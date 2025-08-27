26.08.2025, 11:56 6476
Большую реформу финансового законодательства готовят в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют провести реформу финансового законодательства, заявил на заседании правительства председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.
По его словам, в этом году совместно с Агентством финрегулирования готовится большой пакет реформ финансового законодательства, в котором охвачены вопросы банковского сектора, платежей, рынка ценных бумаг и другие.
Также планируется введение регулирования цифровых финансовых активов, внедрение Национальной цифровой финансовой инфраструктуры и дальнейшее развитие платежного рынка. Это повысит вклад финансового сектора в развитие экономики и благосостояния граждан", - отметил спикер.
Он отметил, что для поддержки долгосрочного экономического роста Национальный банк продолжит работу по вовлечению банковской ликвидности в кредитование экономики.
Для наращивания корпоративного кредитования и переориентации банковской ликвидности с инструментов Нацбанк создает налоговые стимулы. В совокупности налоговые меры и инструменты денежно-кредитного, пруденциального регулирования формируют условия, при которых банкам становится выгоднее направлять ликвидность в доходные бизнес-проекты, нежели в потребительские займы или инструменты Нацбанка.
Нацбанк будет концентрироваться на ценовой и финансовой стабильности в целях создания условий для долгосрочного, качественного и инклюзивного экономического роста, поддержания благосостояния граждан", - пояснил Сулейменов.
01.08.2025, 10:10 93981
Нацбанк Казахстана провел валютные интервенции в объеме $125,6 млн
Фото: Depositphotos
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 30 июля на фоне крайне низкой ликвидности на валютном рынке и усилившегося спекулятивного давления Национальный банк провел валютные интервенции в объеме $125,6 млн, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Проведение интервенций позволило снизить спекулятивную активность и обеспечить необходимую ликвидность на рынке", - уточнили в пресс-службе.
По итогам июля курс тенге ослаб на 4%, до 540,72 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с $235 млн до $260 млн. Общий объем торгов составил $5,7 млрд.
Продажи валюты из Национального фонда за июль составили $700 млн, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган - Ушарал. Доля продаж из Национального фонда составила 12% от общего объема торгов, или около $32 млн в день.
По предварительным прогнозным заявкам правительства с учетом ожидаемых фискальных поступлений в рамках налогового месяца на выделение трансфертов в республиканский бюджет в августе Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от $400 до 500 млн", - отметили в Нацбанке.
По данным финрегулятора, в рамках операций зеркалирования в июле было стерилизовано 290 млрд тенге. В течение августа в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 290 млрд тенге.
При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты, уточнили в пресс-службе.
Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около $450 млн.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в долгосрочном периоде на уровне не менее 40% Национальный банк в июле осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила $35 млн, или около 0,6% от общего объема торгов. В связи с превышением валютной доли ЕНПФ 40% при текущем уровне курса приобретение валюты за счет пенсионных активов ЕНПФ в августе не планируется", - говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер Роман Скляр прокомментировал ослабление тенге.
01.08.2025, 09:38 95246
С 2026 года пенсионные выплаты из ЕНПФ освободят от ИПН
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года пенсионные выплаты из ЕНПФ освободят от ИПН, сообщили в пресс-службе фонда.
18 июля 2025 года главой государства подписан новый Налоговый кодекс, который предусматривает освобождение с 1 января 2026 года доходов в виде пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение (ЕПВ) из ЕНПФ от индивидуального подоходного налога (ИПН), за исключением пенсионных выплат из ЕНПФ, осуществляемых нерезидентам Республики Казахстан", - проинформировали в ЕНПФ.
Согласно действующему Налоговому кодексу, пенсионные выплаты, ЕПВ из ЕНПФ относятся к доходу, который облагается ИПН по ставке 10% у источника выплаты. То есть пенсионные взносы перечисляются на индивидуальные пенсионные счета до налогообложения. ИПН удерживается при выплатах. Удержание ИПН производится совокупно по всем видам пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ). При этом учитываются суммы корректировки и налоговых вычетов, уточнили в пресс-службе.
