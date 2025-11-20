19.11.2025, 18:18 18711
Трагедия в Туркестанской области: названа предварительная причина пожара
По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность сетевого фильтра
Туркестан. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар в частном доме в селе Алгабас Жетысайского района мог возникнуть из-за неисправности сетевого фильтра, к которому были подключены бытовые электроприборы, сообщает Kazinform со ссылкой на телеканал Jibek Joly.
На месте происшествия работает пожарно-испытательная лаборатория областного департамента по чрезвычайным ситуациям. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность сетевого фильтра, к которому были подключены электрические приборы. Однако заключение экспертизы пожарно-испытательной лаборатории пока не готово. В настоящее время назначено дознание по факту пожара, проводятся проверочные мероприятия. Точная причина возгорания будет установлена, после чего будет предоставлена дополнительная информация", - проинформировал заместитель начальника управления государственного пожарного надзора департамента по ЧС Туркестанской области Жасулан Айнабеков.
Напомним, в результате пожара в частном доме в Туркестанской области погибли 12 человек, девять из них были детьми. По предварительным данным, погибшие несовершеннолетние - это дети из одной большой семьи, их отцы - родные братья.
18.11.2025, 10:52 71426
Полицейские застрелили вооруженного жителя Туркестанской области
Он открыл огонь по полицейским
Туркестан. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Махтааральском районе Туркестанской области полицейские застрелили дебошира, открывшего огонь при задержании, сообщили в департаменте полиции региона.
Поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее бывший супруг пришел с оружием и устроил скандал в присутствии их малолетних детей. По прибытии полицейских мужчина выбежал из дома с оружием и спрятался в сарае в соседнем дворе. Для предотвращения противоправных действий и угрозы окружающим территория была оцеплена. Несмотря на законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, дебошир отказался подчиняться и открыл прицельный огонь, ранив одного из полицейских", - проинформировали в полиции.
По данным департамента, для отражения нападения и пресечения действий, несущих угрозу жизни, полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух.
Однако правонарушитель не отреагировал на предупреждения, после чего в соответствии с законодательством применено табельное оружие. От полученного ранения нарушитель скончался на месте происшествия. В ходе осмотра места происшествия были изъяты незарегистрированный обрез, патроны и гильзы. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в полиции.
В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
18.11.2025, 09:45 74206
Пожар в Туркестанской области: 12 человек погибли, девять из них дети
Фото: Depositphotos
Туркестан. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня рано утром произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области, сообщили в пресс-службе ДЧС.
По прибытии пожарного подразделения установлено, что огнем полностью охвачен жилой дом. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, они переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девятерых детей", - проинформировали в ДЧС.
По словам соседей, в доме находились гости, так как накануне у хозяев проводилось мероприятие.
Пожар полностью ликвидирован на площади 360 квадратных метров. Начато расследование, причины возгорания устанавливаются.
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона, госпитализированы трое пострадавших: двое взрослых и один ребенок.
Все они находятся в реанимационном отделении, состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Пациентам проводится полный комплекс интенсивной терапии, их состояние находится под постоянным наблюдением профильных специалистов. По линии экстренной медицины развернут усиленный режим работы. Из областных учреждений здравоохранения направлены дополнительные специалисты, обеспечена необходимая медикаментозная и психологическая поддержка", - проинформировали в управлении здравоохранения Туркестанской области.
По факту пожара в Жетысайском районе возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение", - проинформировали в пресс-службе ДП Туркестанской области.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу гибели людей во время пожара в частном доме в Жетысайском районе Туркестанской области. Он поручил правительству и акиму области оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии.
Как сообщила детский омбудсмен Динара Закиева, дома находились две семьи: родители и дети. Во время пожара обвалилась крыша дома.
Дополнено 18.11.2025, 13.40
"Первый канал Евразия" сообщает, что, по предварительным данным, погибшие несовершеннолетние - это дети из одной большой семьи, их отцы - родные братья.
Всего погибли 12 человек, из них 9 детей 2004, 2009, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019 и 2021 годов рождения", - сказано в материале.
17.11.2025, 16:51 98611
Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области
Уральск. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На 50-м километре автодороги Чапай - Сайқын произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Camry и Volkswagen Sharan, после чего один из автомобилей загорелся, сообщили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области.
В результате ДТП восемь человек погибли на месте, еще четверо госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно рассматривается версия выезда одним из водителей на полосу встречного движения", - проинформировали в полиции.
Как отметили в ДП региона, погодные условия и состояние дорожного покрытия были удовлетворительными - видимость хорошая, внешних препятствий для движения не установлено.
Ранее пятеро погибли в ДТП на трассе Усть-Каменогорск - Риддер.
17.11.2025, 10:39 110336
Массовое отключение электроэнергии произошло в Алматы
Алматы. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Потребители трех районов Алматы были временно отключены от электроснабжения, сообщили в АО "Алатау Жарык Компаниясы" (АЖК).
В 08.46 17 ноября 2025 года на участке подстанций ПС-7А "АХБК" - ПС-160А "Ерменсай" аварийно отключились линии электропередачи 110 кВ (киловольт) №110А и №111А. Произошло погашение подстанций: ПС-59А "Сайран", ПС-102А "АДК", ПС-6А "Геологстрой", ПС-43А "Южная", - сообщили в пресс-службе.
По данным компании, частично были погашены потребители следующих районов:
- Бостандыкский район (квадраты улиц: Аль-Фараби, Розыбакиева, Жандосова, Жарокова);
- Ауэзовский район (квадраты улиц: Саина, Жандосова, Абая, Розыбакиева);
- Алмалинский район (квадраты улиц: Райымбека, Тлендиева, Толе би, Утеген батыра).
