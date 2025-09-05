04.09.2025, 18:19 35896
В Костанайской области тушат степной пожар
Фото: МЧС РК
Костанай. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области специалисты тушат степной пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В Камыстинском и Наурзумском районах зафиксированы отдельные очаги возгорания сухой растительности. Между селами Уркаш и Дружба огонь локализован. На помощь огнеборцам привлечен вертолет МИ-8 "Казавиаспас", которым уже выполнено 16 водосбросов - около 48 кубических метров воды. Борт задействован не только в тушении, но и в аэровизуальном обследовании территории", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что угрозы населенным пунктам и лесному фонду нет.
Ранее в горах Алматинской области произошел крупный пожар.
04.09.2025, 12:54
Турист из Узбекистана погиб в горах Туркестанской области
Его напарника удалось спустить вниз
Туркестан. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Туркестанской области завершена операция по поиску и спасению туристов, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Сообщение от родственника о пропаже двух молодых людей 1996 и 1997 года рождения, которые 31 августа выехали из Шымкента в горы и не вернулись, поступило в ДЧС 1 сентября.
Поисковые работы проводились в районе пика Сайрамсу на высоте около 2200 метров над уровнем моря, на территории национального природного парка "Сайрам-Угам", в 8 км от села Қасқасу, в условиях труднодоступной и опасной горной местности", - рассказали в ДЧС.
В районе перевала "Игры доброй воли" спасатели МЧС установили голосовой контакт с одним из туристов. По его сообщению, второй участник, гражданин Республики Узбекистан 1996 года рождения, сорвался в ущелье и получил смертельные травмы.
Из-за сложного рельефа и скальной местности вертолет не смог приблизиться к месту происшествия, и спасательная группа продолжила движение пешком.
По инициативе спасателей с базы в Шымкенте были доставлены пятеро профессиональных альпинистов Федерации альпинизма Казахстана, которые совместно со спасателями продолжили поиски и организацию эвакуации. Альпинисты, используя специальное снаряжение, поднялись по скалам и обнаружили одного выжившего туриста, а также тело погибшего. Пострадавший и тело были транспортированы вниз", - рассказали подробности спасатели.
Спасенного эвакуировали на лошади к подножию горы, где его ожидали родственники. Тело погибшего также было спущено и передано сотрудникам полиции.
В спасательной операции были задействованы 18 человек личного состава и 5 единиц техники МЧС, лесного хозяйства, подразделения полиции, альпинисты Федерации альпинизма Казахстана, а также беспилотные летательные аппараты и вертолет "Казавиаспас" МЧС", - уточнили в МЧС.
Ранее в Алматинской области спасатели эвакуировали на вертолете с пика Сатпаева шестерых альпинистов, двое из которых получили травмы ноги. За день до этого сотрудник МЧС спасли на пике Сатпаева двух девушек.
04.09.2025, 12:37
В Алматы автобус сбил двух девушек на электросамокате
Девушки 2008 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в больницу
Алматы. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы две девушки, передвигавшиеся на электросамокате, попали в больницу, после того как их сбил автобус на пешеходном переходе.
По данным местной полицейской службы, ДТП произошло в 12.30 в Алмалинском районе Алматы.
Водитель автобуса марки "Фотон", следуя по улице Макатаева в восточном направлении, допустил наезд на двух девушек, которые передвигались на электросамокате по улице Валиханова на север по пешеходному переходу", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Девушки 2008 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Алмалинского района.
В конце августа автобус спровоцировал массовое ДТП в Алматы.
Ранее в Астане 14 человек пострадали в ДТП с автобусом.
В начале июля в Алматы женщина погибла в результате ДТП с участием автобуса.
2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон. Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
Спустя месяц в столице произошло еще одно ДТП с автобусом, в котором пострадали 3 человека.
В то же время многочисленные нарушения на дорогах допускают водители самокатов. С начала года в Казахстане произошло свыше 210 ДТП с участием этого вида транспорта, в связи с чем Министерство внутренних дел ужесточает меры в отношении водителей электросамокатов и кикшеринговых компаний. На днях в стране запустили петицию о запрете езды самокатов по тротуарам.
03.09.2025, 10:48
Три сотрудника получили ожоги на Аксуском заводе ферросплавов
Один из пострадавших в реанимации
Павлодар. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На Аксуском заводе ферросплавов при проведении работ трое сотрудников получили термические ожоги.
Пострадавшие доставлены в Аксускую центральную больницу. Один из них находится в реанимационном отделении, второй - на стационарном лечении, третий получает лечение амбулаторно. О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование", - проинформировали в пресс-службе предприятия.
Отмечается, что компания оказывает сотрудникам необходимую помощь.
Ранее сообщалось о гибели двоих сотрудников Шымкентского НПЗ.
