Четыре человека погибли из-за непогоды в ЗКО

Уральск. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области четыре человека погибли из-за сильных морозов и метели, сообщили в департаменте полиции региона.





В ходе поисковых мероприятий по пяти лицам: один человек найден живым и доставлен в медицинское учреждение, по остальным установлены трагические исходы", - сообщили в полиции.





По данным СМИ, все пропавшие погибли от переохлаждения.





Как отметили в ДП, в период с 13 по 14 декабря в связи с ухудшением погодных условий на территории южных районов области (Жангалинский, Бокейординский, Жанибекский и Казталовский районы) было временно перекрыто движение на 10 автодорогах. На двух направлениях были введены ограничения для грузового и пассажирского транспорта.





Также в Жанибекском районе зарегистрировано ДТП с участием легкового автомобиля, пострадавшим оказана помощь. Водитель трактора и пассажир, заблудившиеся в пути, найдены. В настоящее время все ограничения движения сняты.