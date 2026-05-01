В МВД заявили об отсутствии подозреваемых по делу о пожаре в многоэтажке Астаны

Фото: gov.kz

Рассказать друзьям

Караганда. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области ликвидируют последствия сильного ветра, ставшего причиной повреждения ряда социальных объектов и жилых зданий. Жертв и пострадавших нет, сообщили в областном акимате.





​По информации местных властей, в областном центре зафиксированы частичные срывы кровель трех жилых домов, в одном из дворов упавшее дерево повредило автомобиль. В городе Абае порывами ветра повреждены крыши двух пятиэтажных жилых домов. Также пострадало здание школы в Осакаровском районе.





​В Каркаралинске зафиксирован срыв кровли двухэтажного жилого дома, а на территории действующей котельной № 2 произошло обрушение неэксплуатируемой металлической дымовой трубы.





​В акимате уточнили, что на всех участках уже начаты восстановительные работы. Специально созданные комиссии проводят обследование объектов для определения объема ущерба. Коммунальные службы региона также занимаются расчисткой дорог от поваленных деревьев.





​Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение для региона. Согласно данным РГП "Казгидромет", 26 и 27 апреля в Карагандинской области порывы ветра достигали 23-25 метров в секунду.