16.12.2025, 19:22 21571
В Костанае спасатели эвакуировали 20 человек из задымленной многоэтажки
Костанай. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае спасатели эвакуировали 20 человек из задымленной многоэтажки, расположенной по проспекту Кобыланды батыра, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В пятиэтажном многоквартирном жилом доме на втором этаже произошло загорание мебели и домашних вещей. Силами огнеборцев с верхних этажей по лестничному маршу эвакуированы 20 человек. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в результате происшествия пострадавших нет. Причина устанавливается.
Ранее в Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре.
17.12.2025, 09:13 2956
Сигнал бедствия объявил экипаж самолета Алматы - Астана из-за задымления в салоне воздушного судна
Алматы. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 17 декабря 2025 года 07.38 при выполнении регулярного пассажирского рейса КС-851 по маршруту Алматы - Астана произошло авиационное событие с воздушным судном Airbus А321N EI-KDG, находящимся в эксплуатации АО "Эйр Астана", сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.
Согласно представленной информации от Главного центра планирования воздушного движения РГП "Казаэронавигация", экипаж ВС объявил сигнал бедствия MAY-DAY из-за задымления в салоне воздушного судна. По предварительной информации среди пассажиров и экипажа пострадавших нет. Посадка была совершена в 07.40. В целях обеспечения безопасности была задействована служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Алматы", - проинформировали в министерстве.
В настоящее время сотрудниками департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте устанавливается более подробные обстоятельства указанного авиационного события.
Как сообщалось ранее, в самолете Астана - Актау загорелся рюкзак пассажира.
31 августа самолет, следовавший из Алматы в Актау, совершил экстренную посадку из-за технической неисправности.
15.12.2025, 19:40 56551
Четыре человека погибли из-за непогоды в ЗКО
Уральск. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области четыре человека погибли из-за сильных морозов и метели, сообщили в департаменте полиции региона.
В ходе поисковых мероприятий по пяти лицам: один человек найден живым и доставлен в медицинское учреждение, по остальным установлены трагические исходы", - сообщили в полиции.
По данным СМИ, все пропавшие погибли от переохлаждения.
Как отметили в ДП, в период с 13 по 14 декабря в связи с ухудшением погодных условий на территории южных районов области (Жангалинский, Бокейординский, Жанибекский и Казталовский районы) было временно перекрыто движение на 10 автодорогах. На двух направлениях были введены ограничения для грузового и пассажирского транспорта.
Также в Жанибекском районе зарегистрировано ДТП с участием легкового автомобиля, пострадавшим оказана помощь. Водитель трактора и пассажир, заблудившиеся в пути, найдены. В настоящее время все ограничения движения сняты.
14.12.2025, 19:38 89706
Непогода в Атырауской области повредила кровли зданий и вызвала отключения электроэнергии
Атырау. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области непогода повредила кровли и фасады ряда зданий и вызвала временные отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба акимата региона.
По районам области зафиксированы повреждения объектов. В Индерском районе пострадали кровли 6 объектов, к восстановительным работам электроснабжения привлечены 7 бригад и 8 единиц техники. В Макатском районе повреждена кровля школы, для восстановления электроснабжения задействованы 6 аварийных бригад. В Махамбетском районе пострадали два объекта - повреждены кровли районной поликлиники и 60-квартирного жилого дома, работают 5 бригад. В Курмангазинском районе зафиксированы повреждения школы, дома культуры, амбулатории и спортивного зала. В городе Атырау повреждены кровли и фасады 7 объектов. В Исатайском и Кызылкогинском районах обстановка остается стабильной, значительных повреждений не зафиксировано", - заявили в пресс-службе.⠀
В ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды аким Атырауской области Серик Шапкенов поручил в кратчайшие сроки обеспечить изоляцию пострадавших объектова, а также взять на особый контроль своевременный сбор и демонтаж поврежденных кровель.
Кроме того, администраторам пострадавших объектов и профильным управлениям поручено в кратчайшие сроки подготовить предварительные расчеты по восстановлению поврежденных соцобъектов, предусмотреть выделение необходимых средств из резервного фонда для реализации восстановительных работ, а по объектам, по которым не истек гарантийный срок, обеспечить проведение ремонта в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций.
Также в регионе произошли временные отключения электроэнергии.
По информации ТОО "Атырау Жарык", по области зарегистрировано 105 отключений, основные причины - обрывы проводов и захлесты линий. Для восстановления задействованы 40 бригад, из них 11 - в городе Атырау. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. 85% работ завершено", - заверили в пресс-службе.
Аким области поручил усилить работу диспетчерских служб и обеспечить своевременное информирование жителей о сроках восстановительных работ. Также дано поручение усилить разъяснительную работу среди населения, обеспечить контроль за соблюдением ограничений движения на закрытых автодорогах, организовать горячее питание для водителей и пассажиров, временно находящихся на трассах.
