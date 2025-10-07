06.10.2025, 09:17 35146

Казахстанцы ощутили подземные толчки от землетрясения в Кыргызстане

Землетрясение ощущалось в Таразе интенсивностью 4 балла, в Шымкенте - 3 балла, в Туркестане - 2 балла
Казахстанцы ощутили подземные толчки от землетрясения в Кыргызстане
Тараз. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Cетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 6 октября 2025 года в 01.29 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 465 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

Координаты эпицентра 42.270º с.ш. 71.378º в.д. Глубина 10 км. Энергетический класс землетрясения 13.3. Магнитуда MPV 5,9", - говорится в сообщении.


Землетрясение ощущалось:

  • в селе Бауыржана Момышулы Жамбылской области ощущались толчки силой 4 балла;
  • в Таразе - 4 балла;
  • в селе Сарыкемере Жамбылской области - 4 балла;
  • в селе Аса Жамбылской области - 4 балла;
  • в селе Турара Рыскулова Туркестанской области - 4 балла;
  • в Ленгере Туркестанской области - 3 балла;
  • в Каратау Жамбылской области - 3 балла;
  • в селе Манкенте Туркестанской области - 3 балла;
  • в селе Аксукенте Туркестанской области - 3 балла;
  • в селе Кулане Жамбылской области - 3 балла;
  • в Шымкенте - 3 балла;
  • в селе Мерке Жамбылской области - 3 балла;
  • в селе Казыгурте Туркестанской области - 3 балла;
  • в селе Темирлановке Туркестанской области - 3 балла;
  • в селе Шаяне (Чаян) Туркестанской области - 3 балла;
  • в Жанатасе Жамбылской области - 2 балла;
  • в Сарыагаше Туркестанской области - 2 балла;
  • в Арысе Туркестанской области - 2 балла;
  • в селе Абай Туркестанской области - 2 балла;
  • в Шу Жамбылской области - 2 балла;
  • в селе Шолаккоргане Туркестанской области - 2 балла;
  • в селе Толе Би Жамбылской области - 2 балла;
  • в селе Шаульдере Туркестанской области - 2 балла;
  • в селе Мойынкуме Жамбылской области - 2 балла;
  • в Кентау Туркестанской области - 2 балла;
  • в Туркестане Туркестанской области - 2 балла;
  • в селе Кордай Жамбылской области - 2 балла;
  • в поселке Мырзакенте Туркестанской области - 2 балла;
  • в селе Шорнаке Туркестанской области - 2 балла;
  • в Жетысае Туркестанской области - 2 балла;
  • в Шардаре Туркестанской области - 2 балла.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало", - отметили в МЧС.


После землетрясения на базе командного центра МЧС Казахстана, ДЧС Жамбылской, Туркестанской областей и Шымкента создан оперативный штаб.

На совещании в командном центре МЧС сообщили, что специалистами филиала "Казселезащиты" проведено обследование наиболее опасных участков. Повреждений, деформаций, трещин и просадок грунта не выявлено. Объекты жизнеобеспечения и критически важные инфраструктуры функционируют в штатном режиме.
 

04.10.2025, 16:15 88251

В воинской части в Алматы солдат срочной службы спрыгнул с третьего этажа

Пострадавший госпитализирован
В воинской части в Алматы солдат срочной службы спрыгнул с третьего этажа
Фото: Минобороны РК
Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 4 октября 2025 года в воинской части 5571 солдат срочной службы спрыгнул с третьего этажа. Пострадавшего доставили в больницу скорой помощи Алматы, где он получает необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе РгК "Оңтүстік" Национальной гвардии РК.

Во время службы врачи выявили у военнослужащего диагноз "расстройство адаптации" (солдат до призыва потерял близкого родственника), ожидал решения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая определяет пригодность к дальнейшему прохождению службы. Записи с камер видеонаблюдения подтверждают отсутствие постороннего вмешательства", - проинформировали в пресс-службе.


Назначена служебная проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области солдат-срочник получил смертельное огнестрельное ранение.


 
03.10.2025, 13:47 122366

Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с лошадью на трассе в Павлодарской области

Возбуждено уголовное дело
Павлодар. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Два человека погибли, еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Павлодар - Кызылорда, сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Как рассказали полицейские, ДТП произошло 2 октября близ села Атамекен. Водитель автомобиля Toyota Alphard наехал на лошадь. В результате транспортное средство опрокинулось в кювет. Погибли два пассажира, водитель получил травмы.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело. В рамках расследования будет определена ответственность владельца лошади.

Ранее на этой же трассе в ДТП с участием грузовика погибли пять человек.

Напомним, в Казахстане ужесточили ответственность за прогон животных через железнодорожные пути, а также выпас скота в полосе отвода железных дорог.
 
