30.04.2026, 16:45 61531
В МВД заявили об отсутствии подозреваемых по делу о пожаре в многоэтажке Астаны
Сейчас по делу назначен ряд экспертиз
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили об отсутствии подозреваемых по делу о пожаре в многоэтажном доме Астаны, где погибли трое детей, передает корреспондент агентства.
Никто не признан подозреваемым, ведется расследование", - сообщил вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах сената.
Он уточнил, что расследование по статье 292 (Нарушение правил пожарной безопасности) ведет МЧС.
С учетом того, что погибли малолетние дети, МВД со своей стороны также проводит расследование. Сейчас совместно с МЧС назначен ряд экспертиз. Давайте дождемся результатов. Однозначно вопрос о привлечении виновных лиц будет поставлен", - заявил вице-министр.
Также он прокомментировал ход расследования крупного ДТП с ZEEKR на проспекте Аль-Фараби в Алматы.
Мы планируем в ближайшие две недели уже объявить об окончании. Потому что завершаются необходимые следственные действия и расследование подходит к концу. О результатах мы вам дополнительно сообщим", - добавил Санжар Адилов.
Напомним, страшное ДТП произошло 21 марта на проспекте Аль-Фараби. Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте.
После случившегося ряд руководителей полиции города был снят с должностей. В Алматы усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок.
Еще одна трагедия произошла в Астане в середине апреля - трое детей погибли при пожаре в многоэтажном доме. По данным СМИ, во время пожара спасатели не смогли оперативно заехать во двор ЖК, потому что проезд был заблокирован легковым автомобилем. По словам соседей, водителя машины искали около 20 минут. Когда доступ наконец обеспечили и пожарные добрались до квартиры, спасти детей уже не удалось.
28.04.2026, 18:37 177331
На месторождении "Озенмунайгаза" прорвало магистральный водовод
Фото: Кадр из видео
Актау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На одном из объектов нефтегазодобывающего управления № 4, входящего в состав АО "Озенмунайгаз", произошел прорыв на магистральной системе закачки воды, сообщили в компании.
Около 15.15 в районе выхода насосной станции НСМ-4 было зафиксировано снижение давления морской воды. На расстоянии 3,8 км от НСМ-4 (вблизи поворота ГУ-38) произошел прорыв верхней части стального трубопровода диаметром 1020 мм, сопровождавшийся выбросом воды", - прокомментировали в компании.
Также сообщается, что прибывшие на место специалисты в кратчайшие сроки переключили подачу воды на резервную линию. Были задействованы аварийные бригады и специализированная техника, организованы и проведены ремонтные работы.
В трубопроводе находилась чистая морская вода, в связи с чем ущерб окружающей среде не нанесен", - отметили в компании.
В "Озенмунайгазе" заверили, что сейчас система функционирует в штатном режиме.
28.04.2026, 12:25 190051
Опасный инцидент с фейерверком произошел в парке Ганди в Алматы
Фото: скриншот из видео в соцетях, threads/zhaansiik
Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полиция проверяет инцидент, произошедший 27 апреля при запуске фейерверка в парке Ганди. По данным очевидцев, во время запуска салюта пиротехнические заряды начали разлетаться в разные стороны среди находившихся в парке людей.
Подробности произошедшего рассказала пользователь Threads.
Сегодня вечером (21.30) мы с мужем были на пробежке в Парке Ганди. Уже собирались уходить от памятника после фото, как навстречу нам шли гости из кафе "Динара" с коробками салюта. Через несколько минут они начали запускать фейерверк прямо в парке. Но что-то пошло не так - коробка, похоже, перевернулась, и снаряды начали разлетаться в разные стороны, буквально обстреливая людей вокруг. Это было очень опасно. В парке в тот момент находились семьи, дети, люди просто отдыхали никто не ожидал такого", - отметила автор поста.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что по факту запуска пиротехнических изделий в общественном месте управлением полиции Алмалинского района проводится проверка.
В настоящее время устанавливаются участники инцидента и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки их действиям будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в полиции.
