23.04.2026, 13:04 25356
Взрыв в кафе Щучинска: задержаны еще двое подозреваемых
Фото: ДЧС Акмолинской области
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Еще двоих подозреваемых задержали в Щучинске в рамках расследования взрыва в кафе, унесшего жизни 12 человек, сообщает прокуратура Акмолинской области.
В рамках расследования дела дополнительно задержаны директор автомобильной газозаправочной станции и доставщик газовых баллонов. Они подозреваются в нарушении требований законодательства при оказании услуг по наполнению и доставке баллонов. Действия подозреваемых квалифицированы по статье 306 УК РК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью более двух лиц и смерть человека), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет", - рассказали в ведомстве.
С санкции суда в отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении второго - домашний арест.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, взрыв с последующим возгоранием произошел 26 февраля в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пострадали 28 человек, из них 13 были госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли на месте. Спасены 10 человек. Позже в больнице скончались еще пятеро пострадавших.
По словам министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингиса Аринова, предварительной причиной взрыва в кафе "Центр плова" в Щучинске могло стать нарушение использования газовых баллонов.
23.04.2026, 12:12 27021
Гибель солдата в ВКО: уволены командир части и его заместители
Фото: Минобороны РК
Усть-Каменогорск. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Главная военная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении командиров батальона и взвода одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона по факту гибели солдата, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что должностные лица неоднократно допускали неуставные взаимоотношения, оказывали психологическое давление на погибшего военнослужащего и шесть его сослуживцев. Кроме того, командир взвода самоустранился от контроля за порядком хранения оружия", - рассказали в ГВП.
Уголовное дело по нескольким эпизодам превышения власти и халатного отношения к службе направлено в суд.
От занимаемых должностей освобождены командир части и два его заместителя, в дисциплинарном порядке наказано 9 должностных лиц", - добавили в ведомстве.
Напомним, солдат-срочник погиб в ноябре прошлого года. Причиной смерти стал суицид. Расследование проводи лось по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства"
В январе в Шымкенте солдат-срочник скончался из-за острого лейкоза.
После серии смертей в армии Минобороны выступило с заявлением. Однако, несмотря на заверения оборонного ведомства, что "принят комплекс экстренных мер, направленных на недопущение подобных трагедий в дальнейшем", случаи гибели солдат продолжились.
В феврале в Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время плановых полевых стрельб.
В марте военнослужащий контрактной службы погиб в области Абай в результате нарушения мер безопасности при эксплуатации военной техники.
Спустя всего неделю в одной из воинских частей Атырауского гарнизона военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение во время проведения плановых полевых стрельб.
В этом же месяце в воинской части Жамбылской области погиб в результате стрельбы начальник караула.
21.04.2026, 12:10 104541
Рабочий погиб на заводе ферросплавов в Аксу
Начато расследование
Павлодар. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Рабочий погиб на заводе ферросплавов в Аксу в Павлодарской области, передает корреспондент агентства.
20 апреля при выполнении работ по дроблению металла разбивщик получил травмы, несовместимые с жизнью. О происшествии сообщили в государственные органы, начато расследование. Руководство АО "ТНК "Казхром" приносит глубокие соболезнования семье и родным погибшего", - сообщает Pavlodarnews.kz.
Кроме того, подчеркивается, что компания окажет семье необходимую помощь.
Ранее в области Абай на шахте погиб рабочий.
20.04.2026, 15:58 128126
Мужчина утонул в арыке во время сильных дождей в Алматы
По данным полиции, погибший был нетрезв
Алматы. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы нетрезвый мужчина утонул в арыке во время проливных дождей.
Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал в арык. В результате полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия", - сообщили в департаменте полиции города.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Ранее информация о трагическом инциденте появилась в соцсетях. Согласно информации, коммунальный службы приехали, чтобы очистить арык от засора, но обнаружили тело человека. Сообщается, что мужчину могло засосать в трубу во время сильных дождей.
Отметим, что в преддверии непогоды коммунальные службы Алматы были переведены в режим повышенной готовности. В городе усилили меры реагирования из-за неблагоприятного прогноза погоды. Организовано круглосуточное дежурство. Горожан просили соблюдать осторожность, особенно вблизи арыков, дорог и склонов.
Во время дождей в городе резко выросла загруженность дорог. Пробки достигали десяти баллов. В одном из районов города после двухдневных ливней сошла оплывина на жилой дом. По словам сотрудников "Казселезащиты", сход грунта произошел из-за обильных осадков и отсутствия системы каналов. Жители винят во всем забитые арыки.
19.04.2026, 12:10 182601
Более ста лошадей погибли из-за сильных ливней в Мангистауской области
Животные увязли в размокшем грунте и не смогли выбраться
Актау. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Более ста погибших лошадей обнаружили в Мангистауской области после проливных дождей, сообщает Lada.kz со ссылкой на акимат Мангистауского района.
По предварительным данным, обнаружено более ста лошадей. В настоящее время местные исполнительные органы уточняют количество погибшего скота, так как владельцы пока не могут полностью провести учет поголовья", - пишет источник.
Причиной падежа стали экстремальные погодные условия. Из-за сильного ливня грунт размок, животные застряли в грязи и не смогли выбраться.
Часть табунов могла погибнуть на расстоянии до 60-80 километров от населенных пунктов", - сообщает сайт.
Еще часть животных была обнаружена вдоль железнодорожного полотна в 120-150 километрах от районного центра, на участке между Сайотесом и 7-м разъездом.
Для оценки ситуации создана специальная комиссия.
