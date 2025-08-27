Большую реформу финансового законодательства готовят в Казахстане

Рассказать друзьям

Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года пенсионные выплаты из ЕНПФ освободят от ИПН, сообщили в пресс-службе фонда.





18 июля 2025 года главой государства подписан новый Налоговый кодекс, который предусматривает освобождение с 1 января 2026 года доходов в виде пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение (ЕПВ) из ЕНПФ от индивидуального подоходного налога (ИПН), за исключением пенсионных выплат из ЕНПФ, осуществляемых нерезидентам Республики Казахстан", - проинформировали в ЕНПФ.





Согласно действующему Налоговому кодексу, пенсионные выплаты, ЕПВ из ЕНПФ относятся к доходу, который облагается ИПН по ставке 10% у источника выплаты. То есть пенсионные взносы перечисляются на индивидуальные пенсионные счета до налогообложения. ИПН удерживается при выплатах. Удержание ИПН производится совокупно по всем видам пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ). При этом учитываются суммы корректировки и налоговых вычетов, уточнили в пресс-службе.





При использовании единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение также предусматривается удержание ИПН. При этом есть два способа его удержания на выбор получателя: сразу при получении ЕПВ или с отсрочкой до пенсии.





До 1 января 2026 года исчисление, удержание и уплата ИПН с пенсионных выплат и ЕПВ из ЕНПФ будут осуществляться в действующем режиме.





Как будет с 1 января 2026 года?





ИПН не будет удерживаться со всех видов пенсионных выплат за исключением случаев, если получатель будет нерезидентом Республики Казахстан, а также не будет удерживаться с ЕПВ.





Изменения включают также отмену с 1 января 2026 года начисленных обязательств по уплате ИПН с ЕПВ на жилье/лечение, отсроченных до выхода на пенсию, но не предполагают возврата ранее уплаченных в бюджет налогов.





Кроме того, изменения включают отмену с 1 января 2026 года налоговых вычетов по добровольным пенсионным взносам, произведенным в свою пользу, применяющихся в установленных Налоговым кодексом размерах к доходу, подлежащему налогообложению у источника выплаты.





При этом сохранится норма о том, что добровольные пенсионные взносы, перечисленные налоговым агентом в ЕНПФ в пользу работника, не являются доходом физического лица (соответственно, не облагаются ИПН), а для работодателя такие расходы подлежат вычету при расчете корпоративного подоходного налога. То есть в этом случае налоговые льготы получает и работник, и работодатель.