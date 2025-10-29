В 2029 году ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии и обеспечение профицита - Минэнерго РКВ 2029 году ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии и обеспечение профицита - Минэнерго РК
27.10.2025, 17:26 34141
В Петропавловске спасатели эвакуировали 13 человек при пожаре
Пожар был полностью ликвидирован
Петропавловск. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске спасатели эвакуировали 13 человек при пожаре в многоквартирном доме на улице Болатбаева, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Пожар начался с балкона - на улице Болатбаева в многоквартирном доме загорелись личные вещи на площади около пяти квадратных метров (...) Вовремя прибывшие пожарные действовали оперативно и предотвратили распространение огня. Через балкон они вошли в квартиры и эвакуировали 13 человек, среди которых двое детей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пожар был полностью ликвидирован.
Пострадавших нет, распространения огня не допущено - все квартиры целы. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем при курении", - добавили в МЧС.
Ранее в Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре одной из квартир многоэтажного дома в районе Нура.
28.10.2025, 12:08 15631
Взрыв газа в многоэтажке Актау: пять человек попали в больницу
Фото: ДЧС Мангистауской области
Актау. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пять человек госпитализировали из-за взрыва газа в подвале многоэтажного дома в Актау, сообщает Lada.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.
28 октября в 09.03 поступил сигнал о взрыве газовоздушной смеси в подвальном помещении ЖК "Асия". На место выехали 11 сотрудников личного состава департамента и 4 единицы техники", - рассказали в ДЧС.
По данным облздрава, пострадали трое взрослых и двое детей 2010 и 2015 года рождения. Их госпитализировали.
Один из пациентов, по данным медиков, находится в реанимации.
У него термические ожоги лица, шеи, груди, обеих рук, обеих ног и спины, из них 20% глубокие ожоги. Также имеется термический ожог роговицы глаз", - сообщает источник.
Второго пациента отпустили на амбулаторное лечение.
Также в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу поступило трое детей.
Девочка 15 лет отравилась угарным газом. Врачи сообщают, что у нее стабильное состояние средней степени тяжести. Находится в сознании, госпитализирована в педиатрическое отделение. Еще одна десятилетняя пострадавшая в аналогичном состоянии, но ее мать письменно отказалась от госпитализации. Семилетний мальчик, также получивший отравление угарным газом, в удовлетворительном состоянии, после осмотра медиков был отпущен домой", - рассказали врачи.
Ранее в Алматы при взрыве подземного газопровода пострадали два человека. В июне восемь человек получили ожоги из-за взрыва газовоза в СКО.
25.10.2025, 12:00 90306
В Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре
Фото: instagram/nursultan_tjd
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане спасатели эвакуировали свыше 30 человек при пожаре одной из квартир многоэтажного дома в районе Нура, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На место оперативно прибыли подразделения МЧС. По прибытии было установлено, что горят личные вещи в одной из квартир. Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей с верхних этажей эвакуировано 33 человека, в том числе 6 детей", - говорится в сообщении.
Ранее крупный пожар произошел на СТО в Алматы.
24.10.2025, 14:34 118051
Автобус врезался в остановку в районе барахолки в Алматы Дополнено
Пострадали два человека
Алматы. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пассажирский автобус врезался в остановку на улице Северное кольцо близ барахолки. Есть пострадавшие, сообщили в департаменте полиции города.
По информации полиции, ДТП произошло в 12.35 в Жетысуском районе города.
Водитель автобуса Yutong, следуя по улице Северное кольцо, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на бордюр и остановочный комплекс. В результате пострадали пешеход, находившийся на остановке, и один пассажир автобуса.
Полиция разбирается в обстоятельства происшедшего.
Дополнено 24.10.2025, 17.50
В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших в результате аварии с участие автобуса в районе барахолки, передает корреспондент агентства.
Предварительно, пострадали два человека - взрослая женщина и ребенок. Обе доставлены в медицинские организации города Алматы. Женщина, 38 лет, доставлена в приемное отделение Городской клинической больницы № 4. Пациентка поступила в тяжелом состоянии с сочетанной травмой. После осмотра дежурными специалистами - реаниматологом, травматологом и нейрохирургом - госпитализирована в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии", - заявили в ведомстве.
Как сообщили в управлении, состояние женщины остается стабильным, тяжелым, проводится комплексная терапия.
Ребенок, девочка 10 лет, доставлена бригадой скорой медицинской помощи в Центр детской неотложной медицинской помощи. В приемном отделении проведены все необходимые инструментальные обследования. После осмотра врачи отпустили пациентку на амбулаторное лечение, в госпитализации она не нуждалась", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в августе автобус спровоцировал массовое ДТП в Алматы.
24.10.2025, 12:31 121361
Гибель 12 человек в Актюбинской области: в Актобе отменили праздничные мероприятия
Актобе. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Актобе отменил праздничные мероприятия и фейерверк в честь Дня Республики из-за гибели 12 человек в страшной аварии, произошедшей вчера в Актюбинской области.
Уважаемые жители и гости города! Сообщаем, что гала-концерт и фейерверк, запланированные на 25 октября в 19.00 на площади "Қазақ халқына мың алғыс", не состоятся в связи с ситуацией, сложившейся в регионе", - говорится в распространенном сегодня сообщении горакимата.
Как сообщалось ранее, сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
В центральную районную больницу Хромтауского района Актюбинской области госпитализированы шесть человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести.
МВД направило спецбортом специальную группу для расследования ДТП в Актюбинской области. Возбуждено уголовное дело.
Причины ДТП, унесшего жизни 12 человек, также расследует правительственная комиссия.
Ход расследования находится на личном контроле министра внутренних дел. Он поручил оказать всестороннюю помощь родственникам погибших в ДТП граждан, в том числе по транспортировке тел и их захоронению.
23.10.2025, 15:09 160136
Правительственная комиссия расследует причины унесшего жизни 12 человек ДТП в Актюбинской области Дополнено
Фото: Кадр из видео
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил создать правительственную комиссию по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на окраине села Богетсай Айтекебийского района Актюбинской области, проинформировали в пресс-службе правительства.
Премьер поручил комиссии незамедлительно приступить к работе, обеспечить всестороннее расследование причин ДТП, принять меры по оказанию первоочередной помощи семьям погибших и пострадавшим.
В состав комиссии под председательством заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева включено руководство министерств внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, транспорта, руководство акимата Актюбинской области.
Дополнено 23.10.2025, 20.13
Вице-премьер Канат Бозумбаев дал поручения членам правительственной комиссии по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на окраине села Богетсай Айтекебийского района Актюбинской области, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Шесть человек госпитализированы в центральную районную больницу Хромтауского района Актюбинской области. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести. Канат Бозумбаев поручил Министерству здравоохранения организовать доставку всех пострадавших, подлежащих транспортировке, в Астану санитарной авиацией для прохождения необходимого лечения", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, Министерству труда и социальной защиты населения и акиму Актюбинской области поручено оказать семьям погибших всю необходимую материальную и психологическую помощь.
Всесторонним расследованием причин ДТП на месте занимается специальная комиссия МВД, возбуждено уголовное дело. Министерству внутренних дел и Министерству транспорта Вице-премьер поручил внести предложения по режиму трассы Самара - Шымкент до безопасного уровня", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
23.10.2025, 14:33 161901
Беспилотник взорвался на западе Казахстана
Минобороны усилило контроль за воздушным пространством
Уральск. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения, сообщает Министерство обороны РК.
Обломки обнаружены в удаленной местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано", - говорится в сообщении ведомства.
Министерство совместно с уполномоченными органами устанавливает обстоятельства инцидента и происхождение объекта.
Приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты", - подчеркнули в Минобороны.
Напомним, в сентябре российские пограничники задержали партию беспилотников, которую пытались ввезти из Казахстана в Россию.
В феврале 7 беспилотников атаковали нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская", в результате чего он был выведен из эксплуатации.
23.10.2025, 13:53 164366
Поезд едва не столкнулся с легковыми авто в Акмолинской области
Фото: КТЖ
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Машинист пассажирского поезда едва избежал столкновения с легковыми авто на участке Астана - Ерейментау в Акмолинской области.
Инцидент произошел 22 октября 2025 года в 16.27.
На перегоне Едыге - Ерейментау машинист пассажирского поезда при движении со скоростью 108 км/ч применил экстренное торможение на регулируемом, неохраняемом железнодорожном переезде. Причиной стал внезапный выезд трех легковых автомобилей на пути перед движущимся составом. Благодаря профессиональным и оперативным действиям локомотивной бригады наезд удалось предотвратить", - говорится в сообщении АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Нарушители скрылись с места происшествия. Поезд проследовал далее по маршруту с опозданием на 7 минут. Информация о нарушении передана в правоохранительные органы.
Причина инцидента - нарушение водителями правил дорожного движения", - подчеркнули в компании.
Напомним, три человека погибли в результате столкновения поезда и автомобиля в Карагандинской области.
В июле водитель легковушки спровоцировал ДТП с тепловозом в Шымкенте.
Несмотря на ужесточение ответственности за нарушение правил безопасности на железной дороге, в Казахстане регулярно происходят аварии на железнодорожных путях, виновниками которых становятся водители легковых и грузовых авто, а иногда и автобусов.
23.10.2025, 12:23 184461
Жители Алматы получили оповещение о землетрясении Дополнено
Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы снова получили на сотовые телефоны национальное оповещение о землетрясении.
По данным МЧС, землетрясение зарегистрировано сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" в 12.20 по времени Астаны.
Эпицентр расположен в 136 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана", - сообщили в ведомстве.
Магнитуда MPV 4.9. Сведений об ощутимости нет.
Дополнено 23.10.2025, 13.09
В ДЧС Алматы заявили, что уведомление о сейсмособытии было сформировано автоматически.
Уведомление пришло корректно, это не ошибка, а часть работы системы в тестово-боевом режиме", - пояснили в департаменте.
Там добавили, что работа по интеграции датчиков и оборудования Национального центра сейсмологических наблюдений и исследований с системой массового оповещения MassAlert продолжается.
Специалисты проводят исследование сейсмостанций и датчиков для выяснения всех обстоятельств. Ведется настройка параметров и уточнение алгоритмов, чтобы в будущем уведомления были максимально точными и понятными для населения", - рассказали в ДЧС.
Ранее землетрясение силой от 2-4 баллов были зафиксировано 6 октября. Также алматинцы получили на сотовые телефоны уведомление о землетрясении 21 сентября. Однако подземные толчки в городе не ощущались.
