Казахстанцы ощутили подземные толчки от землетрясения в Кыргызстане
Тараз. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Cетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 6 октября 2025 года в 01.29 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 465 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Координаты эпицентра 42.270º с.ш. 71.378º в.д. Глубина 10 км. Энергетический класс землетрясения 13.3. Магнитуда MPV 5,9", - говорится в сообщении.
Землетрясение ощущалось:
- в селе Бауыржана Момышулы Жамбылской области ощущались толчки силой 4 балла;
- в Таразе - 4 балла;
- в селе Сарыкемере Жамбылской области - 4 балла;
- в селе Аса Жамбылской области - 4 балла;
- в селе Турара Рыскулова Туркестанской области - 4 балла;
- в Ленгере Туркестанской области - 3 балла;
- в Каратау Жамбылской области - 3 балла;
- в селе Манкенте Туркестанской области - 3 балла;
- в селе Аксукенте Туркестанской области - 3 балла;
- в селе Кулане Жамбылской области - 3 балла;
- в Шымкенте - 3 балла;
- в селе Мерке Жамбылской области - 3 балла;
- в селе Казыгурте Туркестанской области - 3 балла;
- в селе Темирлановке Туркестанской области - 3 балла;
- в селе Шаяне (Чаян) Туркестанской области - 3 балла;
- в Жанатасе Жамбылской области - 2 балла;
- в Сарыагаше Туркестанской области - 2 балла;
- в Арысе Туркестанской области - 2 балла;
- в селе Абай Туркестанской области - 2 балла;
- в Шу Жамбылской области - 2 балла;
- в селе Шолаккоргане Туркестанской области - 2 балла;
- в селе Толе Би Жамбылской области - 2 балла;
- в селе Шаульдере Туркестанской области - 2 балла;
- в селе Мойынкуме Жамбылской области - 2 балла;
- в Кентау Туркестанской области - 2 балла;
- в Туркестане Туркестанской области - 2 балла;
- в селе Кордай Жамбылской области - 2 балла;
- в поселке Мырзакенте Туркестанской области - 2 балла;
- в селе Шорнаке Туркестанской области - 2 балла;
- в Жетысае Туркестанской области - 2 балла;
- в Шардаре Туркестанской области - 2 балла.
Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало", - отметили в МЧС.
После землетрясения на базе командного центра МЧС Казахстана, ДЧС Жамбылской, Туркестанской областей и Шымкента создан оперативный штаб.
На совещании в командном центре МЧС сообщили, что специалистами филиала "Казселезащиты" проведено обследование наиболее опасных участков. Повреждений, деформаций, трещин и просадок грунта не выявлено. Объекты жизнеобеспечения и критически важные инфраструктуры функционируют в штатном режиме.