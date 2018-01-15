Атырау. 15 января. Kazakhstan Today - При лобовом столкновении двух авто на трассе Атырау - Астрахань погибли пять человек, передает Kazakhstan Today.

Смертельная авария произошла 14 января, в 15.15, на трассе Атырау - Астрахань, в пяти километрах от села имени Х. Ергалиева.

"В результате лобового столкновения автомашин марки Hyundai Accent и ВАЗ-21015 погибли пять человек: 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-21015, две женщины - 40 и 57 лет, 29-летний парень и 60-летний пассажир", - рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области, пишет " Мой город ".

Водитель и пассажиры Hyundai Accent доставлены в больницу села Аккистау Исатайского района.

В полиции добавили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР, начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

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