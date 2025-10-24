Поезд едва не столкнулся с легковыми авто в Акмолинской области

Рассказать друзьям

Актобе. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 23 октября, на автодороге Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа Актюбинской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибли 12 человек, - Сегодня, 23 октября, на автодороге Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа Актюбинской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибли 12 человек, сообщили в областном департаменте полиции.





По информации полиции, на трассе столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.





В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров "ГАЗели", пять человек доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП начато досудебное расследование", - сообщили в полиции.





Установлено, что пассажирская автомашина "ГАЗель" официально осуществляла перевозку пассажиров из поселка имени Жургенева в областной центр.





На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственные действия.





МВД направило спецбортом специальную группу для расследования ДТП в Актюбинской области. Возбуждено уголовное дело.





Ход расследования взят на личный контроль министра внутренних дел", - сообщили в ведомстве.





По поручению министра также будет оказана всесторонняя помощь родственникам погибших в ДТП граждан, в том числе по транспортировке тел и их захоронению.





Будут приняты все меры для оперативного расследования и проведения всех необходимых процедур", - отметил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.









Напомним, в сентябре на дорогах Казахстана произошло сразу три крупных ДТП, жертвами которых стали 25 человек.





11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек.





14 сентября еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу.





В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.



