800 млрд тенге. Это на пять лет", - сказал глава Минфина, отвечая на вопросы журналистов. 

 
Напомним, в послании главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября был представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них - приостановление с 2023 года на 5 лет запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года. 
 
В период с 2023 по 2027 годы предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной - со 100 до 120% от величины прожиточного минимума. За этот период размер базовой пенсий будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснется всех 2 млн пенсионеров. 
 

Перемещение денежных средств за пределы стран ЕАЭС будут отслеживать

21.09.2022, 14:23 33841
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские мажилисмены одобрили ратификацию соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Целью разработки данного соглашения является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС", - заявил, представляя проект закона на заседании, министр финансов Ерулан Жамаубаев. 

 
Соглашение определяет порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
 

Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного государства - члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена. Обмен происходит путем представления сведений, заявленных физическим лицом в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары", - пояснил глава Минфина.

 
Порядок взаимодействия предусматривает содержание запроса, сроки его исполнения, должностных лиц, уполномоченных на его подписание, а также случаи, когда в исполнении запроса может быть отказано.
 

Соглашение содержит нормы о конфиденциальности информации, полученной в рамках взаимодействия и информационного обмена, ее защите, хранению и уничтожению, а также меры, принимаемые государствами-членами в случае несанкционированного распространения такой информации", - добавил Жамаубаев.

 

Деятельность ЕНПФ подвергли резкой критике в мажилисе

21.09.2022, 14:07 34286
Деятельность ЕНПФ подвергли резкой критике в мажилисе
Фото: gov.kz
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Административные расходы Единого накопительного пенсионного фонда достигли 13 млрд тенге при отрицательной доходности, сообщил сегодня на заседании мажилиса депутат Аманжан Жамалов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Депутат подверг резкой критике деятельность фонда и потребовал рассмотреть вопрос о передаче ЕНПФ в прямое ведение правительства, сообщает газета "Казахстанская правда"

На сегодня административные расходы ЕНПФ достигли 13 млрд тенге. Для сравнения: ежегодные административные расходы всего Министерства труда и социальной защиты населения РК, которое ответственно за всю социальную политику в стране, не превышают 10 млрд тенге. Только на оплату труда работников ЕНПФ потрачено 7,9 млрд тенге. В раздутой структуре ЕНПФ работает 1495 человек. Вопрос: за чей счет это "финансовое изобилие"? Ответ очень прост - за счет казахстанцев. Вернее, за счет взносов, которые они платят в ЕНПФ", - констатировал мажилисмен.

 
Он рассказал, что на встречах с избирателями казахстанцы выражали недовольство эффективностью работой ЕНПФ.
 

За 7 месяцев 2022 года доходность активов ЕНПФ составила всего 9,6% годовых. В то время как годовая инфляция уже на сегодня составляет 16,1%. То есть реальная доходность пенсионных накоплений отрицательная. Можно твердо сказать, что у ЕНПФ нет эффективной инвестиционной стратегии. 44% активов ЕНПФ вложено в облигации Министерства финансов, и основная доходность ЕНПФ обеспечивается опять же за счет бюджета. По факту получается, что они "залезли на шею бюджета и свесили ноги", так как доходности по другим инструментам фактически нет", - выразил мнение депутат.

 
По его словам, являясь государственной организацией, ЕНПФ остается закрытой и непрозрачной структурой. При этом под управлением ЕНПФ по состоянию на 1 августа находится астрономическая сумма в 14 трлн тенге. По мнению депутата, фактически миллиардные доходы и расходы этой организации выведены из-под бюджетных процедур и контроля Счетного комитета.
 

Небольшая кучка финансистов распоряжается народными деньгами как собственным карманом", - подчеркнул мажилисмен.

 
Он напомнил, что в своем послании президент объявил о повышении базовой и солидарной пенсии. На это будет выделено дополнительно 421 млрд тенге из бюджета, но при этом размер накопительной пенсии из ЕНПФ не изменился. Также ЕНПФ взимает с каждого вкладчика комиссию от суммы инвестиционного дохода и от пенсионных активов. В 2021 году комиссия ЕНПФ превысила 15 млрд тенге.
 

