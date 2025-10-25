24.10.2025, 12:31 30746
Гибель 12 человек в Актюбинской области: в Актобе отменили праздничные мероприятия
Актобе. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Актобе отменил праздничные мероприятия и фейерверк в честь Дня Республики из-за гибели 12 человек в страшной аварии, произошедшей вчера в Актюбинской области.
Уважаемые жители и гости города! Сообщаем, что гала-концерт и фейерверк, запланированные на 25 октября в 19.00 на площади "Қазақ халқына мың алғыс", не состоятся в связи с ситуацией, сложившейся в регионе", - говорится в распространенном сегодня сообщении горакимата.
Как сообщалось ранее, сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
В центральную районную больницу Хромтауского района Актюбинской области госпитализированы шесть человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести.
МВД направило спецбортом специальную группу для расследования ДТП в Актюбинской области. Возбуждено уголовное дело.
Причины ДТП, унесшего жизни 12 человек, также расследует правительственная комиссия.
Ход расследования находится на личном контроле министра внутренних дел. Он поручил оказать всестороннюю помощь родственникам погибших в ДТП граждан, в том числе по транспортировке тел и их захоронению.
25.10.2025, 12:00 956
В Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре
Фото: instagram/nursultan_tjd
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре одной из квартир многоэтажного дома в районе Нура, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На место оперативно прибыли подразделения МЧС. По прибытию было установлено, что горят личные вещи в одной из квартир. Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей, с верхних этажей эвакуировано 33 человека, в том числе 6 детей", - говорится в сообщении.
Ранее крупный пожар произошел на СТО в Алматы.
24.10.2025, 14:34 27436
Автобус врезался в остановку в районе барахолки в Алматы Дополнено
Пострадали два человека
Алматы. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пассажирский автобус врезался в остановку на улице Северное кольцо близ барахолки. Есть пострадавшие, сообщили в департаменте полиции города.
По информации полиции, ДТП произошло в 12.35 в Жетысуском районе города.
Водитель автобуса Yutong, следуя по улице Северное кольцо, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на бордюр и остановочный комплекс. В результате пострадали пешеход, находившийся на остановке, и один пассажир автобуса.
Полиция разбирается в обстоятельства происшедшего.
Дополнено 24.10.2025, 17.50
В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших в результате аварии с участие автобуса в районе барахолки, передает корреспондент агентства.
Предварительно, пострадали два человека - взрослая женщина и ребенок. Обе доставлены в медицинские организации города Алматы. Женщина, 38 лет, доставлена в приемное отделение Городской клинической больницы № 4. Пациентка поступила в тяжелом состоянии с сочетанной травмой. После осмотра дежурными специалистами - реаниматологом, травматологом и нейрохирургом - госпитализирована в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии", - заявили в ведомстве.
Как сообщили в управлении, состояние женщины остается стабильным, тяжелым, проводится комплексная терапия.
Ребенок, девочка 10 лет, доставлена бригадой скорой медицинской помощи в Центр детской неотложной медицинской помощи. В приемном отделении проведены все необходимые инструментальные обследования. После осмотра врачи отпустили пациентку на амбулаторное лечение, в госпитализации она не нуждалась", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в августе автобус спровоцировал массовое ДТП в Алматы.
23.10.2025, 15:09 69521
Правительственная комиссия расследует причины унесшего жизни 12 человек ДТП в Актюбинской области Дополнено
Фото: Кадр из видео
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил создать правительственную комиссию по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на окраине села Богетсай Айтекебийского района Актюбинской области, проинформировали в пресс-службе правительства.
Премьер поручил комиссии незамедлительно приступить к работе, обеспечить всестороннее расследование причин ДТП, принять меры по оказанию первоочередной помощи семьям погибших и пострадавшим.
В состав комиссии под председательством заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева включено руководство министерств внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, транспорта, руководство акимата Актюбинской области.
Дополнено 23.10.2025, 20.13
Вице-премьер Канат Бозумбаев дал поручения членам правительственной комиссии по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на окраине села Богетсай Айтекебийского района Актюбинской области, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Шесть человек госпитализированы в центральную районную больницу Хромтауского района Актюбинской области. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести. Канат Бозумбаев поручил Министерству здравоохранения организовать доставку всех пострадавших, подлежащих транспортировке, в Астану санитарной авиацией для прохождения необходимого лечения", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, Министерству труда и социальной защиты населения и акиму Актюбинской области поручено оказать семьям погибших всю необходимую материальную и психологическую помощь.
Всесторонним расследованием причин ДТП на месте занимается специальная комиссия МВД, возбуждено уголовное дело. Министерству внутренних дел и Министерству транспорта Вице-премьер поручил внести предложения по режиму трассы Самара - Шымкент до безопасного уровня", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
23.10.2025, 14:33 71286
Беспилотник взорвался на западе Казахстана
Минобороны усилило контроль за воздушным пространством
Уральск. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения, сообщает Министерство обороны РК.
Обломки обнаружены в удаленной местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано", - говорится в сообщении ведомства.
Министерство совместно с уполномоченными органами устанавливает обстоятельства инцидента и происхождение объекта.
Приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты", - подчеркнули в Минобороны.
Напомним, в сентябре российские пограничники задержали партию беспилотников, которую пытались ввезти из Казахстана в Россию.
