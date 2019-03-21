В Туркестане мужчина и маленький ребенок получили ожоги при хлопке газовоздушной смеси

Туркестан. 10 января. Kazakhstan Today - Мужчина и маленький ребенок получили ожоги при хлопке газовоздушной смеси в Туркестане, передает Kazakhstan Today.





9 января в цокольном помещении двухэтажного частного жилого дома из-за неисправности газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси без разрушений, с последующим горением на площади 1 квадратный метр. Пожар локализован в 17.20 и ликвидирован в 17.35. С ожогами госпитализированы мужчина 1993 года рождения и ребенок 2017 года рождения", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.





В ведомстве добавили, что инцидент произошел в Туркестане, в доме по улице Ниязова.





На место вызова выезжали девять сотрудников и две единицы пожарной техники ДЧС Туркестанской области.





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