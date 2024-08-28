27.08.2024, 11:58 3566
В банках Казахстана кредиты с долгой просрочкой составили почти триллион тенге
В пятерку БВУ РК с лучшим качеством кредитного портфеля вошли лишь один казахстанский банк и четыре банка с иностранным участием
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Банках второго уровня Казахстана по состоянию на 1 июля 2024 года кредиты с просрочкой платежей более 90 дней составили 987,7 млрд тенге.
Наименьшая доля кредитов с просрочкой платежей более 90 дней наблюдается у Отбасы банка: всего 0,1% - абсолютный минимум в секторе. На втором месте по наименьшей доле кредитов с просрочкой платежей более 90 дней расположился Исламский банк Al Hilal: 0,3%. Этот банк работает преимущественно с юридическими лицами и скрупулезно подходит к выдаче займов, основанной на законах шариата. Замыкает тройку лидеров по качеству ссудного портфеля Altyn Bank: 0,9%", - сообщает finprom.kz.
В топ-5 также вошли такие дочерние банки иностранных учреждений, как Шинхан банк Казахстан и КЗИ банк.
Таким образом, в пятерку БВУ РК с лучшим качеством кредитного портфеля вошли лишь один казахстанский банк и четыре банка с иностранным участием. При этом у восьми казахстанских банков доля NPL 90+ больше, чем в среднем по сектору", - заявили аналитики.
Ранее в РК ввели ограничения на потребительские займы и микрокредиты.
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26.08.2024, 11:12 6561
Монеты в честь героя Великой Отечественной войны и известного ученого выпустил в обращение Нацбанк
Коллекционные монеты из серии "Выдающиеся события и люди" начнут реализовывать с 28 августа 2024 года
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты, посвященные 100-летию Рахимжана Кошкарбаева и Кемаля Акишева.
Коллекционные монеты Raqymjan Qoshqarbaev. 100 jyl и Kemel Aqyshev. 100 jyl из серии "Выдающиеся события и люди" начнут реализовывать с 28 августа 2024 года, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Одна из монет выпущена к 100-летию со дня рождения Рахимжана Кошкарбаева - Народного Героя Казахстана, участника Великой Отечественной войны.
Рахимжан Кошкарбаев стал одним из первых солдат Красной Армии, водрузившим 30 апреля 1945 года красное знамя на здании Рейхстага во время штурма Берлина.
Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5000 штук", - говорится в информации.
Вторая монета выпущена к 100-летию со дня рождения Кемаля Акишева - известного археолога и ученого.
Под его руководством был найден знаменитый "Золотой человек" при проведении археологических раскопок Иссыкского кургана близ Алматы.
Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5000 штук", - рассказали в Нацбанке.
16.08.2024, 11:30 31176
Visa и Halyk определили победительниц третьей волны инициативы She’s Next, Empowered by Visa в Казахстане
Фото: пресс-служба Visa
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Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 15 августа состоялось мероприятие She’s Next Pitch Day, которое стало финальным этапом третьей волны инициативы She’s Next, Empowered by Visa. Финалистки презентовали свои бизнес-идеи и планы перед членами жюри, после чего были определены 2 лучших проекта (один из категории "Действующий бизнес" и второй - из категории "Начинающий бизнес"), сообщает пресс-служба Halyk bank.
На церемонии награждения объявили двух победительниц в основной номинации проекта, которые получили грант от Visa в размере 7 млн тенге каждая, а также возможность льготного финансирования до 50 млн тенге от Halyk*.
Победительницей инициативы в категории "Начинающий бизнес" стала Жанна Казакбаева с проектом Botaqan. Это приложение, которое предлагает сервис подписки, доставляющий игровые наборы, разработанные для поддержки этапов развития детей c раннего возраста. Игрушки и занятия, вдохновленные методикой Монтессори, подбираются экспертами по развитию детей, чтобы способствовать развитию когнитивных, моторных и сенсорных навыков. Каждый набор адаптирован к определенному возрасту и включает высококачественные, экологически чистые игрушки, книги и руководства для родителей, чтобы они могли понять и улучшить процесс обучения своего ребенка.
