20.08.2025, 15:00 49286

Борт санавиации с двумя пострадавшими в ДТП детьми вылетел из Урджарского района в Астану  

Девятилетняя девочка из-за нестабильного состояния осталась в Абайской области под наблюдением анестезиолога-реаниматолога
Борт санавиации с двумя пострадавшими в ДТП детьми вылетел из Урджарского района в Астану
Фото: Минздрав РК
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из Урджарского района Абайской области вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки в Астану двух детей, пострадавших в ДТП. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.

Медиками было принято решение о госпитализации пострадавших в многопрофильную городскую детскую больницу № 2 города Астаны.

На борту детей сопровождает специализированная медицинская бригада: реаниматолог НКЦЭМ, травматолог МГДБ № 2 и нейрохирург Национального центра нейрохирургии (НЦН).


Учитывая нестабильность состояния, одна из пациенток - девятилетняя девочка оставлена в стационаре до стабилизации состояния под наблюдением главного внештатного анестезиолога-реаниматолога области Абай", - добавили в Минздраве.


Напомним, 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки Toyota совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.
 
Теги:ДТПСанавиациядети

21.08.2025, 19:48 3751

В Риддере полицейский выехал на встречку и врезался в мотоциклиста  

В результате ДТП пострадавших нет
Риддер. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 16 августа в Риддере участковый инспектор, управляя служебным автомобилем, попытался остановить мотоциклистов, нарушивших правила дорожного движения. Однако, не справившись с управлением, столкнулся с одним из них, сообщает пресс-служба департамента полиции ВКО.

В результате ДТП пострадавших нет.

Водители мотоциклов привлечены к ответственности за управление транспортом без водительских документов и нарушение правил маневрирования.

Полицейский понес ответственность за нарушение ПДД. В отношении него назначена служебная проверка для оценки законности и обоснованности его действий.

 
Теги:ДТППолициямотоцикл
20.08.2025, 18:12 43276

В Актобе восемь человек отравились суши

Было госпитализировано шесть пациентов, двое из которых дети
В Актобе восемь человек отравились суши
Фото: depositphotos
Актобе. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актобе восемь человек, их них двое детей, отравились суши, сообщает газета "Диапазон".

В ночь с воскресенья на понедельник в приемный покой областной клинической инфекционной больницы обратилось 8 человек. Было госпитализировано 6 пациентов, двое из которых дети. Еще два человека отказались от стационарного лечения. Специалистами больницы оказывается весь объем медицинской помощи, на сегодня состояние пациентов стабильное", - проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения.


Также выяснилось, что все они ели суши из одного заведения.

Ранее группа людей отравилась на торжественном мероприятии в Усть-Каменогорске.
 
Теги:АктобеотравлениеЛюди
20.08.2025, 09:12 59196

Водитель наехал на группу детей в Абайской области, трое погибли

Еще трое госпитализированы
Водитель наехал на группу детей в Абайской области, трое погибли
Семей. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Урджарском районе области Абай в результате наезда машины на группу несовершеннолетних погибли трое детей, еще трое находятся под наблюдением медиков, сообщили в пресс-службе регионального акимата.

По поручению президента для оказания помощи на самолете военно-транспортной авиации Министерства обороны прибыли врачи Министерства здравоохранения из Астаны", - проинформировали в ведомстве.


Сообщается, что по поручению акима области Берика Уали семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка в организации похорон, а также психологическая и материальная помощь.

На месте работает специальная группа под координацией заместителя акима области. Ситуация находится на особом контроле", - подчеркнули в акимате.


Как сообщили в районном отделе полиции, ДТП произошло 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района области. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля марки Toyota, не справившись с управлением, совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома, в 10 метрах от проезжей части. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами", - проинформировали в полиции.


Отмечается, что водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. Освидетельствование показало, что в момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводятся все необходимые следственные действия для установления причин и обстоятельств трагедии", - добавили в полиции.

 
Теги:ДТПАбайская областьдети
18.08.2025, 18:48 110766

В ВКО медведь вышел к зданию городского акимата   

В Серебрянск направлен отряд оперативного реагирования
Усть-Каменогорск. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Серебрянске к зданию акимата вышел медведь. Видео опубликовали в аккаунте gde_novosti_uka в Instagram.

Камеры засняли, как ночью медведь разгуливает по городу.

В акимате подтвердили факт появления в городе хищника.

18 августа в Серебрянск направлен отряд оперативного реагирования для проверки поступившей информации и установления местонахождения животного", - говорится в сообщении.