При использовании единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение также предусматривается удержание ИПН. При этом есть два способа его удержания на выбор получателя: сразу при получении ЕПВ или с отсрочкой до пенсии.
До 1 января 2026 года исчисление, удержание и уплата ИПН с пенсионных выплат и ЕПВ из ЕНПФ будут осуществляться в действующем режиме.
Как будет с 1 января 2026 года?
ИПН не будет удерживаться со всех видов пенсионных выплат за исключением случаев, если получатель будет нерезидентом Республики Казахстан, а также не будет удерживаться с ЕПВ.
Изменения включают также отмену с 1 января 2026 года начисленных обязательств по уплате ИПН с ЕПВ на жилье/лечение, отсроченных до выхода на пенсию, но не предполагают возврата ранее уплаченных в бюджет налогов.
Кроме того, изменения включают отмену с 1 января 2026 года налоговых вычетов по добровольным пенсионным взносам, произведенным в свою пользу, применяющихся в установленных Налоговым кодексом размерах к доходу, подлежащему налогообложению у источника выплаты.
При этом сохранится норма о том, что добровольные пенсионные взносы, перечисленные налоговым агентом в ЕНПФ в пользу работника, не являются доходом физического лица (соответственно, не облагаются ИПН), а для работодателя такие расходы подлежат вычету при расчете корпоративного подоходного налога. То есть в этом случае налоговые льготы получает и работник, и работодатель.
31.07.2025, 13:11 100781
Курс доллара откатится назад - Роман Скляр
Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Курс доллара откатится назад, заявил на пресс-конференции в правительстве вице-премьер Роман Скляр.
Комментируя слова журналистов о резком скачке доллара до 552 тенге, Скляр напомнил, что в прогнозе социально-экономического развития предполагался курс 540 тенге за доллар, а цена на нефть 60 долларов за баррель.
Журналисты также напомнили вице-премьеру слова главы Нацбанка, который ранее утверждал, что для роста доллара нет никаких причин.
Национальный банк - это отдельная структура в иерархии госорганов власти и не подчиняется правительству. Они денежно-кредитную политику проводят такую, какую считают нужным. Мы можем долго спорить: правильная она или нет, но они ее проводят. Прогноз мой и моих коллег - это то, что курс доллара все-таки откатится назад. Таким высоким он не будет. И мы это много раз видели, в разных ситуациях, когда курс стабилизировался. Я думаю, Национальный банк все возможное для этого сделает, и рынок сам сработает так, как нужно", - заявил Скляр.
В настоящее время курс доллара в обменниках Алматы составляет 541-542,5 тенге за доллар, в Астане - 544-545 тенге.
Напомним, 30 июля Национальный банк Казахстана заявил о начале валютных интервенций. Это произошло после того, как курс доллара вырос до 550 тенге, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года.
Ранее глава Нацбанка рассказал, почему курс тенге находится под давлением.
30.07.2025, 17:21 106121
В Казахстане меняют правила выдачи онлайн-кредитов
Фото: Depositphotos
Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новым законом, недавно подписанным главой государства, предусмотрены новые механизмы защиты граждан при получении беззалоговых потребительских кредитов, сообщили в пресс-службе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
При оформлении потребительских беззалоговых онлайн-кредитов вводится период "охлаждения". Это срок между моментом подписания договора и фактической выдачей кредита. Теперь кредит может быть выдан только после истечения этого срока и получения согласия заемщика на его выдачу", - проинформировали в ведомстве.
Минимальный размер кредита, при превышении которого будет применяться период "охлаждения", а также порядок предоставления согласия заемщика на получение кредита будут определены нормативным правовым актом АРРФР.
Для граждан, впервые обращающихся за получением беззалогового потребительского кредита, устанавливается требование обязательного личного присутствия в отделении банка или микрофинансовой организации. Минимальный размер кредита, при котором требуется личное присутствие, также будет определен нормативным правовым актом агентства.
Вместе с тем для отдельных категорий граждан - лиц младше 21 года и старше 55 лет - выдача беззалоговых потребительских кредитов будет осуществляться только после получения их согласия. При обращении за получением кредита онлайн оформление согласия производится через портал "электронного правительства", кредитное бюро либо приложение кредитора.
