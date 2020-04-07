Банки и "Казпочта" до 12 апреля будут работать с 9.00 до 14.00

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - Согласно совместному приказу "О внесении изменения в совместный приказ Национального банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка" от 27 марта 2020 года №88 и №169 банки Казахстана и АО "Казпочта" могут работать до 12 апреля ежедневно по пять часов, передает Kazakhstan Today.

Субъектам, указанным в приложении 1 к настоящему совместному приказу, обеспечить закрытие помещений филиалов, отделений, за исключением помещений филиалов, отделений банков второго уровня и Национального оператора почты, для обслуживания физических лиц, имеющих потребность в получении пенсий, адресной социальной помощи и социальных выплат в связи с потерей дохода во время чрезвычайного положения, и для оказания иных услуг для данной категории лиц", - говорится в документе.

Банки второго уровня и Национальный оператор почты самостоятельно определяют филиалы и отделения для обслуживания физических лиц в целях, указанных в абзаце первом настоящего подпункта. Их график работы с 5 апреля по 12 апреля 2020 года с 9 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Действовавший до 5 апреля нерабочий режим для всех предприятий и организаций, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением города, продлен до 13 апреля . Такое решение было принято Госкомиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК.

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