За годы своего существования ЕНПФ благодаря этим комиссиям, взимаемым с пенсионных взносов казахстанцев, накопил нераспределенную прибыль в 211 млрд тенге. И вся эта прибыль остается в непосредственном распоряжении ЕНПФ, управляется и распределяется им по своему усмотрению. Подчеркну, это юридически уже не деньги вкладчиков, это как бы уже собственные средства ЕНПФ", - сказал депутат.

 
Дополнительно, по словам Жамалова, ЕНПФ получает доходы по операциям с ценными бумагами. За 2021 год общие доходы ЕНПФ составили почти 35 млрд тенге, а чистая прибыль - 23,4 млрд тенге. 
 

Удивительно, но своими деньгами они управляют гораздо эффективнее, чем деньгами вкладчиков. При этом дивиденды акционеру, то есть правительству, не выплачиваются", - отметил мажилисмен.

 
В связи с этим депутат требует проверить обоснованность и эффективность расходов ЕНПФ за последние годы. Правительству, как единственному акционеру, изъять у ЕНПФ нераспределенную прибыль 211 млрд тенге в качестве дивидендов в бюджет и направить их на решение социальных вопросов, например проблем категории женщин, имеющих достаточный стаж и накопления для выхода на пенсию в 58 лет по желанию, а также рассмотреть вопрос о передаче ЕНПФ в прямое ведение правительства, возможно, под управление Министерства труда и социальной защиты населения РК.
 

Казахстан и Китай подписали меморандум о возможности расчета в юанях

21.09.2022, 12:57 35071
Казахстан и Китай подписали меморандум о возможности расчета в юанях
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Национальный банк Республики Казахстан и Народный банк Китая в рамках реализации решений казахстанско-китайского подкомитета по финансовому сотрудничеству о применении национальных валют во взаимных расчетах подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий возможность развития взаимных расчетов в юанях в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Меморандум закрепляет договоренности центральных банков по вопросам клиринга и обмена данными по развитию трансграничных расчетов в национальных валютах, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.
 

Заключение меморандума стало новым шагом в укреплении казахстанско-китайского сотрудничества в финансовой сфере между Казахстаном и Китаем и будет способствовать более широкому использованию национальных валют в трансграничных расчетах, а также развитию взаимной торговой и инвестиционной деятельности", - рассказали в Нацбанке.

 

Мошенники направляют ложные уведомления с предложением уплатить налоги на имущество и транспортные средства - КГД

19.09.2022, 17:54 40186
Мошенники направляют ложные уведомления с предложением уплатить налоги на имущество и транспортные средства - КГД
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Комитет государственных доходов предупредил о новом виде мошенничества, связанного с направлением ложных уведомлений пользователям банковских мобильных приложений с предложением уплатить начисленные суммы налога на имущество и налога на транспортные средства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Действующий порядок вручения уведомления включает в себя направление по почте заказным письмом с уведомлением, электронным способом в личный кабинет налогоплательщика, электронным способом через мобильное приложение", - напомнили в комитете. 

 
Как вычислить фейковое уведомление?
 
Обратите внимание на следующее:
 
  • неверное указание отправителя уведомления, к примеру "АО "Налоги РК";
 
  • при правильной уплате налога на имущество указывается управление государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан: по месту нахождения недвижимости и по месту жительства налогоплательщика - при уплате налога на транспортные средства; 
 
  • установленные сроки уплаты налогов: по налогу на транспортные средства - не позднее 1 апреля, по налогу на имущество - не позднее 1 октября, соответственно, уведомления по каждому налогу направляются до этого срока.
 
Помните:
 
  • исчисленную сумму налогов можно проверить в сервисе "Предстоящие платежи" на сайте kgd.gov.kz, мобильном приложении E-salyq Azamat, а также в мобильных приложениях банков Homebank и Kaspi.kz (государственные услуги - налоги - налог на транспорт и имущество - ввести ИИН);
 
  • проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в (AppStore, PlayMarket) e-Salyq Azamat - электронные сервисы - сервис задолженности по налоговым и социальным платежам - ввести ИИН. 
 

Все начисления налогового органа и оплаченные суммы налогов отображаются на лицевом счете налогоплательщика. Для получения справочной информации физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого контакт-центра - 1414", - сообщили в КГД МФ РК. 


Ранее сообщалось, что в Алматы мошенники пытались похитить со счета покойного 1 млрд тенге.
 

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