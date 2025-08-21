20.08.2025, 18:12 43276
В Актобе восемь человек отравились суши
Актобе. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актобе восемь человек, их них двое детей, отравились суши, сообщает газета "Диапазон".
В ночь с воскресенья на понедельник в приемный покой областной клинической инфекционной больницы обратилось 8 человек. Было госпитализировано 6 пациентов, двое из которых дети. Еще два человека отказались от стационарного лечения. Специалистами больницы оказывается весь объем медицинской помощи, на сегодня состояние пациентов стабильное", - проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения.
Также выяснилось, что все они ели суши из одного заведения.
Ранее группа людей отравилась на торжественном мероприятии в Усть-Каменогорске.
В Риддере полицейский выехал на встречку и врезался в мотоциклиста
В результате ДТП пострадавших нет
Риддер. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 16 августа в Риддере участковый инспектор, управляя служебным автомобилем, попытался остановить мотоциклистов, нарушивших правила дорожного движения. Однако, не справившись с управлением, столкнулся с одним из них, сообщает пресс-служба департамента полиции ВКО.
В результате ДТП пострадавших нет.
Водители мотоциклов привлечены к ответственности за управление транспортом без водительских документов и нарушение правил маневрирования.
Полицейский понес ответственность за нарушение ПДД. В отношении него назначена служебная проверка для оценки законности и обоснованности его действий.
Борт санавиации с двумя пострадавшими в ДТП детьми вылетел из Урджарского района в Астану
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из Урджарского района Абайской области вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки в Астану двух детей, пострадавших в ДТП. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.
Медиками было принято решение о госпитализации пострадавших в многопрофильную городскую детскую больницу № 2 города Астаны.
На борту детей сопровождает специализированная медицинская бригада: реаниматолог НКЦЭМ, травматолог МГДБ № 2 и нейрохирург Национального центра нейрохирургии (НЦН).
Учитывая нестабильность состояния, одна из пациенток - девятилетняя девочка оставлена в стационаре до стабилизации состояния под наблюдением главного внештатного анестезиолога-реаниматолога области Абай", - добавили в Минздраве.
Напомним, 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки Toyota совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.
Водитель наехал на группу детей в Абайской области, трое погибли
Семей. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Урджарском районе области Абай в результате наезда машины на группу несовершеннолетних погибли трое детей, еще трое находятся под наблюдением медиков, сообщили в пресс-службе регионального акимата.
По поручению президента для оказания помощи на самолете военно-транспортной авиации Министерства обороны прибыли врачи Министерства здравоохранения из Астаны", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что по поручению акима области Берика Уали семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка в организации похорон, а также психологическая и материальная помощь.
На месте работает специальная группа под координацией заместителя акима области. Ситуация находится на особом контроле", - подчеркнули в акимате.
Как сообщили в районном отделе полиции, ДТП произошло 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района области. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля марки Toyota, не справившись с управлением, совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома, в 10 метрах от проезжей части. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. Освидетельствование показало, что в момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводятся все необходимые следственные действия для установления причин и обстоятельств трагедии", - добавили в полиции.
В ВКО медведь вышел к зданию городского акимата
В Серебрянск направлен отряд оперативного реагирования
Усть-Каменогорск. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Серебрянске к зданию акимата вышел медведь. Видео опубликовали в аккаунте gde_novosti_uka в Instagram.
Камеры засняли, как ночью медведь разгуливает по городу.
В акимате подтвердили факт появления в городе хищника.
18 августа в Серебрянск направлен отряд оперативного реагирования для проверки поступившей информации и установления местонахождения животного", - говорится в сообщении.
Горожан призывают соблюдать меры предосторожности. В частности:
- не выходить на улицу после 18.00 без особой необходимости;
- не устраивать свалок пищевых отходов;
- в местах отдыха за пределами населенного пункта соблюдать осторожность и осмотрительность, не удаляться от основной массы отдыхающих;
- никогда не подкармливать медведей, не приближаться к ним.
Автомобиль сбил двух дорожных рабочих в Астане
Один из них погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Один дорожный рабочий погиб и второй попал в тяжелом состоянии в больницу после наезда автомобиля на мосту Сарайшык в Астане.
Трагедия произошла ночью, около 01.10. Кадры с места происшествия были опубликованы в соцсетях.
Происшествие прокомментировали в департаменте полиции Астаны.
18 августа 2025 года в ночное время водитель автомашины марки "Шкода", двигаясь по мосту Сарайшык со стороны улицы Кошкарбаева в направлении улицы Сарайшык, не учел проведение дорожных работ и совершил наезд на двух рабочих, выполнявших ремонтные работы на проезжей части. В результате ДТП один из них скончался на месте, второй был госпитализирован в больницу", - сообщили в департаменте.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Автомобиль помещен на спецстоянку.
Это уже второй трагический случай, произошедший с дорожными рабочими в Астане. 15 июня прошлого года водитель автомобиля марки LADA, следуя по улице Ондирис в сторону улицы Акбидай, совершил наезд на рабочего, который выполнял дорожные работы на проезжей части. Мужчина погиб на месте.
Молодого мужчину убили во время драки в Атырау
Фото: pexels.com
Атырау. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау во время драки застрелили 23-летнего фельдшера, сообщает Atyrau Online.
Трагедия произошла в ночь на 17 августа.
В ходе конфликта с применением оружия погиб 23-летний молодой мужчина, работавший фельдшером", - пишет источник.
Групповая драка произошла на свадьбе.
Друзья вызвали фельдшера, чтобы он помог разобраться в ситуации, но на месте ссора не утихла. В ходе стычки прозвучал выстрел. Пуля оказалась смертельной - молодой человек скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу, ведется следствие.
Стоит отметить, что в Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников.
В декабре прошлого года в Костанае избили фельдшера скорой помощи. Ранее в Мангистауской области дебошир разбил стекло в машине скорой помощи и напал на фельдшеров, а также нанес телесные повреждения полицейскому.
В Актау неизвестный сильно избил фельдшера скорой помощи. В начале июня в Астане задержали пьяного дебошира, напавшего с ножом на работника скорой.
В связи с резонансными нападениями, в Казахстане ужесточат ответственность за агрессию в отношении медработников. Напавшим на медработников будет грозить до 15 лет лишения свободы.
В Акмолинской области разбился легкомоторный самолет
Два человека погибли
Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области разбился легкомоторный самолет Aerostar R40F UP-LA229, сообщает Минтранс РК.
Воздушное судно выполняло полет по линии авиации общего назначения. В результате происшествия два человека погибли.
Сотрудники департамента по расследованию происшествий Министерства транспорта РК выехали на место катастрофы.
Напомним, в Казахстане до конца 2025 года появится специализированный центр по расследованию транспортных происшествий.
Более 100 жалоб: улицы Петропавловска затопило из-за дождя
Петропавловск. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - После сильного дождя на пульт департамента по ЧС в Петропавловске поступило более 100 обращений о подтоплениях. Для ликвидации последствий привлечены силы спасателей и местных исполнительных органов, сообщает "Петропавловск.news".
Как пояснили в пресс-службе департамента по ЧС, в связи с обильными осадками в Петропавловске на линию "112" поступило более 100 обращений от жителей и организаций.
В ликвидации последствий непогоды задействованы 18 мотопомп и 36 спасателей ДЧС, которые работают в усиленном режиме, помогая жителям и организациям в откачке воды. Кроме того, задействовано 6 ассенизаторских машин, 25 мотопомп и 30 работников ЖКХ.
