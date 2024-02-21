Третье за месяц отключение света произошло в Алматы
Свет обещают включить в течение двух часов
Алматы. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алмалинского района Алматы третий раз за месяц остались без света.
Электричество отключили в квадрате улиц Толе би - Байтурсынова - Сейфуллина - Жамбыла - Желтоксан - Абая - Масанчи - Толе би, сообщили в пресс-службе "Алатау Жарық Компаниясы".
Причина отключения выясняется.
Это уже третье за месяц отключение электричества в Алмалинском районе. Ранее жители района остались без света 9 и 19 февраля.
Жители Алматы часто жалуются на коммунальные проблемы.
На прошлой неделе жители 6-го микрорайона Алматы прислали видео, на котором заснят момент падения огромной глыбы льда с крыши дома, при котором чудом никто не пострадал.
Летом прошлого года алматинцы сообщали о затоплении улиц и дворов города после проливных дождей. Очевидцы активно делились в соцсетях фотографиями и видео затопленных арыков и улиц. Также горожане жаловались на транспортный коллапс, возникший из-за ремонтных работ на дорогах.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком Латвии, население которой составляет 1,891 млн человек. На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе. Состояние инженерной инфраструктуры Алматы также не осталось без внимания главы государства. По его словам, одним из главных вызовов для страны является обеспечение качественной питьевой водой, и, как показывает практика, Алматы в этом вопросе не исключение. Глава государства подчеркнул, что частые аварийные ситуации, приводящие к отключению подачи воды в мегаполисе, указывают на необходимость безотлагательного решения данной проблемы.
Транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.