Горожан призывают соблюдать меры предосторожности. В частности:
  • не выходить на улицу после 18.00 без особой необходимости;
  • не устраивать свалок пищевых отходов;
  • в местах отдыха за пределами населенного пункта соблюдать осторожность и осмотрительность, не удаляться от основной массы отдыхающих;
  • никогда не подкармливать медведей, не приближаться к ним.

 
Теги:ВКОАкиматмедведь
18.08.2025, 13:30 122361

Автомобиль сбил двух дорожных рабочих в Астане

Один из них погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Один дорожный рабочий погиб и второй попал в тяжелом состоянии в больницу после наезда автомобиля на мосту Сарайшык в Астане.

Трагедия произошла ночью, около 01.10. Кадры с места происшествия были опубликованы в соцсетях.



Происшествие прокомментировали в департаменте полиции Астаны.

18 августа 2025 года в ночное время водитель автомашины марки "Шкода", двигаясь по мосту Сарайшык со стороны улицы Кошкарбаева в направлении улицы Сарайшык, не учел проведение дорожных работ и совершил наезд на двух рабочих, выполнявших ремонтные работы на проезжей части. В результате ДТП один из них скончался на месте, второй был госпитализирован в больницу", - сообщили в департаменте.


По факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Это уже второй трагический случай, произошедший с дорожными рабочими в Астане. 15 июня прошлого года водитель автомобиля марки LADA, следуя по улице Ондирис в сторону улицы Акбидай, совершил наезд на рабочего, который выполнял дорожные работы на проезжей части. Мужчина погиб на месте.
 
18.08.2025, 12:32 124971

Молодого мужчину убили во время драки в Атырау

Он скончался из-за огнестрельного ранения
Молодого мужчину убили во время драки в Атырау
Фото: pexels.com
Атырау. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау во время драки застрелили 23-летнего фельдшера, сообщает Atyrau Online.

Трагедия произошла в ночь на 17 августа.

В ходе конфликта с применением оружия погиб 23-летний молодой мужчина, работавший фельдшером", - пишет источник.


Групповая драка произошла на свадьбе.

Друзья вызвали фельдшера, чтобы он помог разобраться в ситуации, но на месте ссора не утихла. В ходе стычки прозвучал выстрел. Пуля оказалась смертельной - молодой человек скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.


В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу, ведется следствие.

Стоит отметить, что в Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников.

В декабре прошлого года в Костанае избили фельдшера скорой помощи. Ранее в Мангистауской области дебошир разбил стекло в машине скорой помощи и напал на фельдшеров, а также нанес телесные повреждения полицейскому.

В Актау неизвестный сильно избил фельдшера скорой помощи. В начале июня в Астане задержали пьяного дебошира, напавшего с ножом на работника скорой.

В связи с резонансными нападениями, в Казахстане ужесточат ответственность за агрессию в отношении медработников. Напавшим на медработников будет грозить до 15 лет лишения свободы.
 
17.08.2025, 20:12 152981

В Акмолинской области разбился легкомоторный самолет

Два человека погибли

Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области разбился легкомоторный самолет Aerostar R40F UP-LA229, сообщает Минтранс РК.

Воздушное судно выполняло полет по линии авиации общего назначения. В результате происшествия два человека погибли.

Сотрудники департамента по расследованию происшествий Министерства транспорта РК выехали на место катастрофы.

Напомним, в Казахстане до конца 2025 года появится специализированный центр по расследованию транспортных происшествий.
 
Теги:КрушениеСамолетПогибшие
17.08.2025, 16:07 157506

Более 100 жалоб: улицы Петропавловска затопило из-за дождя

В ликвидации последствий непогоды задействованы 18 мотопомп и 36 спасателей
Более 100 жалоб: улицы Петропавловска затопило из-за дождя
Петропавловск. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - После сильного дождя на пульт департамента по ЧС в Петропавловске поступило более 100 обращений о подтоплениях. Для ликвидации последствий привлечены силы спасателей и местных исполнительных органов, сообщает "Петропавловск.news".

Как пояснили в пресс-службе департамента по ЧС, в связи с обильными осадками в Петропавловске на линию "112" поступило более 100 обращений от жителей и организаций.

В ликвидации последствий непогоды задействованы 18 мотопомп и 36 спасателей ДЧС, которые работают в усиленном режиме, помогая жителям и организациям в откачке воды. Кроме того, задействовано 6 ассенизаторских машин, 25 мотопомп и 30 работников ЖКХ.
 
Теги:ДождьПетропавловскпотоп

