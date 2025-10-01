30.09.2025, 16:10 30641
Восемь человек погибли в результате аварии на трассе Алматы - Бишкек
Начато досудебное расследование
Конаев. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь человек погибли в результате аварии на трассе Алматы - Бишкек в Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По предварительным данным, автомашина Lexus выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомашиной Toyota Alphard. В результате аварии от полученных травм на месте скончались восемь человек и двое госпитализированы в больницу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование.
Ранее пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
28.09.2025, 10:41 87641
Жители Семея ощутили землетрясение
Семей. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 27 сентября в 22.51 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС.
Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 852 км на северо-восток от Алматы.
Сведения об ощутимости:
расчетная интенсивность в Семее составила 2 балла.
Специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.
По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время эти объекты функционируют в штатном режиме.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная.
27.09.2025, 15:21 109971
Грузовик врезался в АЗС в поселке Тобол
Жертв и пострадавших нет
Костанай. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Грузовик въехал в автозаправочную станцию в поселке Тобол Костанайской области, сообщает местное издание "Костанайские новости".
Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
На нем видно, что КамАЗ практически полностью оказался внутри здания. К счастью, во время аварии никто не пострадал.
По предварительным данным, у машины лопнула камера переднего левого колеса, после чего грузовик потерял управление и врезался в здание АЗС. Удар был значительным, машина полностью въехала в павильон, выбила витринное стекло, вырвала элементы металлоконструкции и повредила ряды сопутствующего товара мини-маркета. Повредились в том числе газовые баллоны для портативных горелок, из-за чего случилась утечка", - пишет источник.
В департаменте полиции региона сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. По факту аварии проводится проверка.
25.09.2025, 16:15 173096
В Алматинской области самосвал провалился под асфальт
Фото: кадр из видео
Конаев. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Боралдай Илийского района Алматинской области самосвал провалился под асфальт, передает корреспондент агентства.
Видео, на котором можно заметить, что часть грузовика ушла под землю, распространить в Сети.
В департаменте полиции региона прокомментировали инцидент.
Сотрудники полиции начали проверку по факту провала самосвала в траншею при проведении земляных работ. По предварительным данным, в ходе прокладки водопровода произошел обвал грунта, после чего было принято решение вести работы открытым способом. В ночь на 25 сентября участок автодороги был временно закрыт, однако спустя некоторое время самосвал, перевозивший горячий асфальт для ремонтных работ, провалился в образовавшийся канал", - пояснили в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям ответственных лиц.
Ранее, 16 сентября, на улице Аманжол в Ауэзовском районе Алматы после сильного дождя произошел провал дорожного полотна, в результате чего были повреждены 13 автомашин.
Также утром 17 сентября на участке улицы Яссауи на пересечении с улицей Дастан произошел частичный провал дорожного покрытия площадью 100 квадратных метров после сильного дождя.
Позже акимам Ауэзовского и Медеуского районов города Алматы объявили выговор после провалов асфальта и нецелесообразной замены брусчатки на ряде участков в городе.
25.09.2025, 11:53 180306
Жестокое избиение девушки попало на видео в Атырау
Фото: кадр из видео
Атырау. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау сверстница жестоко избила девушку. Момент избиения попал на видео.
Инцидент с участием несовершеннолетних произошел в микрорайоне Жилгородок.
На видео одна из девушек жестоко избивает сверстницу, наносит ей удары ногами по голове и по телу. Остальные не помогают пострадавшей, а снимают происходящее на видео.
Инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции. Там рассказали, что конфликт произошел между студентками колледжа.
Подозреваемая помещена в центр адаптации несовершеннолетних. Все участники будут поставлены на профилактический учет, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. К административной ответственности привлекаются родители несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Правовая оценка будет дана и подростку, снявшему и распространившему видео конфликта, не сообщив при этом в полицию", - рассказали в ведомстве.
По факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Ранее в Атырау 21-летний парень избил девятилетнего мальчика на детской площадке.
24.09.2025, 19:38 205026
Офис КТК пострадал в результате атаки БПЛА на Новороссийск
Фото: ктк
Новороссийск. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 24 сентября, в середине рабочего дня на центр Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р".
Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован", - говорится в сообщении КТК.
В результате атаки в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие не из числа работников компании.
По информации Министерства энергетики Казахстана, по состоянию на текущий час транспортировка и отгрузка казахстанской нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) осуществляются в штатном режиме. Прием нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода ведется без ограничений.
Ведомство находится на связи с акционерами консорциума для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле.
24.09.2025, 13:15 216231
Агрессор избил девятилетнего мальчика на детской площадке в Атырау
По факту нападения возбуждено уголовное дело
Атырау. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау возбудили уголовное дело по факту избиения девятилетнего мальчика, сообщает AtyrauPress.
Видео, на котором неизвестный нападает на 9-летнего мальчика во дворе на детской площадке, появилось в соцсетях.
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Полиция возбудила уголовное дело и разыскивает нападавшего.
Разгорелся скандал после появления видео с детской площадки, где неизвестный ударил 9-летнего мальчика. На кадрах видно, как ребенок пытается убежать, но нападавший догоняет его и бьет кулаком по голове. За происходящим наблюдал мужчина, сидевший на лавочке, который вмешался и попытался остановить агрессора. Вслед за ним к месту начали подходить и другие прохожие. Увидев скопление людей, злоумышленник скрылся", - пишет источник.
Департамент полиции Атырауской области сообщил, что по факту нападения возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и задержанию подозреваемого. Изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели происшествия", - говорится в официальном комментарии.
Ребенок получил легкие телесные повреждения. Ему оказывается необходимая психологическая помощь. Другие детали следствие пока не разглашает.
24.09.2025, 12:57 217331
Сварщик погиб на Павлодарской ТЭЦ
Фото: Павлодарэнерго
Павлодар. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Несчастный случай произошел со сварщиком на ТЭЦ-2 АО "Павлодарэнерго", сообщили в департаменте комитета госинспекции труда Павлодарской области.
23 сентября 2025 года при выполнении работ ТЭЦ-2 АО "Павлодарэнерго" работниками субподрядной организации ИП "Экибастуз" произошел несчастный случай. В результате сварщик 4-го разряда 1992 года рождения погиб. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего", - рассказал замглавы департамента Абылай Сабыров.
Напомним, 20 марта 2022 года в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. Под завалами погибла сотрудница предприятия.
23.09.2025, 19:55 215606
В Жетысуской области солдат-срочник получил смертельное огнестрельное ранение
Фото: кадр из видео Минобороны
Талдыкорган. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области во вторник, 23 сентября, солдат-срочник погиб в результате огнестрельного ранение, сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВС РК.
Трагедия произошла во время занятий по боевой подготовке. Причиной стало нарушения мер безопасности при обращении с оружием.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. В случае выявления халатности и бесконтрольности со стороны должностных лиц виновные понесут самую строгую ответственность. Происшествие взято на особый контроль министра обороны РК", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что солдат-срочник погиб в военной части в Алматинской области. Военнослужащий совершил суицид.
