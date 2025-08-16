15.08.2025, 13:09 37356

Бетонная балка обрушилась на железнодорожные пути в Карагандинской области: есть пострадавшие   

Один рабочий попал в реанимацию
Караганда. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети появилась информация об обрушении балки на железнодорожной станции Саяк в Карагандинской области.

В пресс-службе компании ТОО "Теміржол жөндеу" сообщили, что инцидент произошел 12 августа в ходе строительства путепровода. В результате инцидента пострадали рабочие.

Во время проведения строительно-монтажных работ произошел излом балки с ее последующим падением на железнодорожный путь. Жертв нет. Травмированных работников госпитализировали в больницу станции Балхаш", - сказано в сообщении компании.



Департамент полиции на транспорте сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил охраны труда. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

В региональном управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших рабочих. Один из них находится в реанимации, еще трое отказались от госпитализации и отпущены на амбулаторное лечение.
 

15.08.2025, 20:38 23541

В Актюбинской области в ДТП погибли четыре человека

Еще трое получили различные телесные повреждения
Фото: "КазАвтоЖол"
Актобе. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 15 августа днем на 925-м км дороги граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР вблизи поселка Белькопа произошло смертельное ДТП, сообщает "КазАвтоЖол".

По предварительным данным, произошло встречное столкновение автомобиля Toyota Alphard с грузовиком Volvo. В результате аварии погибли четыре человека, еще трое получили различные телесные повреждения.

Осмотр места происшествия показал, что дорожное покрытие - асфальтобетонное, видимость не ограничена, участок ровный. На данном участке ведутся работы по ямочному ремонту; установлены соответствующие дорожные знаки в соответствии с ордером на производство работ, а также введено ограничение скорости до 40 км/ч.
 
15.08.2025, 19:20 26056

В Шымкенте между футболистами произошла массовая драка

Все причастные будут привлечены к ответственности
Шымкент. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На матче чемпионата Казахстана среди команд футбольных центров и академий (игроки 2011 года рождения) в Шымкенте между командами "Туран" и "Экибастуз" произошла массовая драка, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

Подобные действия несовместимы с ценностями спорта и принципами футбола. Футбол - это игра, основанная на уважении, честной конкуренции и принципах Fair Play. Любое проявление агрессии и насилия, особенно на детско-юношеском уровне, является грубым нарушением спортивной этики и человеческих норм", - заявили в федерации.


Протоколы судей и видеозаписи уже переданы в контрольно-дисциплинарный и этический комитет КФФ. Заседание по этому инциденту состоится на следующей неделе.

Все причастные будут привлечены к ответственности, вплоть до пожизненной дисквалификации из футбола.

КФФ подчеркивает, что подобные проявления недопустимы. На поле и за его пределами каждый обязан соблюдать регламент, правила поведения и этические нормы.
 
14.08.2025, 15:45 86851

Заехавшим в русло реки Есентай водителем оказался подросток - его привлекли к ответственности  

Ответственность также понесла мать парня
Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заехавший в русло реки Есентай водитель автомобиля Toyota оказался 17-летним подростком, он привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба департамента полиции города Алматы.

В частности, подросток привлечен к административной ответственности по следующим выявленным эпизодам:

  • нарушение правил пользования внешними световыми приборами (незаконная установка маячков);
  • управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков;
  • нарушение правил благоустройства (заезд в русло реки);
  • нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
  • нарушение правил дорожного движения несовершеннолетним.


Ответственность понесла и его мать как законный представитель несовершеннолетнего за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку", - добавили в полиции.


Напомним, ночью 13 августа очевидцы сняли, как автомобиль без госномеров, но с "мигалками" оказался в русле реки Есентай.
 
14.08.2025, 11:22 94176

Упавшая ветка дерева убила женщину в Алматы: в акимате прокомментировали несчастный случай

Фото: Depositphotos
Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 13 августа в Алмалинском районе города Алматы (улица Карасай батыра, угол улицы Шарипова) на женщину упала ветка дерева, в результате пострадавшая скончалась. В акимате Алматы прокомментировали несчастный случай.

Отмечается, что на место происшествия прибыли представители аппарата акима Алмалинского района, районной прокуратуры, управления экологии и окружающей среды, а также подведомственной указанному управлению организации ТОО "Eco Almaty".

В ходе визуального осмотра установлено, что дерево, с которого упала ветка, находится в зеленом и удовлетворительном состоянии. Определить, подлежит ли дерево санитарной обрезке, а также прогнозировать вероятность падения веток или всего дерева исходя только из внешнего осмотра, не представляется возможным, поскольку оно зеленое и не имеет признаков высыхания", - проинформировали в акимате.


По данным ведомства, в 2024 году по заявке жителей на данном участке была произведена санитарная обрезка одного дуба. Кроме того, в 2025 году по обращению жителей была произведена санитарная вырубка двух аварийных тополей на пересечении улиц Шарипова и Богенбай батыра.

