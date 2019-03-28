Кызылорда. 10 января. Kazakhstan Today - Трое детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Кызылорде, передает Kazakhstan Today.





9 января, в 19.29, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в дачном участке "Наурыз" по улице Махмутова в Кызылорде. Произошло возгорание мебели с последующим переходом огня на потолочное перекрытие на общей площади 15 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 19.55. Пожарные вынесли из помещения один газовой баллон емкостью 50 литров, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.





До прибытия пожарных подразделений из дома родственниками были спасены трое детей 2011, 2012 и 2014 годов рождения, которые с отравлением угарным газом были доставлены в больницу и скончались, не приходя в сознание", - отметили в ведомстве.





Позже за медпомощью обратились спасавшие детей родственники, они госпитализированы.





На место пожара было привлечено 19 сотрудников и семь единиц пожарной техники ДЧС Кызылординской области.





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