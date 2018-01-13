Павлодар. 12 января. Kazakhstan Today - 10 января в доме №15 по улице Айманова в Павлодаре произошел пожар. Полицейские помогли жильцам вовремя покинуть задымленный дом, передает Kazakhstan Today.

О пожаре сообщили на пульт 102 в 01.20 ночи. На место происшествия незамедлительно были направлены четыре экипажа батальона дорожно-патрульной полиции. Когда полицейские приехали на место происшествия, они увидели объятый густым дымом подъезд. Очагом возгорания стала одна из квартир на первом этаже, причиной возгорания стал незатушенный окурок сигареты.

"Задымлением были охвачены все этажи. Ничего не подозревавшие жильцы мирно спали. Оценив обстановку, полицейские, разбивая окна в подъезде, по громкой связи, включив сирены и автомобильные фары, стали будить людей. Затем, не дожидаясь пожарных, надели противогазы и начали самостоятельно эвакуировать людей. Перепуганные жители дома с криками выбегали на балконы, стучали в окна, а кто-то, надышавшись гарью, уже не мог двигаться, от страха и беспомощности забившись в дальние углы комнат. Из-за задымления практически ничего не было видно, не было света, полицейские передвигались с фонариками. Обнаруженных людей они выводили на улицу и сажали в свои служебные машины", - рассказали в пресс-службе областного ДВД.

На первом этаже в одной из квартир за закрытой железной дверью находился одинокий дедушка, который не мог самостоятельно передвигаться. Зайдя к нему в квартиру, полицейские вывели испуганного пожилого человека на улицу. Позже полицейские услышали в одной из квартир детский плач, выбив дверь, они вынесли из задымленной комнаты девочку. Девочка сообщила, что в квартире осталась ее мама. Полицейские вернулись в квартиру и помогли женщине выбраться.

В ту ночь полицейскими было эвакуировано более 50 жильцов задымленного дома.

Спасенные горожане выразили свою признательность и огромную благодарность сотрудникам батальона дорожно-патрульной полиции: капитану полиции Максиму Кустанову, лейтенанту полиции Фарузу Кусембекову, старшим сержантам полиции Максату Тулебаеву, Аману Саликову, сержантам полиции Азамату Акимбаеву, Мадияру Абдыканову, Асылхан Касену и Мурату Смаилову.

Все полицейские будут поощрены приказом начальника департамента внутренних дел области.

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