Победительницей инициативы в категории "Действующий бизнес" стала Меруерт Юсупова, с проектом школы дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями. В рамках этой школы дети в возрасте от 6 до 17 лет могут изучать английский и казахский языки, программирование, а также готовиться к ЕНТ и IELTS. Команда Меруерт разработала уникальную методику обучения для слабовидящих детей. Обычно, дети с нарушением зрения после окончания школы выбирают профессии массажистов или уходят в спорт. Однако, благодаря проекту Меруерт, те из них, кто мечтает стать переводчиком, программистом или получить другую профессию и поступить в зарубежный вуз, получают такую возможность.
Также в рамках She’s Next Pitch Day были награждены предпринимательницы, чьи проекты набрали наибольшее количество голосов в номинации "Народный выбор". Они получили грант от Visa в размере 3 млн тенге каждая, а также возможность льготного финансирования до 30 млн тенге от Halyk*.
Победительницей в номинации "Народный выбор" в категории "Начинающий бизнес" стала Жансая Ахметсадық. Ее бизнес-идея заключается в создании и издании детских книг на казахском языке, направленных на развитие эмоционального интеллекта у детей. Этот проект возник из стремления помочь детям и их родителям лучше понимать и выражать свои чувства, что, в свою очередь, способствует улучшению качества жизни и общего самочувствия. Книги Жансаи предназначены для совместного чтения, что способствует укреплению эмоциональной связи между родителями и детьми. Развитие навыков эмоциональной грамотности через эти книги станет важным фундаментом для будущих успехов детей в различных аспектах жизни.
Победительницей в номинации "Народный выбор" в категории "Действующий бизнес" стала Марина Муканова с проектом по производству и реализации высококачественного домашнего экологически чистого сливочного масла, основанного на традиционных методах изготовления сливочного масла, что обеспечивает высокое качество продукта. Марина верит в высокий потенциал своего бизнеса, учитывая растущий спрос на качественные молочные продукты и отсутствие аналогов с таким же уровнем качества на местном рынке. Основным преимуществом продукции является использование исключительно цельного молока и натуральных ингредиентов без полуфабрикатов и добавок, что положительно влияет на вкусовые качества и пользу для здоровья потребителей.
В первую очередь, от лица руководства Halyk, хочу поздравить всех финалисток с успешным прохождением всех отборочных этапов на пути к долгожданному финалу. Смотря на то, какие амбициозные проекты и не менее амбициозные предпринимательницы прошли такой долгий путь, мы с радостью смотрим на то, с какой скоростью растёт женское предпринимательство из года в год. Благодаря таким проектам, как She’s Next, организованным Visa совместно с Halyk, у женщин Казахстана появляется всё больше возможностей поднимать своё собственное дело с самых первых шажочков. Мы видим, как высок запрос от предпринимательниц, какую сильную мотивацию им дает эта программа. В свою очередь, мы, как Банк, активно предоставляем льготное финансирование для женщин-предпринимателей: уже шестой год в банке реализуется собственная программа, благодаря которой около 550 предпринимательниц получили льготные кредиты общим объемом 6 млрд тенге. Это достаточно весомый показатель, но я уверена, что для женщин-предпринимательниц Казахстана нет предела совершенству", - отметила Ольга Вурос, заместитель председателя правления Halyk.
Мы завершили третью волну инициативы She’s Next в Казахстане с впечатляющими результатами. Состоялся долгожданный финал, где из 12 финалисток, представляющих разные регионы, были определены победительницы. Все участницы продемонстрировали невероятные достижения и вдохновляющие кейсы, показывая, как женщины по всей стране, в самых отдаленных уголках, успешно развивают свой бизнес. Напомним, что в инициативе приняли участие более 15 000 казахстанских предпринимательниц, и сегодня мы с радостью поздравляем тех, чья настойчивость и целеустремленность стали примером для всех, кто стремится к успеху. Отдельно хочу поблагодарить нашего партнера Halyk, благодаря которому нам удалось достичь таких результатов. А также выражаем благодарность за поддержку инициативы Национальной ассоциации женщин предпринимателей Казахстана "ASMAR" и Министерству национальной экономики Республики Казахстан. До новых встреч в новой волне She’sNext" - заключила Кристина Дорош, старший вице-президент и региональный менеджер компании Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.
В Казахстане 49% субъектов малого и среднего бизнеса принадлежат женщинам, что составляет почти половину от общего числа предприятий. Лидерами по женскому предпринимательству являются традиционно Алматы и Астана, а среди регионов лидирует Туркестанская область, за которой следуют Жамбылская, Карагандинская, Мангистауская и Актюбинская области. Неудивительно, что среди 12 финалисток были предпринимательницы из различных регионов Казахстана, представляя разнообразие и потенциал женского бизнеса по всей стране.
