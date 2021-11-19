В Усть-Каменогорске полицейские задержали окровавленного мужчину

Фото: ДЧС ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 18 НОЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области из-за сильного ветра с крыш нескольких зданий сорвало кровлю. ДЧС области просит граждан быть осторожными, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня в городе Аягозе и в Уланском районе, в селе Бестерек, из-за сильных порывов ветра сорвана кровля со зданий. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области.

В ведомстве сообщили, что на 18 ноября в области объявлено штормовое предупреждение: ожидается снег, ночью на севере области сильный снег. На юге, северо-востоке области ожидается метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, до 15-20 метров в секунду, на юге, северо-востоке области порывы до 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.