Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
15 января 2018
  • 22
  • :
  • 49
Все области
-11º Снег
днем -1º    ночью -6º
17:00
.
Aнонс

При лобовом столкновении двух авто на трассе Атырау - Астрахань погибли пять человек15.01.2018
  • Фото: http://mgorod.kz
Происшествия  09:19

Атырау. 15 января. Kazakhstan Today - При лобовом столкновении двух авто на трассе Атырау - Астрахань погибли пять человек, передает Kazakhstan Today.

Смертельная авария произошла 14 января, в 15.15, на трассе Атырау - Астрахань, в пяти километрах от села имени Х. Ергалиева.

"В результате лобового столкновения автомашин марки Hyundai Accent и ВАЗ-21015 погибли пять человек: 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-21015, две женщины - 40 и 57 лет, 29-летний парень и 60-летний пассажир", - рассказали в пресс-службе ДВД Атырауской области, пишет "Мой город".

Водитель и пассажиры Hyundai Accent доставлены в больницу села Аккистау Исатайского района.

В полиции добавили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР, начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.
Просмотров: 7529
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
15.01.2018   20:10
В Лисаковске подросток погиб при попытке выбраться из застрявшего лифта
15.01.2018   14:03
Фото: kz.utro.news
Пожар в пятиэтажном доме произошел из-за хлопка газовоздушной смеси
15.01.2018   13:09
Фото: газета
Пожилая женщина с двухлетним правнуком погибли при пожаре в доме в Северном Казахстане
15.01.2018   12:08
Фото: http://mgorod.kz
Общежитие сгорело в вахтовом поселке на Тенгизе, пострадали два человека
15.01.2018   10:04
Фото: http://www.uralskweek.kz
В аварийной двухэтажке Уральска обвалился потолок
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today