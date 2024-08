В банках Казахстана кредиты с долгой просрочкой составили почти триллион тенге   

Фото: пресс-служба Visa

Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 15 августа состоялось мероприятие She’s Next Pitch Day, которое стало финальным этапом третьей волны инициативы She’s Next, Empowered by Visa. Финалистки презентовали свои бизнес-идеи и планы перед членами жюри, после чего были определены 2 лучших проекта (один из категории "Действующий бизнес" и второй - из категории "Начинающий бизнес"), сообщает пресс-служба Halyk bank.





На церемонии награждения объявили двух победительниц в основной номинации проекта, которые получили грант от Visa в размере 7 млн тенге каждая, а также возможность льготного финансирования до 50 млн тенге от Halyk*.





Победительницей инициативы в категории "Начинающий бизнес" стала Жанна Казакбаева с проектом Botaqan. Это приложение, которое предлагает сервис подписки, доставляющий игровые наборы, разработанные для поддержки этапов развития детей c раннего возраста. Игрушки и занятия, вдохновленные методикой Монтессори, подбираются экспертами по развитию детей, чтобы способствовать развитию когнитивных, моторных и сенсорных навыков. Каждый набор адаптирован к определенному возрасту и включает высококачественные, экологически чистые игрушки, книги и руководства для родителей, чтобы они могли понять и улучшить процесс обучения своего ребенка.





Победительницей инициативы в категории "Действующий бизнес" стала Меруерт Юсупова, с проектом школы дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями. В рамках этой школы дети в возрасте от 6 до 17 лет могут изучать английский и казахский языки, программирование, а также готовиться к ЕНТ и IELTS. Команда Меруерт разработала уникальную методику обучения для слабовидящих детей. Обычно, дети с нарушением зрения после окончания школы выбирают профессии массажистов или уходят в спорт. Однако, благодаря проекту Меруерт, те из них, кто мечтает стать переводчиком, программистом или получить другую профессию и поступить в зарубежный вуз, получают такую возможность.





Также в рамках She’s Next Pitch Day были награждены предпринимательницы, чьи проекты набрали наибольшее количество голосов в номинации "Народный выбор". Они получили грант от Visa в размере 3 млн тенге каждая, а также возможность льготного финансирования до 30 млн тенге от Halyk*.





Победительницей в номинации "Народный выбор" в категории "Начинающий бизнес" стала Жансая Ахметсадық. Ее бизнес-идея заключается в создании и издании детских книг на казахском языке, направленных на развитие эмоционального интеллекта у детей. Этот проект возник из стремления помочь детям и их родителям лучше понимать и выражать свои чувства, что, в свою очередь, способствует улучшению качества жизни и общего самочувствия. Книги Жансаи предназначены для совместного чтения, что способствует укреплению эмоциональной связи между родителями и детьми. Развитие навыков эмоциональной грамотности через эти книги станет важным фундаментом для будущих успехов детей в различных аспектах жизни.





Победительницей в номинации "Народный выбор" в категории "Действующий бизнес" стала Марина Муканова с проектом по производству и реализации высококачественного домашнего экологически чистого сливочного масла, основанного на традиционных методах изготовления сливочного масла, что обеспечивает высокое качество продукта. Марина верит в высокий потенциал своего бизнеса, учитывая растущий спрос на качественные молочные продукты и отсутствие аналогов с таким же уровнем качества на местном рынке. Основным преимуществом продукции является использование исключительно цельного молока и натуральных ингредиентов без полуфабрикатов и добавок, что положительно влияет на вкусовые качества и пользу для здоровья потребителей.





В первую очередь, от лица руководства Halyk, хочу поздравить всех финалисток с успешным прохождением всех отборочных этапов на пути к долгожданному финалу. Смотря на то, какие амбициозные проекты и не менее амбициозные предпринимательницы прошли такой долгий путь, мы с радостью смотрим на то, с какой скоростью растёт женское предпринимательство из года в год. Благодаря таким проектам, как She’s Next, организованным Visa совместно с Halyk, у женщин Казахстана появляется всё больше возможностей поднимать своё собственное дело с самых первых шажочков. Мы видим, как высок запрос от предпринимательниц, какую сильную мотивацию им дает эта программа. В свою очередь, мы, как Банк, активно предоставляем льготное финансирование для женщин-предпринимателей: уже шестой год в банке реализуется собственная программа, благодаря которой около 550 предпринимательниц получили льготные кредиты общим объемом 6 млрд тенге. Это достаточно весомый показатель, но я уверена, что для женщин-предпринимательниц Казахстана нет предела совершенству", - отметила Ольга Вурос, заместитель председателя правления Halyk.





Мы завершили третью волну инициативы She’s Next в Казахстане с впечатляющими результатами. Состоялся долгожданный финал, где из 12 финалисток, представляющих разные регионы, были определены победительницы. Все участницы продемонстрировали невероятные достижения и вдохновляющие кейсы, показывая, как женщины по всей стране, в самых отдаленных уголках, успешно развивают свой бизнес. Напомним, что в инициативе приняли участие более 15 000 казахстанских предпринимательниц, и сегодня мы с радостью поздравляем тех, чья настойчивость и целеустремленность стали примером для всех, кто стремится к успеху. Отдельно хочу поблагодарить нашего партнера Halyk, благодаря которому нам удалось достичь таких результатов. А также выражаем благодарность за поддержку инициативы Национальной ассоциации женщин предпринимателей Казахстана "ASMAR" и Министерству национальной экономики Республики Казахстан. До новых встреч в новой волне She’sNext" - заключила Кристина Дорош, старший вице-президент и региональный менеджер компании Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.





В Казахстане 49% субъектов малого и среднего бизнеса принадлежат женщинам, что составляет почти половину от общего числа предприятий. Лидерами по женскому предпринимательству являются традиционно Алматы и Астана, а среди регионов лидирует Туркестанская область, за которой следуют Жамбылская, Карагандинская, Мангистауская и Актюбинская области. Неудивительно, что среди 12 финалисток были предпринимательницы из различных регионов Казахстана, представляя разнообразие и потенциал женского бизнеса по всей стране.





Помимо защиты проектов и торжественного награждения победительниц, гости мероприятия приняли участие в паблик-ток, где спикерами выступили известные предпринимательницы: Маржан Отеген, Инна Апенко и Жулдыз Кожаканова. Они поделились своими вдохновляющими историями успеха, рассказали о трудностях, с которыми сталкивались на пути к достижению своих целей, и как преодолевали их.





Напомним, третья волна инициативы She’s Next, Empowered by Visa стартовала 29 февраля этого года. С момента запуска на участие в проекте зарегистрировались более 15 000 предпринимательниц со всего Казахстана. Мероприятия She’s Next Day посетили более 500 женщин-предпринимательниц в восьми городах страны. Также участницы инициативы прошли образовательную программу, тестирование, оценку бизнес-планов экспертной комиссией проекта, а также открытое голосование в номинации "Народный выбор" и финал инициативы She’s Next Pitch Day. Каждый этап показал высокий уровень вовлеченности и стремление участниц к развитию своего дела.





*Заем рассматривается согласно внутренней политике банка и решение принимается индивидуально.





Visa (NYSE: V) - мировой лидер индустрии цифровых платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями в более чем 200 странах и территориях. Наша миссия - объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы способствовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа для всех в экономике помогает росту благосостояния людей по всему миру и станет основой для глобального движения денег в будущем. Узнайте больше на сайте





Halyk Bank - крупнейший системообразующий банк Казахстана. Имея активы в размере более 15,5 трлн тенге, банк является ведущей кредитной организацией в республике с крупнейшей базой клиентов и филиальной сетью из 570 филиалов и отделений по стране, также оперирует в Грузии и Узбекистане.





Halyk Bank активно поддерживает женское предпринимательство: уже шестой год в банке реализуется собственная программа, благодаря которой около 550 предпринимательниц получили льготные кредиты общим объемом 6 млрд тенге.