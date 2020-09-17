В Атырауской области полицейские нашли гулявшего в одиночестве 2-летнего ребенка

Атырау. 16 сентября. Kazakhstan Today - Инспектор по делам несовершеннолетних Индерского районного отдела полиции департамента полиции Атырауской области Айдана Амангельдиева нашла в парке поселка Индербор маленького мальчика. Ребенок находился там совсем один. Инспектор доставила его в отдел, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , Айдана Амангельдиева отвезла мальчика на обследование в районную поликлинику, так как у него была повышена температура. Медики диагностировали у него острый бронхит.

Примерно через три часа поисков, полицейские нашли родителей потерявшегося малыша. Как оказалось, семья живет недалеко от парка, родители часто водят сына туда гулять. В этот день ребенок ушел в парк один.

16 сентября в Жамбылской области пропавший накануне 7-летний Рысбай Ерик найден живым. Накануне днем семилетний мальчик выехал из дома в селе Кушаман верхом на лошади и пропал.

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