Вопросы компенсации за погибший скот, зарегистрированный в базе идентификации сельскохозяйственных животных, будут рассмотрены в рамках действующего законодательства", - уточнили в акимате.
В самом селе Сайотес сильный ветер сорвал кровлю с нескольких зданий.
Работы по откачке воды и восстановлению продолжаются в усиленном режиме. Ситуация находится на особом контроле. Ведется работа с владельцами скота, задействованы современные средства мониторинга и спецтехника", - сообщили в акимате Мангистауского района.
18.04.2026, 20:05 221381
Взрыв в кафе Щучинска: количество погибших возросло до 12
Фото: ДЧС Акмолинской области
Кокшетау. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения РК сообщили о смерти еще одного пострадавшего при пожаре в кафе "Центр плова" в Щучинске, передает корреспондент агентства.
Как отметили в ведомстве, мужчине было 49 лет. Он скончался в реанимации, не приходя в сознание.
Несмотря на проводимую интенсивную терапию и комплекс лечебных мероприятий, включая оперативные вмешательства, на 48-е сутки пребывания зафиксирован летальный исход", - рассказали в Минздраве.
Напомним, министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов сообщил, что предварительной причиной взрыва в кафе "Центр плова" в Щучинске могло стать нарушение использования газовых баллонов.
Как сообщалось ранее, взрыв с последующим возгоранием произошел 26 февраля в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пострадали 28 человек, из них 13 были госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли на месте. Спасены 10 человек. Позже в больнице скончались еще четверо пострадавших.
18.04.2026, 18:58 223411
В Алматы оплывина обрушилась на дом после дождей
Фото: Скриншот из видео/КТК
Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы после двухдневных ливней на жилой дом сошла оплывина. Около трехсот кубометров грязи повредили пристройку, обрушили крышу и часть стен. Обошлось без пострадавших, на месте работают спасатели, сообщает телеканал КТК.
Все началось после того, как часть горы срезали ради строительства дороги. С тех пор каждую весну и осень люди боятся остаться без жилья. Мы постоянно находимся под страхом того, что на нас сойдет оползень. Вот как ночью сошел оползень на дом соседки. Точно так же мы постоянно находимся в зоне риска. У нас часть домов, получается, у которых окна выходят на ту сторону, на сторону горы, все эти жители постоянно подвергаются угрозе, особенно в демисезонье, когда грунт намокает", - цитирует телеканал жительницу района.
По словам сотрудников "Казселезащиты", сход грунта произошел из-за обильных осадков и отсутствия системы каналов. Сейчас на месте дежурят спецслужбы. При этом ливень не прекращается. За двое суток в городе выпало 29 миллиметров осадков. Несколько улиц оказались затоплены. Жители винят во всем забитые арыки.
Я здесь неподалеку живу. Вчера около двух часов мы только домой добирались, потому что все здесь затоплено было. Не проехать. Не то что проехать, пройти невозможно было. Невозможно, да! Машине в салон вода полностью. Чуть дождь, у нас затапливает вот здесь, что невозможно даже ездить. И постоянно проблема с машиной. Ремонтировать все это", - возмутился еще один алматинец.
Чиновники заявили телеканалу, что последствия ливня в Алматы устраняет больше 400 человек. Воду откачивают при помощи мотопомп. Там, где она может подняться сверх нормы, раскладывают мешки с песком. В городе круглосуточно дежурят спасательные службы.
Стоит отметить, что жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
В сентябре депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в своем депутатском запросе поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы.
Также депутат предложил запретить строительство многоквартирных домов на тектонических разломах, в предгорьях и селеопасных зонах.
Напомним, экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, является высокосейсмичной зоной и подвержен сильным землетрясениям, увеличивает опасность строительство многоэтажных зданий.
17.04.2026, 09:35 297651
Двое мотоциклистов погибли в ДТП в Карагандинской области
Фото: скриншот из видео ДП
Караганда. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 16 апреля около 21.00 в поселке Агадырь Шетского района Карагандинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух мотоциклов, двигавшихся в одном направлении, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
В результате аварии водители мотоциклов в возрасте 37 и 17 лет скончались на месте происшествия, еще один человек с различными травмами доставлен в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия", - проинформировали в полиции.
Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость и ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности окружающих. Особое внимание обращается на необходимость обязательного использования защитной экипировки (шлема и специализированного снаряжения) при управлении мототранспортом.
Как сообщалось ранее, четыре человека погибли при лобовом столкновении на трассе в Костанайской области.
16.04.2026, 10:38 354886
В Экибастузе задержали троих подозреваемых в нападении на врача и медсестру
Фото: скриншот из видео ДП
Экибастуз. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе расследуют уголовное дело по факту применения насилия в отношении медицинских работников. Подозреваемые задержаны: двое водворены в ИВС, один помещен в спецпалату и находится под конвоем полиции, сообщили в департаменте полиции.
12 апреля рано утром в травмпункт больницы города Экибастуза обратился за медицинской помощью местный житель, находившийся в сопровождении двух нетрезвых друзей. По предварительным данным, сопровождающие вели себя вызывающе и на замечание врача отреагировали агрессивно. Отказываясь выйти из помещения, компания молодых людей стала наносить удары врачу. Телесные повреждения получила и медсестра, пытавшаяся вмешаться в ситуацию", - рассказали в полиции.
Сообщается, что пострадавшие медработники были госпитализированы.
Трое подозреваемых были задержаны на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело", - уточнили в полиции.
Напомним, с 7 марта 2026 года в Казахстане вступили в законную силу жесткие законодательные меры по защите медицинских работников, согласно которым за нападение на врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи грозит до 12 лет лишения свободы.
