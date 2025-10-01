Восемь человек погибли в результате аварии на трассе Алматы - Бишкек

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало

Рассказать друзьям

Семей. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 27 сентября в 22.51 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС.





Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 852 км на северо-восток от Алматы.





Сведения об ощутимости:





расчетная интенсивность в Семее составила 2 балла.





Специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.





По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время эти объекты функционируют в штатном режиме.





Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная.