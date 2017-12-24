В результате обрушения породы на шахте имени Кузембаева в Караганде пострадал один человек

Караганда. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Караганде на шахте имени Кузембаева произошло обрушение, в результате пострадал один человек, передает Kazakhstan Today.

По данным руководителя Профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы Геннадия Силинского, на место происшествия выехала группа из 19 человек. Во время обрушения породы в конвейерном уклоне находились три человека, которые проводили горные работы. Все они - работники подрядной организации "Коксохиммонтаж", сообщил портал 24.kz

Один человек оказался под завалами. До прибытия спасателей горняки собственными силами откопали его по пояс. Фракции породы придавили мужчине ногу. Спасатели извлекли рабочего и наложили ему шину. С подозрением на перелом правой голени мужчина на реанимобиле доставлен в больницу. Обстоятельства ЧП выясняет специальная комиссия.

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