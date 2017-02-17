Таксист из России снес трубу газопровода и сбил подростка в Атырауской области

Атырау. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Атырауской области таксист из России сбил 12-летнего ребенка, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.
ДТП произошло 15 февраля примерно в 18.00 в ауле Амангельды Курмангазинского района. Водитель из Астраханской области России, находясь за рулем автомобиля "Тойота Ной", из-за плохих метеоусловий сначала снес опорную трубу газопровода, затем совершил наезд на 12-летнего подростка, передает Kazakhstan Today.
С незначительными травмами мальчик был доставлен в хирургическое отделение районной больницы, сегодня подростка отпустили домой, информирует портал "Мой город".
По словам пресс-секретаря ДВД Гульназиры Мухтаровой, водитель осуществлял пассажирские перевозки между двумя городами. В настоящее время он задержан, в отношении него проводится ряд экспертиз.
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