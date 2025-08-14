13.08.2025, 13:48 27676
Упавшая ветка дерева убила женщину в Алматы
Заведено уголовное дело
Алматы. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 13 августа в Алматы на пересечении улиц Шарипова и Карасай батыра обломившаяся ветка убила женщину.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту гибели женщины в результате падения ветки возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
По информации СМИ, погибшей было 27 лет. У нее остались муж и шестилетний ребенок. Трагедия произошла в момент, когда женщина возвращалась с коллегой в офис.
Напомним, в июне упавшее во время урагана дерево проткнуло женщину в Аксу. Она погибла на месте.
14.08.2025, 11:22 1601
Упавшая ветка дерева убила женщину в Алматы: в акимате прокомментировали несчастный случай
Фото: Depositphotos
Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 13 августа в Алмалинском районе города Алматы (улица Карасай Батыра, угол улицы Шарипова) на женщину упала ветка дерева, в результате пострадавшая скончалась. В акимате Алматы прокомментировали несчастный случай.
Отмечается, что на место происшествия прибыли представители аппарата акима Алмалинского района, районной прокуратуры, управления экологии и окружающей среды, а также подведомственной указанному управлению организация - ТОО "Eco Almaty".
В ходе визуального осмотра установлено, что дерево, с которого упала ветка, находится в зеленом и удовлетворительном состоянии. Определить, подлежит ли дерево санитарной обрезке, а также прогнозировать вероятность падения веток или всего дерева, исходя только из внешнего осмотра, не представляется возможным, поскольку оно зеленое и не имеет признаков высыхания", - проинформировали в акимате.
По данным ведомства, в 2024 году по заявке жителей на данном участке была произведена санитарная обрезка одного дуба. Кроме того, в 2025 году по обращению жителей была произведена санитарная вырубка двух аварийных тополей на пересечении улиц Шарипова и Богенбай батыра.
По данному дереву обращения в текущем году отсутствовали, и предпосылок для проведения обрезки не имелось, так как дерево зеленое и находилось в удовлетворительном состоянии, без признаков усыхания или аварийности", - отметили в акимате.
Сообщается, что с начала 2025 года на территории Алмалинского района города Алматы по обращениям граждан, а также по результатам визуальных осмотров, проведена санитарная обрезка более 21 тыс. деревьев.
Как сообщалось ранее, по факту гибели женщины в результате падения ветки возбуждено уголовное дело.
14.08.2025, 10:02 4246
Пожар произошел в здании акимата Абайского района Шымкента
Фото: скриншот из видео ДЧС
Шымкент. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня ночью загорелась кровля здания акимата Абайского района Шымкента, сообщили в пресс-службе ДЧС города.
По данным департамента, общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров.
Пожар локализован в 04.58 и полностью потушен в 05.27. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется.
13.08.2025, 13:03 29186
На ГЭС-2 в области Жетысу произошла авария
Дома не пострадали, угрозы населению и экологии нет
Талдыкорган. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 12 августа в 17.00 на станции ГЭС-2, расположенной на реке Малый Баскан в селе Екиаша Сарканского района, произошел разрыв трубопровода, сообщили в областном акимате.
Находящиеся на месте специалисты по безопасности ТОО "Baskan Power" оперативно перекрыли подачу воды с верхнего водозабора, что предотвратило выход воды за пределы станции. Жилые дома, расположенные вблизи реки, не пострадали, угрозы населению и экологической опасности нет", - заверили в акимате.
Технический директор ТОО "Baskan Power" Досабаев Данияр пояснил, что произошел технологический прорыв трубопровода, в результате чего вода полилась через здание ГЭС и на поверхность наружу.
К 18.00 трубопровод был полностью обезвожен. Приступили к откачке, на сегодняшний день вода внутри здания откачана, сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказал он.
12.08.2025, 11:17 60116
Обнаружено тело третьего члена экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Фото: Минобороны РК
Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 12 августа в ходе подводных работ обнаружено тело третьего члена экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета, сообщили в Министерстве обороны РК.
12 августа обнаружено тело помощника командира экипажа - капитана Амангелды Амана Нурлановича. Опытный летчик, неоднократно выполнял полеты в сложных метеоусловиях, участвовал в учениях и операциях различного масштаба. Отличался высокой исполнительской дисциплиной и безупречной служебной репутацией. Налет на вертолете EC-145 составлял 295 часов", - проинформировали в министерстве.
Напомним, 10 августа в ходе подводных поисков было обнаружено и опознано тело командира экипажа - майора Уйсинбаева Нуржигита Кайратовича. Заместитель командира эскадрильи по ВиИР (армейской авиации), летчик 1-го класса, он имел значительный опыт эксплуатации вертолета EC-145, общий налет составлял 930 часов. Отличался высоким уровнем профессиональной подготовки, ответственностью, инициативностью и преданностью воинскому долгу, пользовался заслуженным уважением коллег и командования.
11 августа поисковыми группами было обнаружено тело бортового техника авиационного звена авиационной эскадрильи - капитана Ержигитова Бахтияра Саниоллаевича, специалиста 1-го класса. Он имел опыт эксплуатации вертолета EC-145, общий налет составлял 300 часов. Высококвалифицированный специалист с многолетним опытом службы в авиационных подразделениях, прошедший профильную подготовку.
