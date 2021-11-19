В Усть-Каменогорске полицейские задержали окровавленного мужчину

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 18 НОЯБРЯ - 17 ноября очевидцы засняли окровавленного мужчину, который громко кричал и привлек внимание нескольких сотрудников полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По предварительным данным, горожанин сам нанес себе травму в подъезде многоэтажки, пытаясь совершить суицид, сообщает YK-news.kz.
В департаменте полиции ВКО сообщили, что герой любительской видеозаписи - 1984 года рождения.
Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РК (Доведение до самоубийства).