В феврале 7 беспилотников атаковали нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская", в результате чего он был выведен из эксплуатации.
23.10.2025, 13:53 73751
Поезд едва не столкнулся с легковыми авто в Акмолинской области
Фото: КТЖ
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Машинист пассажирского поезда едва избежал столкновения с легковыми авто на участке Астана - Ерейментау в Акмолинской области.
Инцидент произошел 22 октября 2025 года в 16.27.
На перегоне Едыге - Ерейментау машинист пассажирского поезда при движении со скоростью 108 км/ч применил экстренное торможение на регулируемом, неохраняемом железнодорожном переезде. Причиной стал внезапный выезд трех легковых автомобилей на пути перед движущимся составом. Благодаря профессиональным и оперативным действиям локомотивной бригады наезд удалось предотвратить", - говорится в сообщении АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Нарушители скрылись с места происшествия. Поезд проследовал далее по маршруту с опозданием на 7 минут. Информация о нарушении передана в правоохранительные органы.
Причина инцидента - нарушение водителями правил дорожного движения", - подчеркнули в компании.
Напомним, три человека погибли в результате столкновения поезда и автомобиля в Карагандинской области.
В июле водитель легковушки спровоцировал ДТП с тепловозом в Шымкенте.
Несмотря на ужесточение ответственности за нарушение правил безопасности на железной дороге, в Казахстане регулярно происходят аварии на железнодорожных путях, виновниками которых становятся водители легковых и грузовых авто, а иногда и автобусов.
23.10.2025, 12:23 106021
Жители Алматы получили оповещение о землетрясении Дополнено
Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы снова получили на сотовые телефоны национальное оповещение о землетрясении.
По данным МЧС, землетрясение зарегистрировано сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" в 12.20 по времени Астаны.
Эпицентр расположен в 136 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана", - сообщили в ведомстве.
Магнитуда MPV 4.9. Сведений об ощутимости нет.
Дополнено 23.10.2025, 13.09
В ДЧС Алматы заявили, что уведомление о сейсмособытии было сформировано автоматически.
Уведомление пришло корректно, это не ошибка, а часть работы системы в тестово-боевом режиме", - пояснили в департаменте.
Там добавили, что работа по интеграции датчиков и оборудования Национального центра сейсмологических наблюдений и исследований с системой массового оповещения MassAlert продолжается.
Специалисты проводят исследование сейсмостанций и датчиков для выяснения всех обстоятельств. Ведется настройка параметров и уточнение алгоритмов, чтобы в будущем уведомления были максимально точными и понятными для населения", - рассказали в ДЧС.
Ранее землетрясение силой от 2-4 баллов были зафиксировано 6 октября. Также алматинцы получили на сотовые телефоны уведомление о землетрясении 21 сентября. Однако подземные толчки в городе не ощущались.
23.10.2025, 11:20 108506
12 человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области Дополнено
Актобе. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 23 октября, на автодороге Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа Актюбинской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибли 12 человек, сообщили в областном департаменте полиции.
По информации полиции, на трассе столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров "ГАЗели", пять человек доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП начато досудебное расследование", - сообщили в полиции.
Установлено, что пассажирская автомашина "ГАЗель" официально осуществляла перевозку пассажиров из поселка имени Жургенева в областной центр.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственные действия.
Дополнено 23.10.2025, 14.51
МВД направило спецбортом специальную группу для расследования ДТП в Актюбинской области. Возбуждено уголовное дело.
По факту дорожно-транспортного происшествия в Актюбинской области
Ход расследования взят на личный контроль министра внутренних дел", - сообщили в ведомстве.
По поручению министра также будет оказана всесторонняя помощь родственникам погибших в ДТП граждан, в том числе по транспортировке тел и их захоронению.
Будут приняты все меры для оперативного расследования и проведения всех необходимых процедур", - отметил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
Напомним, в сентябре на дорогах Казахстана произошло сразу три крупных ДТП, жертвами которых стали 25 человек.
11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек.
14 сентября еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу.
В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.
После страшных аварий МВД Казахстана заявило об усилении контроля на дорогах. Планировалось провести масштабные проверки, рейды, мониторинг междугородних маршрутов и частных перевозок. Также в МВД отмечали, что будет уделено особое внимание техническому состоянию транспорта и ответственности водителей.
22.10.2025, 12:56 134311
К расследованию насилия над 15-летней девочкой подключились МВД и прокуратура
На месте работает региональный уполномоченный
Туркестан. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала преступление против половой неприкосновенности девочки в Туркестанской области.
По ее словам, в настоящее время к расследованию подключились МВД и прокуратура области.
Девочка родила в январе, заявление от мамы по факту поступило в октябре. При этом, когда девочка родила в Астане, больница сообщила в полицию города. Департамент полиции столицы зарегистрировал в КУИ и передал по территориальности в Туркестанскую область. Однако отдел полиции Келесского района списал его в номенклатурное дело. По данному факту МВД и прокуратура области проводят проверку. На месте работает региональный уполномоченный", - написала Закиева в Instagram.
Напомним, в одном из сел Келесского района Туркестанской области 15-летняя девушка родила ребенка от 71-летнего соседа. Родные заметили изменения только на седьмом месяце беременности. По факту возбуждено уголовное дело.