Все трое являлись выпускниками Военного института сил воздушной обороны, пользовались глубоким уважением среди коллег и командования, были отзывчивыми и всегда готовыми прийти на помощь товарищам", - отметили в Минобороны.
Сообщается, что поисковые мероприятия по обследованию акватории и прилегающей территории, продолжаются. Ведутся работы по обнаружению и подъему фрагментов вертолета.
Проводятся следственные действия для установления причин крушения.
Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Республики Казахстан выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших. В ведомстве пообещали оказать им всю необходимую помощь.
Напомним, 25 июля в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Вертолет, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, перестал выходить на связь в районе Отара.
26 июля спасатели обнаружили первые фрагменты пропавшего воздушного судна.
11.08.2025, 16:45 90711
Водитель одного из алматинских автобусов напал на пассажира после замечания
Алматы. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель одного из алматинских автобусов напал на пассажира после того, как он сделал шоферу замечание из-за использования мобильного телефона во время управления транспортом, передает корреспондент агентства.
Видео инцидента распространилось в Сети.
На мое замечание и вопрос, знает ли он, что пользоваться смартфоном, держа его в руках во время вождения, запрещено, данный водитель отреагировал крайне агрессивно. Со словами "пошел отсюда" он ударил меня по руке, выбил телефон из рук. Подняв телефон, я направился обратно в салон, чтобы не провоцировать дальнейший конфликт. Отснятого видео было достаточно для обращения по факту нарушения ПДД. Водитель тем временем, видимо, посчитал, что недостаточно меня "наказал". Остановив автобус, он пытался вытолкнуть меня из салона наружу, применив физическую силу. После нападения на меня и явно переоценив свои силы данный водитель отказался вести автобус дальше, пока я не выйду из него. Естественно, я отказался. Невольными пострадавшими данного инцидента оказались все пассажиры данного рейса, поскольку водитель самовольно отказался выполнять свои должностные обязанности и отказался ехать якобы по моей вине", - говорится в описании к видео, опубликованном в инстаграм-паблике kris_p_akimat.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Личности участников установлены. Действиям водителя будет дана принципиальная правовая оценка с учетом требований законодательства", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 10 июня в Турксибском районе Алматы пассажирский автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пятью автомобилями.
2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон. Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
10.08.2025, 20:29 116671
В Алматы насмерть сбили 12-летнего ребенка
Внедорожник допустил наезд на ребенка, который находился на проезжей части
Алматы. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Наурызбайском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 12-летний ребенок, сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.
Водитель автомашины марки Range Rover, следуя по улице Хегай в восточном направлении, допустил наезд на ребенка, который находился на проезжей части. В результате ДТП мальчик 2013 года рождения скончался на месте происшествия", - проинформировали в полиции.
По факту ДТП, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.
Ранее в Алматы женщина погибла в результате ДТП с участием автобуса.
10.08.2025, 13:27 127216
Крушение военного вертолета в Алматинской области: обнаружено второе тело
Фото: МО РК
Конаев. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В районе падения военного вертолета обнаружено и поднято на поверхность второе тело, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
В ходе продолжающихся поисково-спасательных мероприятий в районе падения вертолета EC-145 обнаружено и поднято на поверхность второе тело. В настоящее время проводится процедура опознания с участием компетентных органов", - проинформировали в Минобороны.
В ведомстве отметили, что поисковые работы ведутся в круглосуточном режиме с привлечением всех необходимых сил и средств Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел и других ведомств.
Напомним, 25 июля в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Вертолет, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, перестал выходить на связь в районе Отара.
26 июля спасатели обнаружили первые фрагменты пропавшего воздушного судна. 9 августа в Сорбулакском водохранилище обнаружили тело одного из членов экипажа.
Поисково-спасательные мероприятия будут продолжаться до получения окончательных результатов.
09.08.2025, 14:13 156331
Тело одного из членов экипажа разбившегося военного вертолета обнаружено в озере Сорбулак
Фото: Минобороны РК
Алматы. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Сорбулакском водохранилище обнаружены фрагменты разбившего военного вертолета и тело одного из членов экипажа, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.
Как рассказали в Минобороны, использование спутниковых данных позволило определить ориентировочный район возможного нахождения вертолета, потерпевшего крушение 25 июля в Алматинской области.
Незамедлительно в данный квадрат были направлены поисковые группы и специализированная техника. В ходе подводных работ военнослужащими Вооруженных сил РК на глубине около 14 метров обнаружены частичные фрагменты воздушного судна и тело. В настоящее время проводится процедура опознания", - сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что поиски осложнены низкой видимостью под водой и илистыми отложениями, что существенно замедляет работу водолазов и инженерных подразделений.
Напомним, 25 июля в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Вертолет, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, перестал выходить на связь в районе Отара.
26 июля спасатели обнаружили первые фрагменты пропавшего воздушного судна.
Поисково-спасательные мероприятия ведутся круглосуточно и будут продолжаться до получения окончательных результатов.