По данному дереву обращения в текущем году отсутствовали, и предпосылок для проведения обрезки не имелось, так как дерево зеленое и находилось в удовлетворительном состоянии, без признаков усыхания или аварийности", - отметили в акимате.


Сообщается, что с начала 2025 года на территории Алмалинского района города Алматы по обращениям граждан, а также по результатам визуальных осмотров проведена санитарная обрезка более 21 тыс. деревьев.

Как сообщалось ранее, по факту гибели женщины в результате падения ветки возбуждено уголовное дело.  
 
14.08.2025, 10:02 96666

Пожар произошел в здании акимата Абайского района Шымкента

Административное здание расположено по адресу: проспект Тауке хана, 3, Аль-Фарабийский район
Пожар произошел в здании акимата Абайского района Шымкента
Фото: скриншот из видео ДЧС
Шымкент. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня ночью загорелась кровля здания акимата Абайского района Шымкента, сообщили в пресс-службе ДЧС города.

По данным департамента, общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

Пожар локализован в 04.58 и полностью потушен в 05.27. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется.
 
13.08.2025, 13:48 120251

Упавшая ветка дерева убила женщину в Алматы

Заведено уголовное дело
Алматы. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 13 августа в Алматы на пересечении улиц Шарипова и Карасай батыра обломившаяся ветка убила женщину.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту гибели женщины в результате падения ветки возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

По информации СМИ, погибшей было 27 лет. У нее остались муж и шестилетний ребенок. Трагедия произошла в момент, когда женщина возвращалась с коллегой в офис.

Напомним, в июне упавшее во время урагана дерево проткнуло женщину в Аксу. Она погибла на месте.
 
13.08.2025, 13:03 121761

На ГЭС-2 в области Жетысу произошла авария   

Дома не пострадали, угрозы населению и экологии нет
Талдыкорган. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 12 августа в 17.00 на станции ГЭС-2, расположенной на реке Малый Баскан в селе Екиаша Сарканского района, произошел разрыв трубопровода, сообщили в областном акимате.

Находящиеся на месте специалисты по безопасности ТОО "Baskan Power" оперативно перекрыли подачу воды с верхнего водозабора, что предотвратило выход воды за пределы станции. Жилые дома, расположенные вблизи реки, не пострадали, угрозы населению и экологической опасности нет", - заверили в акимате.



Технический директор ТОО "Baskan Power" Досабаев Данияр пояснил, что произошел технологический прорыв трубопровода, в результате чего вода полилась через здание ГЭС и на поверхность наружу.

К 18.00 трубопровод был полностью обезвожен. Приступили к откачке, на сегодняшний день вода внутри здания откачана, сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказал он.

 
12.08.2025, 11:17 132511

Обнаружено тело третьего члена экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета

Проводятся следственные действия для установления причин крушения
Обнаружено тело третьего члена экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Фото: Минобороны РК
Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 12 августа в ходе подводных работ обнаружено тело третьего члена экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета, сообщили в Министерстве обороны РК.

12 августа обнаружено тело помощника командира экипажа - капитана Амангелды Амана Нурлановича. Опытный летчик, неоднократно выполнял полеты в сложных метеоусловиях, участвовал в учениях и операциях различного масштаба. Отличался высокой исполнительской дисциплиной и безупречной служебной репутацией. Налет на вертолете EC-145 составлял 295 часов", - проинформировали в министерстве.


Напомним, 10 августа в ходе подводных поисков было обнаружено и опознано тело командира экипажа - майора Уйсинбаева Нуржигита Кайратовича. Заместитель командира эскадрильи по ВиИР (армейской авиации), летчик 1-го класса, он имел значительный опыт эксплуатации вертолета EC-145, общий налет составлял 930 часов. Отличался высоким уровнем профессиональной подготовки, ответственностью, инициативностью и преданностью воинскому долгу, пользовался заслуженным уважением коллег и командования.

11 августа поисковыми группами было обнаружено тело бортового техника авиационного звена авиационной эскадрильи - капитана Ержигитова Бахтияра Саниоллаевича, специалиста 1-го класса. Он имел опыт эксплуатации вертолета EC-145, общий налет составлял 300 часов. Высококвалифицированный специалист с многолетним опытом службы в авиационных подразделениях, прошедший профильную подготовку.

Все трое являлись выпускниками Военного института сил воздушной обороны, пользовались глубоким уважением среди коллег и командования, были отзывчивыми и всегда готовыми прийти на помощь товарищам", - отметили в Минобороны.


Минобороны РК

Сообщается, что поисковые мероприятия по обследованию акватории и прилегающей территории, продолжаются. Ведутся работы по обнаружению и подъему фрагментов вертолета.

Проводятся следственные действия для установления причин крушения.

Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Республики Казахстан выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших. В ведомстве пообещали оказать им всю необходимую помощь.

Напомним, 25 июля в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Вертолет, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, перестал выходить на связь в районе Отара.

26 июля спасатели обнаружили первые фрагменты пропавшего воздушного судна.
 