В соцсетях пользователи сообщили, что в районе озера Сайран был слышен взрыв, после чего в квартирах отключилось электричество. В ДЧС отметили, что в 08.53 пожарные расчеты были направлены на вызов по адресу: улица Утеген батыра, 76.
По прибытии установлено открытое горение одной из конструкций трансформатора на площади 0,2 квадратного метра", - уточнили в ДЧС.
В АЖК сообщили, что распространяемая информация о пожаре на трансформаторной подстанции не подтверждается и не соответствует действительности.
Причиной отключения стало возгорание концевой муфты воздушной линии электропередачи ЛЭП-110 кВ Л-110А", - проинформировали в компании.
Сообщается, что в 09.13 электроснабжение было восстановлено.
Как сообщалось ранее, 13 ноября десять микрорайонов Алматы остались без электричества из-за аварийного отключения линий электропередачи.
По состоянию на 2024 год протяженность электрических сетей по городу Алматы составляла 8,6 тысячи км, износ электросетей - порядка 65%. В связи с высоким уровнем износа электросетей жители Алматы часто сталкиваются с плановыми и аварийными отключениями энергоснабжения.
Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
17.11.2025, 08:51 117036
Взрыв газа произошел в трехэтажке в Алматинской области
Фото: скриншот из видео МЧС РК
Талгар. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером в селе Карабулак Алматинской области в трехэтажном многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения МЧС по повышенному рангу, сообщили в пресс-службе ДЧС.
Отмечается, что до прибытия подразделений ДЧС пострадавших доставили в медицинское учреждение.
В ходе разведки спасатели со второго этажа спасли двух взрослых, передав их работникам бригады скорой медицинской помощи. Благодаря профессиональным действиям спасателей на безопасное место вынесено 15 газовых баллонов, что предотвратило возможный взрыв", - проинформировали в ДЧС.
Пожар полностью ликвидирован. На месте организован обогрев жильцов на базе вахтовки ДЧС и двух автобусов местных исполнительных органов.
Как сообщалось ранее, в октябре взрыв произошел в одном из домов в Туркестанской области.
14.11.2025, 16:45 193631
Десять микрорайонов Алматы остались без света: когда восстановят электроснабжение
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Когда жителям Алатауского района города Алматы восстановят электроснабжение, рассказали в акционерном обществе "Алатау Жарық Компаниясы".
Сейчас проводятся разрытия в целях восстановления поврежденного участка. После завершения земляных работ бригады приступят к замуфтованию и восстановлению линии. Предварительное время полного восстановления электроснабжения - до 18.00 сегодняшнего дня", - сообщили в компании.
Подрывается, что всю ночь специалисты работали в усиленном режиме.
К 00.15 полностью восстановлена одна линия, что позволило вернуть электричество для части потребителей. На утро 14 ноября свет был подан в микрорайоны Саялы, Акбулак, Зерделі, а также в ЖК "Софья", "Арена Парк", частично ЖК "Аккент" и ЖК "Дарабоз". На данный момент без электроснабжения остаются частично микрорайоны Теректы, Алгабас, 10 домов в микрорайоне Аккент и 14 домов в микрорайоне Нуркент", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером 13 ноября 2025 года на ТЭЦ-2 произошли аварийные отключения линий электропередачи 110 кВ №124А и №101А. В результате временно обесточены подстанции ПС-162А "Алгабас", ПС-169А "Акбулак" и ПС-123А "АТЭЦ-2".
14.11.2025, 13:27 202931
В Алматинской области за поджог казахстанского флага арестовали 12 человек
Возбуждено уголовное дело по статье "Разжигание розни"
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Двенадцать человек задержали в Уйгурском районе Алматинской области за поджог государственного флага и изображения руководства иностранного государства, сообщает областной департамент полиции.
По итогам рассмотрения материалов судом 12 граждан привлечены к административной ответственности по статье 434 КоАП РК в виде ареста сроком до 15 суток. Кроме того, 6 участников оштрафованы в размере 20 МРП", - сообщили в ДП.
Возбуждено уголовное дело по статье "Разжигание розни". Проводятся необходимые следственные мероприятия.
В полиции напомнили, что любые посягательства на государственные символы, а также действия, направленные на провоцирование розни и нарушение общественной безопасности, являются грубым нарушением закона и будут пресекаться в строгом соответствии с действующим законодательством.
Напомним, в марте в Сети появилась фотография, на которой четыре девушки позировали на фоне искаженного флага Казахстана. Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.
Известный блогер и общественник Нуркен Халыкберген назвал фотографию казахстанского флага с арабскими надписями посягательством на безопасность государства.
14.11.2025, 11:44 191896
Удары БПЛА по нефтебазе в Новороссийске: в Минэнерго РК прокомментировали ситуацию с прокачкой нефти
Прием и транспортировка казахстанской нефти осуществляются в штатном режиме, без ограничений
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - О ситуации с транспортировкой казахстанской нефти по системам Атырау - Самара и Актау - Махачкала после удара БПЛА по нефтебазе в Новороссийске сообщили в Министерстве энергетики РК.
По состоянию на текущий час прием и транспортировка казахстанской нефти осуществляются в штатном режиме, без ограничений. Ведомство находится на связи с компанией "Транснефть" для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле", - рассказали в Минэнерго.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, в Новороссийске в результате атаки БПЛА была повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис". Также повреждения получили береговые сооружения.
К настоящему времени возгорание на нефтебазе на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске ликвидировано. Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили. Пострадавших нет", - сообщили в штабе.
Напомним, в феврале нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" подвергся атаке беспилотников. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