Помимо защиты проектов и торжественного награждения победительниц, гости мероприятия приняли участие в паблик-ток, где спикерами выступили известные предпринимательницы: Маржан Отеген, Инна Апенко и Жулдыз Кожаканова. Они поделились своими вдохновляющими историями успеха, рассказали о трудностях, с которыми сталкивались на пути к достижению своих целей, и как преодолевали их.
Напомним, третья волна инициативы She’s Next, Empowered by Visa стартовала 29 февраля этого года. С момента запуска на участие в проекте зарегистрировались более 15 000 предпринимательниц со всего Казахстана. Мероприятия She’s Next Day посетили более 500 женщин-предпринимательниц в восьми городах страны. Также участницы инициативы прошли образовательную программу, тестирование, оценку бизнес-планов экспертной комиссией проекта, а также открытое голосование в номинации "Народный выбор" и финал инициативы She’s Next Pitch Day. Каждый этап показал высокий уровень вовлеченности и стремление участниц к развитию своего дела.
*Заем рассматривается согласно внутренней политике банка и решение принимается индивидуально.
Для справки
Visa (NYSE: V) - мировой лидер индустрии цифровых платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями в более чем 200 странах и территориях. Наша миссия - объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы способствовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа для всех в экономике помогает росту благосостояния людей по всему миру и станет основой для глобального движения денег в будущем. Узнайте больше на сайте.
Halyk Bank - крупнейший системообразующий банк Казахстана. Имея активы в размере более 15,5 трлн тенге, банк является ведущей кредитной организацией в республике с крупнейшей базой клиентов и филиальной сетью из 570 филиалов и отделений по стране, также оперирует в Грузии и Узбекистане.
Halyk Bank активно поддерживает женское предпринимательство: уже шестой год в банке реализуется собственная программа, благодаря которой около 550 предпринимательниц получили льготные кредиты общим объемом 6 млрд тенге.
12.08.2024, 11:54 39851
Проверка НИШ выявила финансовые нарушения почти на 275 млн тенге
Фото: yandex.kz
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Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Финансовые нарушения на на 274,4 млн тенге выявил госаудит во время проверки автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" за 2019-2023 годы, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты РК.
За эти года на функционирование НИШ из бюджета было выделено 250 млрд тенге, в том числе свыше 22 млрд - на трансляцию опыта, в частности внедрение в общеобразовательные школы учебников, разработанных НИШ. Однако имеющийся потенциал организации по развитию системы среднего образования не используется в полной мере.
Из аудиторского заключения следует, что механизм финансирования НИШ в целом не обеспечивает прозрачности, подотчетности и целевого характера использования средств.
Установлено, что НИШ осуществлялось планирование мероприятий, которые фактически не проводились. За 2019-2023 годы объем невыполненных мероприятий составил порядка 8 млрд тенге. При этом возможность переноса неиспользованных средств на последующие финансовые годы приводила к образованию значительных объемов остатков бюджетных средств, которые не всегда учитывались при новом планировании бюджета. Так, за 3 года НИШ не освоены средства в размере 16,4 млрд тенге, а на банковских счетах ежегодно аккумулировались остатки в размере от 27 до 55 млрд тенге", - сообщили в ВАП.
В целом государственным аудитом установлены:
- финансовые нарушения на 274,4 млн тенге;
- неэффективное планирование на 8,3 млрд тенге;
- неэффективное использование - порядка 6 млрд тенге;
- 134 процедурных нарушения и 30 системных недостатков.
По итогам проверочных мероприятий 1 материал направлен в правоохранительные органы, еще по 10 фактам с признаками административных правонарушений - в уполномоченные органы для возбуждения административного производства", - проинформировали в НИШ.
Подводя итоги заседания, глава ВАП Алихан Смаилов подчеркнул, что НИШ необходимо обосновывать все запрашиваемые средства из бюджета с приложением конкретных расчетов. Требования к АОО должны предъявляться такие же, как и к администраторам бюджетных программ. При этом недостатки, которые выявил аудит, должны быть проработаны и устранены.
05.08.2024, 17:23 63171
Фондовый рынок Японии рекордно рухнул более чем на 10%
За сутки значение индекса Nikkei 225 сократилось на 4451,28 пункта
Фото: Depositphotos
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Токио. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Фондовый рынок Японии по итогам торгов рекордно рухнул на 12,4%.
Фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов 5 августа рухнул на 12,4%, упав до отметки 31 458,42 пункта, свидетельствуют данные торгов. На пике обвала индекс опускался до 31 156,12 пункта, глубина падения достигала 13,23%", - сообщает rbc.ru.
Отмечается, что за сутки значение индекса Nikkei 225 сократилось на 4451,28 пункта, что стало новым рекордом падения, перекрыв показатель 20 октября 1987 года. Тогда за день индекс потерял 3836,48 пункта, в процентном отношении обвал составил 14,9%.
Последний раз ниже достигнутого значения бенчмарк торговался в октябре 2023 года.
Между тем другие азиатские рынки тоже в минусе. Индекс Hang Seng снижается на 2,61%, до 16 503 пунктов, Shanghai Composite - на 1,02%, до 2875,72 пункта, Sensex - на 3,2%, до 78393,14 пункта, Asia Dow - на 7,06%, до 3683,73 пункта.
05.08.2024, 10:14 66841
Когда детям на счета поступит следующая выплата из Нацфонда РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале 2024 года казахстанские дети получили первые выплаты из Национального фонда. Следующее начисление средств детям намечено на февраль 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Напомним, инициированный президентом проект "Национальный фонд - детям" предусматривает отчисление 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на накопительные счета детей до 18 лет. Основные направления их использования - улучшение жилищных условий и оплата образования.
В прошлом году был принят соответствующий закон, учитывая многолетний опыт по реализации социальных проектов, оператором определен Единый накопительный пенсионный фонд.
В текущем году детям, достигшим 18 лет, уже начислено по $100,05. Общее число детей в возрасте до 18 лет на 31 декабря 2023 года составило 6,9 млн человек. Отслеживать отчисления можно на платформе egov.kz и сайте enpf.kz.
Согласно данным ЕНПФ, к 1 июля на улучшение жилищных условий и оплату образования было подано 16,6 тыс. заявок, из которых уже исполнены порядка 13 тыс. на общую сумму $1,3 млн.
01.08.2024, 11:37 78256
В июле курс тенге ослаб на 0,5%, до 474,15 тенге за доллар США
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам июля курс тенге ослаб на 0,5%, до 474,15 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 183 до 170 млн долларов США. Общий объем торгов составил 3,7 млрд долларов США. Об этом сообщили в Нацбанке РК.
Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за июль составили 506 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 14% от общего объема торгов и не более 23 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", - говорится в сообщении.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Нацбанк в июле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 275 млн долларов США, или порядка 7% от общего объема рынка.
В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд Нацбанк осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Нацфонда в золотовалютные резервы Нацбанка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема.
В июле объем продажи из золотовалютных резервов Нацбанка в рамках указанной операции составил 115 млн долларов США, в августе 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 230 до 250 млн долларов США.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в августе 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 500 до 600 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в августе 2024 года ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов США", - отмечается в сообщении.
18.07.2024, 09:49 116151
Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Средний размер совокупной пенсии на 1 июля 2024 года составил 132 110 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 479 тенге, базовой пенсии - 42 631 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 июля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 391 тыс. человек.
С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 861,7 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 585,9 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 275,8 млрд тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.
16.07.2024, 12:02 124431
Годовая инфляция продолжает замедляться в Казахстане - Нацбанк
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах реализации денежно-кредитной политики, развитии национальной платежной системы и т.д.
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах реализации денежно-кредитной политики в январе-июне 2024 года, развитии экономической ситуации в Казахстане и мире, динамике инфляции и мерах по ее стабилизации, сообщает Акорда.
В частности, глава Нацбанка доложил о замедлении годовой инфляции и сохраняющихся при этом проинфляционных факторах внутри экономики, о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютных резервов.
Также Сулейменов проинформировал президента о реализации проектов по развитию национальной платежной системы и принципов открытого банкинга, созданию Антифрод-центра для защиты средств казахстанцев от мошенников.
Глава государства поставил ряд задач по деятельности Национального банка, в том числе по дальнейшей стабилизации инфляции и построению цифровой финансовой инфраструктуры.
Напомним, Нацбанк Казахстана вновь снизил базовую ставку до 14,25%. В целом годовая инфляция в июне снизилась до 8,4%.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?