02.09.2025, 14:13
Жители Алматы ощутили подземные толчки Дополнено
Алматы. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы произошло землетрясение силой 2 балла, информирует Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
По данным МЧС, землетрясение произошло в 12.58. Его эпицентр расположен в Китае в 319 километрах от Алматы. Магнитуда MPV 5.7.
Интенсивность подземных толчков в Алматы составила 2 балла.
Дополнено 02.09.2025, 17.45
После произошедшего в Алматы землетрясения в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований обратились к горожанам, передает корреспондент агентства.
Хотим напомнить всем, что наш ННЦСНИ ведет круглосуточный мониторинг за ситуацией в регионе. Еженедельно экспертная комиссия нашего центра собирается, чтобы сделать сводный анализ данных и вынести заключение. Пока никаких аномалий, которые указывали бы на приближение опасного землетрясения, не выявлено. Просим вас не доверять слухам, а также прогнозам, сделанным людьми, которые не имеют отношения к официальной сейсмологии и к нашему центру", - заявили в пресс-службе.
Напомним, по меньшей мере 900 человек стали жертвами мощного землетрясения в Афганистане.
01.09.2025, 17:25
В Усть-Каменогорске обрушилась часть автомоста: введен режим ЧС
Фото: кадр из видео
Усть-Каменогорск. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске введен режим чрезвычайной ситуации на местном уровне из-за обрушения части Шнайдарского моста, сообщил аким города Алмат Акышов.
В данный момент принимаются меры для ликвидации последствий инцидента. Все силы и ресурсы направлены на восстановление и стабилизацию ситуации. В целях обеспечения безопасности введен режим чрезвычайной ситуации на местном уровне", - заявил глава города на своей странице в Сети.
Он призвал всех граждан сохранять спокойствие и избегать зоны происшествия.
Мы внимательно следим за ситуацией, и все необходимые меры предпринимаются", - заверил Алмат Акышов.
Напомним, в прошлом году в Шымкенте также частично обрушился автомобильный мост.
01.09.2025, 17:22
Крупный пожар произошел на СТО в Алматы
Фото: МЧС
Алматы. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный пожар произошел на станции технического обслуживания, расположенной в Алатауском районе города Алматы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение поданы несколько водяных стволов, в том числе лафетные стволы через пожарную автолестницу. На месте пожара создано 2 участка тушения", - заявили в министерстве.
Кроме того, тушение осложняется сильным задымлением и высокой температурой. Из здания эвакуировано 4 газовых и 2 кислородных баллона, а также 3 автомобиля из помещения СТО.
Пожар ликвидирован на предварительной площади 850 квадратных метров (...) Причина пожара устанавливается", - добавили в МЧС.
Ранее пожар произошел в здании акимата Абайского района Шымкента.
01.09.2025, 14:28
Рейс Air Astana совершил экстренную посадку в Актау из-за технической неисправности
Актау. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 31 августа самолет авиакомпании Air Astana, следовавший из Алматы в Актау, совершил экстренную посадку из-за технической неисправности.
В редакцию издания ztb.kz поступило видео очевидцев происшествия на борту рейса Air Astana КС859.
Пассажиры рассказали, что уже во время взлета в салоне были слышны странные шумы, а спустя 30-40 минут полета самолет резко пошел на снижение - с 10 тысяч метров почти до 3 тысяч (...) По словам очевидцев, момент снижения длился 10-15 минут. В какой-то момент в салоне возникла паника - люди вставали с мест, стюардессы бегали по проходам", - говорится в публикации.
В пресс-службе авиакомпании рассказали, что на подлете к Актау экипаж самолета запросил приоритет на посадку из-за технической неисправности.
Самолет выполнил снижение на безопасный эшелон и благополучно приземлился в аэропорту Актау. Ведется проверка воздушного судна", - сообщили в Air Astana.
Пассажиры последующего рейса Актау - Алматы были отправлены на другом воздушном судне.
Напомним, аналогичный инцидент произошел с судном Air Astana в январе. Тогда в Актау экстренно сел самолет, следовавший из Алматы в Анталью.
31.08.2025, 20:54
Мужчина пытался совершить самоподжог на рынке в Павлодаре
Причиной поступка стали вопросы, связанные с арендной платой
Павлодар. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре возбуждено уголовное дело по факту попытки самоподжога арендатора на рынке, сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.
Установлено, что 31 августа на рынке "Жайлау" в Павлодаре мужчина - арендатор пытался совершить попытку самоподжога. По предварительным данным, причиной такого поступка стали вопросы, связанные с арендной платой", - рассказали в полиции.
Отмечается, что на месте происшествия сотрудники полиции совместно с администрацией незамедлительно приняли меры безопасности и вызвали бригаду скорой помощи. С мужчиной провели беседу, в настоящее время ситуация стабилизирована. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.
Ранее в аэропорту Алматы один из пассажиров предпринял попытку самоподжога.