В департаменте призвали граждан в случае выявления подобных нарушений своевременно обращаться в полицию.
Ранее эксперты призвали ограничить использование пиротехники в жилых массивах. По словам специалистов, запуск фейерверков оказывает негативное воздействие на окружающую среду, здоровье людей, а также на флору и фауну. При сгорании пиротехники в атмосферу выделяются углекислый газ, угарный газ, твердые частицы и соединения тяжелых металлов, которые ухудшают качество воздуха и могут провоцировать заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Экологический аспект проблемы особенно остро стоит в Алматы, где уже фиксируются устойчивые проблемы с качеством воздуха. В этих условиях дополнительная нагрузка от запусков фейерверков усиливает загрязнение атмосферы. В южной столице предлагают принять дополнительные ограничения и усилить контроль за использованием фейерверков.
Кроме того, пиротехника становится причиной пожаров, ожогов и травм, а также представляет опасность для животных, реагирующих на шум и яркие вспышки. Стоит отметить, что ежегодно в период новогодних праздников фиксируются случаи травмирования людей при использовании пиротехнических изделий, в том числе из-за несоблюдения правил безопасности. Дополнительным фактором риска остается продажа некачественной или несертифицированной пиротехники, которая может представлять повышенную опасность при использовании.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос на тему использования фейерверков. Его результаты показали, что подавляющее большинство респондентов (62,75%) считают необходимым запретить использование фейерверков, 15,69% - считают необходимым разрешить их использование в специально отведенных местах, 15,69% - ответили, что ограничения на использование фейерверков не нужны, 5,88% - все равно.
27.04.2026, 10:19 247936
В Карагандинской области штормовой ветер сорвал кровли жилых домов
Фото: gov.kz
Караганда. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области ликвидируют последствия сильного ветра, ставшего причиной повреждения ряда социальных объектов и жилых зданий. Жертв и пострадавших нет, сообщили в областном акимате.
По информации местных властей, в областном центре зафиксированы частичные срывы кровель трех жилых домов, в одном из дворов упавшее дерево повредило автомобиль. В городе Абае порывами ветра повреждены крыши двух пятиэтажных жилых домов. Также пострадало здание школы в Осакаровском районе.
В Каркаралинске зафиксирован срыв кровли двухэтажного жилого дома, а на территории действующей котельной № 2 произошло обрушение неэксплуатируемой металлической дымовой трубы.
В акимате уточнили, что на всех участках уже начаты восстановительные работы. Специально созданные комиссии проводят обследование объектов для определения объема ущерба. Коммунальные службы региона также занимаются расчисткой дорог от поваленных деревьев.
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение для региона. Согласно данным РГП "Казгидромет", 26 и 27 апреля в Карагандинской области порывы ветра достигали 23-25 метров в секунду.
26.04.2026, 20:12 267126
Водитель грузовика погиб в Алматы из-за отказавших тормозов
Фото: Zakon.kz
Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель большегруза погиб в Алматы. Как сообщили в департаменте полиции города, авария произошла в Медеуском районе в 09.50.
Водитель грузового автомобиля марки Howo, следуя по улице Нурмагамбетова в западном направлении, по предварительным данным, в связи с неисправностью тормозной системы допустил наезд на металлическое ограждение и три плодовых дерева, после чего машина опрокинулась", - рассказали в департаменте.
Водителя извлекли из искореженного кузова спасатели. От полученных травм он скончался на месте.
По данному факту управлением дознания департамента полиции города Алматы возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в полиции.
Напомним, вчера на горном склоне близ Кольсайских озер сорвался и покатился вниз туристический микроавтобус. В момент происшествия в салоне никого не было, благодаря чему удалось избежать жертв и пострадавших. В полиции подтвердили, что в результате случившегося никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
25.04.2026, 18:15 301961
Туристический микроавтобус сорвался со склона вблизи Кольсайских озер
В момент происшествия в салоне никого не было, благодаря чему удалось избежать жертв и пострадавших
Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажирский микроавтобус самопроизвольно скатился вниз по склону в Алматинской области в районе Кольсайских озер.
Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, инцидент произошел 25 апреля в горной местности. По предварительным данным, микроавтобус покатился с парковочной зоны без водителя.
Видео с место происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы происшествия.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
По их словам, в момент происшествия в салоне никого не было, благодаря чему удалось избежать жертв и пострадавших. В полиции подтвердили, что в результате случившегося никто не пострадал.
Причины произошедшего устанавливаются.
24.04.2026, 17:34 325216
В Алматы ученица пришла в школу с топором: начато досудебное расследование
По версии полиции, девочка действовала под влиянием указаний, полученных через социальные сети
Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полицией начато досудебное расследование после того, как ученица пришла в школу с топором, сообщает пресс-служба департамента полиции.
Установлено, что несовершеннолетняя, действуя под влиянием указаний, полученных через социальные сети, планировала совершение противоправных действий (...) Противоправное деяние было пресечено и не допущено. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе лица, причастные к возможному вовлечению подростка в противоправную деятельность. В отношении законных представителей несовершеннолетней начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию", - заявили в полиции.
В ведомстве также подчеркнули важность контроля со стороны родителей за поведением детей.
Напомним, в феврале ученик пришел в школу с топором в Кульсары. Тогда в полицию поступило сообщение о том, что в городе Кульсары ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение на них, после чего покинул территорию школы. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что директора школы уволили.
23.04.2026, 13:04 354881
Взрыв в кафе Щучинска: задержаны еще двое подозреваемых
Фото: ДЧС Акмолинской области
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Еще двоих подозреваемых задержали в Щучинске в рамках расследования взрыва в кафе, унесшего жизни 12 человек, сообщает прокуратура Акмолинской области.
В рамках расследования дела дополнительно задержаны директор автомобильной газозаправочной станции и доставщик газовых баллонов. Они подозреваются в нарушении требований законодательства при оказании услуг по наполнению и доставке баллонов. Действия подозреваемых квалифицированы по статье 306 УК РК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью более двух лиц и смерть человека), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет", - рассказали в ведомстве.
С санкции суда в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении второго - домашний арест.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, взрыв с последующим возгоранием произошел 26 февраля в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пострадали 28 человек, из них 13 были госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли на месте. Спасены 10 человек. Позже в больнице скончались еще пятеро пострадавших.
По словам министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингиса Аринова, предварительной причиной взрыва в кафе "Центр плова" в Щучинске могло стать нарушение использования газовых баллонов.
23.04.2026, 12:12 303546
Гибель солдата в ВКО: уволены командир части и его заместители
Фото: Минобороны РК
Усть-Каменогорск. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Главная военная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении командиров батальона и взвода одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона по факту гибели солдата, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что должностные лица неоднократно допускали неуставные взаимоотношения, оказывали психологическое давление на погибшего военнослужащего и шесть его сослуживцев. Кроме того, командир взвода самоустранился от контроля за порядком хранения оружия", - рассказали в ГВП.
Уголовное дело по нескольким эпизодам превышения власти и халатного отношения к службе направлено в суд.
От занимаемых должностей освобождены командир части и два его заместителя, в дисциплинарном порядке наказано 9 должностных лиц", - добавили в ведомстве.
Напомним, солдат-срочник погиб в ноябре прошлого года. Причиной смерти стал суицид. Расследование проводи лось по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства"
В январе в Шымкенте солдат-срочник скончался из-за острого лейкоза.
После серии смертей в армии Минобороны выступило с заявлением. Однако, несмотря на заверения оборонного ведомства, что "принят комплекс экстренных мер, направленных на недопущение подобных трагедий в дальнейшем", случаи гибели солдат продолжились.
В феврале в Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время плановых полевых стрельб.
В марте военнослужащий контрактной службы погиб в области Абай в результате нарушения мер безопасности при эксплуатации военной техники.
Спустя всего неделю в одной из воинских частей Атырауского гарнизона военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение во время проведения плановых полевых стрельб.
В этом же месяце в воинской части Жамбылской области погиб в результате стрельбы начальник караула.
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?