В целях обеспечения безопасности детей объекты образования необходимо перевести на онлайн-обучение до полной стабилизации погодной обстановки. Кроме того, следует обеспечить постоянный мониторинг зданий и сооружений, где возможны повреждения из-за усиления ветра. Руководителям организаций организовать круглосуточное дежурство на местах", - подчеркнул аким области.
Ранее сообщалось, что рейсы из городов Актау и Атырау задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий.
14.12.2025, 12:12 100641
Рейсы из Актау и Атырау задерживаются из-за непогоды
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Рейсы из городов Актау и Атырау задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба авиакомпании Air Astana.
Рейсы из и в Актау и Атырау задерживаются в связи с неблагоприятными погодными условиями и невозможностью произвести противообледенительное обслуживание самолетов в Актау и Атырау. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса на официальном сайте или в мобильном приложении перед выездом в аэропорт", - говорится в сообщении.
Также в Мангистауской области временно ограничено движение по одной из ключевых трасс, пишет Lada.kz.
По информации областного филиала АО "НК "Казавтожол", сегодня, 14 декабря, в 01.30 была закрыта автодорога Бейнеу - граница Атырауской области, протяженностью 123 километра. Как пояснили специалисты, ограничение связано с неблагоприятными погодными условиями в соседнем регионе.
Напомним, в конце ноября Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК объявил о возможных изменениях и задержках рейсов в связи с обязательным немедленным обновлением программного обеспечения на самолетах Airbus.
13.12.2025, 19:47 124566
На трассе в Акмолинской области произошло смертельное ДТП с участием семи машин
Кокшетау. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе Астана - Ерейментау - Шидерты в Акмолинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием семи машин, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По предварительным данным, в результате ДТП два человека с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. Один пассажир скончался на месте происшествия", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним, за последние месяцы в регионах Казахстана произошел ряд страшных ДТП с многочисленными жертвами.
Сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
В конце ноября в результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли шесть человек.
11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек.
14 сентября еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.
Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области.
В начале декабря семь человек погибли в ДТП на трассе Алматы - Бишкек.
13.12.2025, 10:05 136456
Два человека погибли, 11 пострадали в результате взрыва в кафе в Карагандинской области
Караганда. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Два человека погибли, 11 пострадали в результате взрыва в кафе в Шетском районе Карагандинской области на станции Мойынты, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Предварительная причина взрыва газового баллона - нарушения требований по безопасной эксплуатации систем газоснабжения, в том числе бытовых газовых баллонов. В одноэтажном здании предварительно произошел взрыв газового баллона с последующим обрушением перекрытия на площади около 200 квадратных метров. Проводится разбор завалов. По уточненным данным, в результате происшествия погибло два человека, одиннадцать пострадавших были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что пожар полностью ликвидирован.
Спасатели проводят обследование поврежденных конструкций и принимают меры по недопущению повторного возгорания", - добавили в пресс-службе.
Напомним, вчера в пятиэтажном жилом доме в Уральске прогремел взрыв, в результате которого были выбиты оконная рама и балконная перегородка в одной из квартир.
12.12.2025, 17:06 163171
В одной из многоэтажек Уральска прогремел взрыв
Уральск. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятиэтажном жилом доме в Уральске прогремел взрыв, в результате которого были выбиты оконная рама и балконная перегородка в одной из квартир, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
Поступило сообщение о том, что из балконного окна квартиры, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома Уральска, виден сильный дым. Оперативно прибывшие к месту вызова пожарные подразделения обнаружили, что в квартире открытым пламенем горели личные вещи и мебель. Тушение пожара было осложнено хлопком газовоздушной смеси, в результате которого были выбиты оконная рама и балконная перегородка", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пострадавших среди жителей и сотрудников нет.
По сведениям соседей, в данной квартире никто не проживал. Пожар полностью ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Причина устанавливается. В тушении пожара были задействованы 23 человека личного состава и 6 единиц техники ДЧС", - добавили в пресс-службе.
Ранее взрыв газа произошел в трехэтажке в Алматинской области.
12.12.2025, 12:06 169786
Пассажирка скончалась на рейсе Гуанчжоу - Алматы
По предварительным данным, причиной стало хроническое заболевание
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На бору рейса, следовавшего из Гуанчжоу в Алматы, предварительно из-за хронического заболевания скончалась пассажирка.
Информация об инциденте появилась в Сети.
В департаменте полиции на транспорте сообщили, что по данному факту линейным отделом полиции в аэропорту Алматы возбуждено уголовное дело.
Предварительная причина смерти - хроническое заболевание. Обстоятельства устанавливаются. По результатам будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении.
Аналогичный случай гибели пассажира во время перелета произошел 10 декабря. Во время выполнения рейса Актобе - Алматы у одной из пассажирок внезапно ухудшилось состояние здоровья, врачи не смогли ее спасти.
17.12.2025, 09:13Сигнал бедствия объявил экипаж самолета Алматы - Астана из-за задымления в салоне воздушного судна
