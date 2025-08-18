Более 100 жалоб: улицы Петропавловска затопило из-за дождя

Рассказать друзьям

Петропавловск. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - После сильного дождя на пульт департамента по ЧС в Петропавловске поступило более 100 обращений о подтоплениях. Для ликвидации последствий привлечены силы спасателей и местных исполнительных органов, сообщает " - После сильного дождя на пульт департамента по ЧС в Петропавловске поступило более 100 обращений о подтоплениях. Для ликвидации последствий привлечены силы спасателей и местных исполнительных органов, сообщает " Петропавловск.news"





Как пояснили в пресс-службе департамента по ЧС, в связи с обильными осадками в Петропавловске на линию "112" поступило более 100 обращений от жителей и организаций.





В ликвидации последствий непогоды задействованы 18 мотопомп и 36 спасателей ДЧС, которые работают в усиленном режиме, помогая жителям и организациям в откачке воды. Кроме того, задействовано 6 ассенизаторских машин, 25 мотопомп и 30 работников ЖКХ.