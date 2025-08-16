Бетонная балка обрушилась на железнодорожные пути в Карагандинской области: есть пострадавшие   

Все причастные будут привлечены к ответственности

Шымкент. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На матче чемпионата Казахстана среди команд футбольных центров и академий (игроки 2011 года рождения) в Шымкенте между командами "Туран" и "Экибастуз" произошла массовая драка, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.





Подобные действия несовместимы с ценностями спорта и принципами футбола. Футбол - это игра, основанная на уважении, честной конкуренции и принципах Fair Play. Любое проявление агрессии и насилия, особенно на детско-юношеском уровне, является грубым нарушением спортивной этики и человеческих норм", - заявили в федерации.





Протоколы судей и видеозаписи уже переданы в контрольно-дисциплинарный и этический комитет КФФ. Заседание по этому инциденту состоится на следующей неделе.





Все причастные будут привлечены к ответственности, вплоть до пожизненной дисквалификации из футбола.





КФФ подчеркивает, что подобные проявления недопустимы. На поле и за его пределами каждый обязан соблюдать регламент, правила поведения и этические нормы.