01.10.2025, 19:39 191746

В Караганде двое рабочих погибли при замене трубы канализации

В траншее внезапно обрушился грунт
В Караганде двое рабочих погибли при замене трубы канализации
Фото: Depositphotos
Караганда. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла в среду, 1 октября, на проспекте Шахтеров, где шли работы по замене канализационной трубы. В траншее внезапно обрушился грунт, под которым остались двое рабочих подрядной организации ТОО "НС Система", сообщает "Вечерняя Караганда".

Людей спасти не успели, они задохнулись под землей. Попытки их реанимировать были тщетны.

Обстоятельства происшествия устанавливаются полицией.

Возбуждено уголовное дело по статье 277, часть 3, "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", - сообщили в полиции региона.


Напомним, в конце августа два сотрудника Шымкентского НПЗ погибли в результате несчастного случая на предприятии.
 
30.09.2025, 16:10 233946

Восемь человек погибли в результате аварии на трассе Алматы - Бишкек

Начато досудебное расследование
Конаев. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь человек погибли в результате аварии на трассе Алматы - Бишкек в Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

По предварительным данным, автомашина Lexus выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомашиной Toyota Alphard. В результате аварии от полученных травм на месте скончались восемь человек и двое госпитализированы в больницу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия", - заявили в полиции.


Подчеркивается, что по факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование.

Ранее пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
 
28.09.2025, 10:41 290946

Жители Семея ощутили землетрясение

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало
Жители Семея ощутили землетрясение
Семей. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 27 сентября в 22.51 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС.

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 852 км на северо-восток от Алматы.

Сведения об ощутимости:

расчетная интенсивность в Семее составила 2 балла.

Специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время эти объекты функционируют в штатном режиме.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная.
 
27.09.2025, 15:21 313276

Грузовик врезался в АЗС в поселке Тобол   

Жертв и пострадавших нет
Костанай. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Грузовик въехал в автозаправочную станцию в поселке Тобол Костанайской области, сообщает местное издание "Костанайские новости".

Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

На нем видно, что КамАЗ практически полностью оказался внутри здания. К счастью, во время аварии никто не пострадал.



По предварительным данным, у машины лопнула камера переднего левого колеса, после чего грузовик потерял управление и врезался в здание АЗС. Удар был значительным, машина полностью въехала в павильон, выбила витринное стекло, вырвала элементы металлоконструкции и повредила ряды сопутствующего товара мини-маркета. Повредились в том числе газовые баллоны для портативных горелок, из-за чего случилась утечка", - пишет источник.


В департаменте полиции региона сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. По факту аварии проводится проверка.
 
25.09.2025, 16:15 376401

В Алматинской области самосвал провалился под асфальт   

Сотрудники полиции начали проверку
В Алматинской области самосвал провалился под асфальт
Фото: кадр из видео
Конаев. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Боралдай Илийского района Алматинской области самосвал провалился под асфальт, передает корреспондент агентства.

Видео, на котором можно заметить, что часть грузовика ушла под землю, распространить в Сети.

В департаменте полиции региона прокомментировали инцидент.

Сотрудники полиции начали проверку по факту провала самосвала в траншею при проведении земляных работ. По предварительным данным, в ходе прокладки водопровода произошел обвал грунта, после чего было принято решение вести работы открытым способом. В ночь на 25 сентября участок автодороги был временно закрыт, однако спустя некоторое время самосвал, перевозивший горячий асфальт для ремонтных работ, провалился в образовавшийся канал", - пояснили в полиции.




Подчеркивается, что в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ранее, 16 сентября, на улице Аманжол в Ауэзовском районе Алматы после сильного дождя произошел провал дорожного полотна, в результате чего были повреждены 13 автомашин.

Также утром 17 сентября на участке улицы Яссауи на пересечении с улицей Дастан произошел частичный провал дорожного покрытия площадью 100 квадратных метров после сильного дождя.

Позже акимам Ауэзовского и Медеуского районов города Алматы объявили выговор после провалов асфальта и нецелесообразной замены брусчатки на ряде участков в городе.
 
25.09.2025, 11:53 355646

Жестокое избиение девушки попало на видео в Атырау  

Возбуждено уголовное дело
Жестокое избиение девушки попало на видео в Атырау
Фото: кадр из видео
Атырау. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау сверстница жестоко избила девушку. Момент избиения попал на видео.

Инцидент с участием несовершеннолетних произошел в микрорайоне Жилгородок.

На видео одна из девушек жестоко избивает сверстницу, наносит ей удары ногами по голове и по телу. Остальные не помогают пострадавшей, а снимают происходящее на видео.


Инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции. Там рассказали, что конфликт произошел между студентками колледжа.

Подозреваемая помещена в центр адаптации несовершеннолетних. Все участники будут поставлены на профилактический учет, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. К административной ответственности привлекаются родители несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Правовая оценка будет дана и подростку, снявшему и распространившему видео конфликта, не сообщив при этом в полицию", - рассказали в ведомстве.


По факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее в Атырау 21-летний парень избил девятилетнего мальчика на детской площадке.
 
