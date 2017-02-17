Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
17 февраля 2017
  • 17
  • :
  • 18
Все области
Переменная облачность
днем 14º    ночью 3º
17:00
.
Aнонс

Таксист из России снес трубу газопровода и сбил подростка в Атырауской области17.02.2017
Происшествия  14:22
Атырау. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Атырауской области таксист из России сбил 12-летнего ребенка, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

ДТП произошло 15 февраля примерно в 18.00 в ауле Амангельды Курмангазинского района. Водитель из Астраханской области России, находясь за рулем автомобиля "Тойота Ной", из-за плохих метеоусловий сначала снес опорную трубу газопровода, затем совершил наезд на 12-летнего подростка, передает Kazakhstan Today.

С незначительными травмами мальчик был доставлен в хирургическое отделение районной больницы, сегодня подростка отпустили домой, информирует портал "Мой город".

По словам пресс-секретаря ДВД Гульназиры Мухтаровой, водитель осуществлял пассажирские перевозки между двумя городами. В настоящее время он задержан, в отношении него проводится ряд экспертиз.
Просмотров: 1447
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
17.02.2017   14:22
Таксист из России снес трубу газопровода и сбил подростка в Атырауской области
17.02.2017   13:09
Фото: tvoygorodpskov.ru
Неизвестная женщина оставила годовалую девочку у ворот частного дома в Жамбылской области
17.02.2017   12:40
Фото: perepel-krym.ru
Три человека пострадали в ДТП на трассе в Павлодарской области
17.02.2017   12:28
В Шымкенте четверо подростков совершили попытку массового самоубийства
17.02.2017   09:20
В Актюбинской области мужчина совершил самоподжог перед зданием РОВД
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика