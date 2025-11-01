31.10.2025, 18:25 18731
Тело подростка нашли в общежитии колледжа в Акмолинской области
Возбуждено уголовное дело
Кокшетау. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Тело 16-летнего подростка нашли в общежитии колледжа в Акмолинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По факту смерти несовершеннолетнего 2009 года рождения возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, происшествие не носит криминального характера. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств инцидента", - заявили в пресс-службе.
Ранее информация о смерти студента распространилась в СМИ.
Напомним, в Астане в общежитии Назарбаев Университета обнаружили тело студентки. Позже по факту гибели студентки Назарбаев Университета возбуждено уголовное дело.
31.10.2025, 08:48
Взрыв произошел в одном из домов в Туркестанской области
Туркестан. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв газа произошел в одном из домов в Отырарском районе Туркестанской области. В компании QazaqGaz Aimaq прокомментировали ЧП.
В одном из жилых многоквартирных домов села Шаульдер произошел взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным, причиной стало самовольное подключение к системе газоснабжения. Пострадал один человек, зафиксированы повреждения нескольких квартир. Подача газа временно приостановлена, проводится обследование сетей", - проинформировали в пресс-службе.
В компании напомнили, что самовольное подключение к газу недопустимо и представляет серьезную угрозу безопасности. Подключение и обслуживание оборудования должны выполняться только лицензированными специалистами.
Ранее сообщалось о взрыве газа в многоэтажке в Актау.
30.10.2025, 10:53
В Астане убили бывшего замакима Алматы Ержана Бабакумарова
Фото: Polisia.kz
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане убили бывшего замакима Алматы Ержана Бабакумарова. В департаменте полиции столицы прокомментировали инцидент.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что между ранее знакомыми лицами возник словесный конфликт, который перешел в драку. В результате полученных травм 56-летний мужчина скончался", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Ержан Бабакумаров родился 2 марта 1969 года. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби (1991). С 1996 года работал на государственной службе. В разные годы занимал должности заведующего информационно-аналитическим центром администрации президента, вице-министра культуры и информации, заместителя руководителя канцелярии премьер-министра, директора службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан, советника президента. С 2019 по 2022 год являлся заместителем акима города Алматы. В 2022 году был назначен директором службы центральных коммуникаций.
28.10.2025, 12:08
Взрыв газа в многоэтажке Актау: пять человек попали в больницу
Фото: ДЧС Мангистауской области
Актау. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пять человек госпитализировали из-за взрыва газа в подвале многоэтажного дома в Актау, сообщает Lada.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.
28 октября в 09.03 поступил сигнал о взрыве газовоздушной смеси в подвальном помещении ЖК "Асия". На место выехали 11 сотрудников личного состава департамента и 4 единицы техники", - рассказали в ДЧС.
По данным облздрава, пострадали трое взрослых и двое детей 2010 и 2015 года рождения. Их госпитализировали.
Один из пациентов, по данным медиков, находится в реанимации.
У него термические ожоги лица, шеи, груди, обеих рук, обеих ног и спины, из них 20% глубокие ожоги. Также имеется термический ожог роговицы глаз", - сообщает источник.
Второго пациента отпустили на амбулаторное лечение.
Также в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу поступило трое детей.
Девочка 15 лет отравилась угарным газом. Врачи сообщают, что у нее стабильное состояние средней степени тяжести. Находится в сознании, госпитализирована в педиатрическое отделение. Еще одна десятилетняя пострадавшая в аналогичном состоянии, но ее мать письменно отказалась от госпитализации. Семилетний мальчик, также получивший отравление угарным газом, в удовлетворительном состоянии, после осмотра медиков был отпущен домой", - рассказали врачи.
Ранее в Алматы при взрыве подземного газопровода пострадали два человека. В июне восемь человек получили ожоги из-за взрыва газовоза в СКО.
27.10.2025, 17:26
В Петропавловске спасатели эвакуировали 13 человек при пожаре
Петропавловск. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске спасатели эвакуировали 13 человек при пожаре в многоквартирном доме на улице Болатбаева, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Пожар начался с балкона - на улице Болатбаева в многоквартирном доме загорелись личные вещи на площади около пяти квадратных метров (...) Вовремя прибывшие пожарные действовали оперативно и предотвратили распространение огня. Через балкон они вошли в квартиры и эвакуировали 13 человек, среди которых двое детей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пожар был полностью ликвидирован.
Пострадавших нет, распространения огня не допущено - все квартиры целы. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем при курении", - добавили в МЧС.
Ранее в Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре одной из квартир многоэтажного дома в районе Нура.
25.10.2025, 12:00
В Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре одной из квартир многоэтажного дома в районе Нура, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На место оперативно прибыли подразделения МЧС. По прибытии было установлено, что горят личные вещи в одной из квартир. Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей с верхних этажей эвакуировано 33 человека, в том числе 6 детей", - говорится в сообщении.
Ранее крупный пожар произошел на СТО в Алматы.
24.10.2025, 14:34
Автобус врезался в остановку в районе барахолки в Алматы Дополнено
Алматы. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пассажирский автобус врезался в остановку на улице Северное кольцо близ барахолки. Есть пострадавшие, сообщили в департаменте полиции города.
По информации полиции, ДТП произошло в 12.35 в Жетысуском районе города.
Водитель автобуса Yutong, следуя по улице Северное кольцо, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на бордюр и остановочный комплекс. В результате пострадали пешеход, находившийся на остановке, и один пассажир автобуса.
Полиция разбирается в обстоятельства происшедшего.
Дополнено 24.10.2025, 17.50
В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших в результате аварии с участие автобуса в районе барахолки, передает корреспондент агентства.
Предварительно, пострадали два человека - взрослая женщина и ребенок. Обе доставлены в медицинские организации города Алматы. Женщина, 38 лет, доставлена в приемное отделение Городской клинической больницы № 4. Пациентка поступила в тяжелом состоянии с сочетанной травмой. После осмотра дежурными специалистами - реаниматологом, травматологом и нейрохирургом - госпитализирована в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии", - заявили в ведомстве.
Как сообщили в управлении, состояние женщины остается стабильным, тяжелым, проводится комплексная терапия.
Ребенок, девочка 10 лет, доставлена бригадой скорой медицинской помощи в Центр детской неотложной медицинской помощи. В приемном отделении проведены все необходимые инструментальные обследования. После осмотра врачи отпустили пациентку на амбулаторное лечение, в госпитализации она не нуждалась", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в августе автобус спровоцировал массовое ДТП в Алматы.
24.10.2025, 12:31
Гибель 12 человек в Актюбинской области: в Актобе отменили праздничные мероприятия
Актобе. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Актобе отменил праздничные мероприятия и фейерверк в честь Дня Республики из-за гибели 12 человек в страшной аварии, произошедшей вчера в Актюбинской области.
Уважаемые жители и гости города! Сообщаем, что гала-концерт и фейерверк, запланированные на 25 октября в 19.00 на площади "Қазақ халқына мың алғыс", не состоятся в связи с ситуацией, сложившейся в регионе", - говорится в распространенном сегодня сообщении горакимата.
Как сообщалось ранее, сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
В центральную районную больницу Хромтауского района Актюбинской области госпитализированы шесть человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести.
МВД направило спецбортом специальную группу для расследования ДТП в Актюбинской области. Возбуждено уголовное дело.
Причины ДТП, унесшего жизни 12 человек, также расследует правительственная комиссия.
Ход расследования находится на личном контроле министра внутренних дел. Он поручил оказать всестороннюю помощь родственникам погибших в ДТП граждан, в том числе по транспортировке тел и их захоронению.
23.10.2025, 15:09
Правительственная комиссия расследует причины унесшего жизни 12 человек ДТП в Актюбинской области Дополнено
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил создать правительственную комиссию по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на окраине села Богетсай Айтекебийского района Актюбинской области, проинформировали в пресс-службе правительства.
Премьер поручил комиссии незамедлительно приступить к работе, обеспечить всестороннее расследование причин ДТП, принять меры по оказанию первоочередной помощи семьям погибших и пострадавшим.
В состав комиссии под председательством заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева включено руководство министерств внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, транспорта, руководство акимата Актюбинской области.
Дополнено 23.10.2025, 20.13
Вице-премьер Канат Бозумбаев дал поручения членам правительственной комиссии по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на окраине села Богетсай Айтекебийского района Актюбинской области, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Шесть человек госпитализированы в центральную районную больницу Хромтауского района Актюбинской области. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести. Канат Бозумбаев поручил Министерству здравоохранения организовать доставку всех пострадавших, подлежащих транспортировке, в Астану санитарной авиацией для прохождения необходимого лечения", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, Министерству труда и социальной защиты населения и акиму Актюбинской области поручено оказать семьям погибших всю необходимую материальную и психологическую помощь.
Всесторонним расследованием причин ДТП на месте занимается специальная комиссия МВД, возбуждено уголовное дело. Министерству внутренних дел и Министерству транспорта Вице-премьер поручил внести предложения по режиму трассы Самара - Шымкент до безопасного уровня", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