Кроме того, закон расширяет основания, при которых возможно внесудебное и судебное списание задолженности по мошеннически оформленным кредитам.
Внесудебное списание будет возможно при наличии постановления правоохранительных органов о признании заемщика потерпевшим по уголовному делу, связанному с мошенническим оформлением кредита, выданного с нарушением следующих требований:
- личное присутствие новых заемщиков в отделении кредитора при заключении договоров;
- получение согласия отдельных категорий граждан;
- "период охлаждения" при выдаче кредитов;
- проведение биометрической идентификации при заключении договора.
Судебное списание возможно в случае, если мошеннический кредит был оформлен вследствие:
- незаконного получения и использования третьим лицом идентификационных средств клиента, в том числе при оформлении кредита путем использования удаленного управления программным обеспечением дистанционного оказания услуг банка или микрофинансовой организации;
- нарушения банком, микрофинансовой организацией порядка проведения биометрической идентификации;
- нарушения установленных нормативным правовым актом агентства требований по выявлению, фиксации и анализу фактов внутреннего и внешнего мошенничества.
Также банки получат право временно приостанавливать расходные операции по счетам и электронным кошелькам до 5 рабочих дней при выявлении операций с признаками мошенничества; отклонять операции и ограничивать обслуживание клиентов, если они или их контрагенты находятся в черном списке Антифрод-центра.
Нововведения вступают в силу через 60 дней после публикации, за исключением "периода охлаждения", который начнет действовать через 90 дней.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 миллиардов тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
28.07.2025, 11:56 115376
Объем пенсионных активов на 1 июля составил свыше 24 трлн тенге
Фото: Depositphotos
Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Объем пенсионных накоплений казахстанцев на 1 июля 2025 года превысил 24 трлн тенге, показав рост за год более чем на 4 трлн тенге, или на 20,9%, сообщает пресс-служба Единого накопительного пенсионного фонда.
Из них:
- пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) на 1 июля 2025 года достигли 22,85 трлн тенге, увеличившись за 12 месяцев на 18,7%;
- сумма пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) составила 683,10 млрд тенге, показав рост за 12 месяцев на 10,2%;
- накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), увеличившись за 12 месяцев на 35% и составив 8,73 млрд тенге;
- сумма пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), поступающих с 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей), составила 463,98 млрд тенге.
Рост накоплений обеспечивается поступлениями пенсионных взносов, а также инвестиционным доходом. С начала года на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков поступило 1 575,45 млрд тенге взносов, что на 19,8% (или на 260,05 млрд тенге) больше показателя аналогичного периода прошлого года", - отметили в ЕНПФ.
Чистый инвестиционный доход, зачисленный на счета вкладчиков с начала года, составил порядка 350,7 млрд тенге, перекрыв временное снижение дохода предыдущих месяцев.
Выплаты по всем видам взносов и переводов в страховые организации из ЕНПФ за 6 месяцев 2025 года составили 782,87 млрд тенге, что превышает объем выплат прошлогоднего показателя на 325,24 млрд тенге (или 71,1%).
Структура выплат выглядит следующим образом:
- единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение - 451,58 млрд тенге;
- выплаты по возрасту за 6 месяцев составили 118,79 млрд тенге;
- выплаты по наследству - 34,58 млрд тенге;
- выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - 19,18 млрд тенге;
- выплаты на погребение - 5,36 млрд тенге;
- выплаты лицам с инвалидностью - 1,58 млрд тенге;
- в страховые организации переведена сумма в размере 151,78 млрд тенге.
Вся актуальная информация о статистических данных по пенсионным активам размещена на сайте enpf.kz в разделе "Статистика и аналитика".
В ЕНПФ напомнили, что с 1 июля 2023 года вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объеме 100%.
23.07.2025, 13:22 131211
Инвестдоход Нацфонда в 2024 году составил 4,6 млрд долларов
Фото: Depositphotos
Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году инвестиционный доход Нацфонда под управлением Нацбанка составил 4,6 млрд долларов, говорится в отчете Национального банка РК.
По данным отчета, на 31 декабря 2024 года объем активов Национального фонда составил около 66,2 млрд долларов США, валютный портфель 58,8 млрд долларов США, активы в тенге 7,4 млрд долларов США в эквиваленте.
Инвестиционный доход валютного портфеля Нацфонда за год составил 7,59%, или 4,6 млрд долларов США. Рост доходности в последние годы достигнут благодаря увеличению Нацбанком РК доли высокодоходных финансовых инструментов с 20% до 40% в результате перехода от консервативного к более сбалансированному распределению активов. Также в 2023 году в составе Нацфонда был сформирован портфель альтернативных инструментов. Переход к новой структуре позволил повысить эффективность инвестирования и устойчивость фонда к внешним рыночным колебаниям", - сообщили в Нацбанке.
Распределение инвестиционного дохода в разрезе портфелей
На общую динамику объема валютных активов фонда повлияли значительные объемы изъятий в 2024 году в размере 6,3 трлн тенге.
Прямые трансферты в республиканский бюджет за отчетный период достигли 5,6 трлн тенге. На покупку финансовых инструментов казахстанских эмитентов выделено еще 705 млрд тенге: 467 млрд тенге на выкуп акций Казатомпром, 238 млрд тенге на выкуп облигаций "Самрук-Казына" для реализации национальных инфраструктурных проектов. При этом поступления в фонд от нефтяного сектора в 2024 году составили 3,8 трлн тенге", - отмечается в комментарии к отчету.
Для справки
Инвестиционный портфель Нацфонда включает широкий спектр активов. В него входят государственные облигации, акции, золото и альтернативные инвестиции. Из средств Национального фонда финансируются важные инфраструктурные проекты, имеющие стратегическое значение для долгосрочного экономического развития страны.
Полностью с отчетом можно ознакомиться здесь.
В мае сообщалось, что в Нацфонде Казахстана падают все виды налоговых сборов.
В июне депутаты заявили, что эффективность использования средств Нацфонда вызывает "много вопросов". В новом Бюджетном кодексе предусмотрено, что неиспользованные средства целевого трансферта обязательно возвращаются в Нацфонд. В частности, холдинг "Байтерек" вернет в Нацфонд 23 млрд тенге неосвоенных средств до конца 2025 года.
В июле премьер Бектенов утвердил новые правила зачисления активов в Нацфонд.
Между тем финансовые аналитики прогнозируют ослабление курса тенге до 560 тенге за доллар к 2027 году на фоне как возможного сокращения изъятий из Нацфонда, так и сохранения более высокой инфляции по сравнению с торговыми партнерами.
22.07.2025, 08:20 145391
Нацбанк предупредил казахстанцев о поддельных банкнотах
Фото: НБ РК
Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана и банки второго уровня за первое полугодие 2025 года выявили 96 поддельных денежных знаков (93 банкноты и 3 монеты) на сумму 465 150 тенге, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Чаще всего подделывались банкноты номиналом 5000 тенге - 85 шт., что составило 88,5% от общего количества. Далее идут банкноты номиналом 2000 тенге - 5 шт. (5,2%), 10 000 тенге - 3 шт. (3,1%), остальные 3,2% приходятся на монеты", - говорится в сообщении.
В Нацбанке напомнили о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.
Банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге.
Микротексты размытые и не распознаются при многократном увеличении.
Водяной знак на поддельной банкноте отсутствует.
Элемент Патч не имеет объема и напечатан обычной краской. Также отсутствует голографический эффект расхождения лучей и переключение изображения номинала на орнамент.
Защитная нить не имеет динамического и цветопеременного эффекта и не имеет целостности на просвет.
Подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь. Ознакомиться с этими признаками можно на официальном сайте Национального банка.
Национальный банк Казахстана на постоянной основе проводит работу по противодействию фальсификации банкнот и настоятельно призывает граждан к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег. В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы", - отметили в пресс-службе.
21.07.2025, 10:31 148526
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 98,6 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 678,7 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 419,9 млрд тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 июля 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 489 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 июля 2025 года составил 143 529 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 912 тенге, базовой пенсии - 47 617 тенге.
Напомним, с 1 января 2026 года в Казахстане повысят основные социальные выплаты на 10%.
