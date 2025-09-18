17.09.2025, 11:30 55016
Житель Туркестанской области убил жену молотком
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Туркестан. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области, в селе Карамурт, муж убил жену молотком, а затем совершил самоубийство, сообщает телеканал КТК.
Сиротами остались четверо детей, младшему из которых всего 4 года.
Причиной убийства в оставленном аудиосообщении погибший назвал якобы неверность супруги.
Однако, по словам родственников женщины, она посвящала себя семье и детям, а ее 56-летний супруг нигде не работал и постоянно скандалил. В полиции завели уголовное дело и выясняют все обстоятельства.
По предварительным данным, местный житель на бытовой почве нанес телесные повреждения своей супруге, которая впоследствии скончалась. После чего покончил с собой, оставив аудиозапись с описанием мотивов преступления. В настоящее время проводится досудебное расследование", - сообщили в областном департаменте полиции.
Четверо детей, старшему из которых 13, а младшему всего 4 года, пока находятся в центре адаптации.
Ранее жителю Актобе вынесли пожизненный приговор за то, что он взял в заложницы бывшую гражданскую супругу и убил ее пожилых родителей.
новости по теме
18.09.2025, 17:05 11501
Пожар на мусорном полигоне: в Алатау введен режим ЧС
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Конаев. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за крупного пожара на мусорном полигоне в Алатау ввели режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба, сообщает пресс-служба акимата города.
Поскольку пожар охватил значительную территорию, введение режима ЧС позволяет оперативно задействовать все необходимые силы и средства - пожарные расчеты, спасателей, специализированную технику, а также скоординировать работу всех служб. Принятые меры направлены на ускорение работ по ликвидации последствий", - заявили в акимате.
Подчеркивается, что ситуация находится под постоянным контролем.
Угрозы жизни жителей нет. Все службы работают в усиленном режиме. Для установления причин возгорания будет проведена специальная проверка", - добавили в пресс-службе.
Напомним, пожар на мусорном полигоне в Алматинской области тушат уже четвертые сутки. По данным МЧС, тушение пожара осложняется пожарной нагрузкой, глубиной тления на 10 метрах и изменением направления ветра. К ликвидации возгорания дополнительно привлекли силы и средства ДЧС Алматы, Шымкента и пяти областей. Едкий дым накрыл всю территорию свалки и рядом расположенных населенных пунктов. Запах гари также дошел до Алматы.
В городе Алатау власти намерены объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба.
В ДЧС рекомендуют жителям Алматинской области по возможности ограничить пребывание на улице, использовать маску или марлевую повязку, закрывать окна и двери.
18.09.2025, 10:28 22851
Восемь квартир пострадало в результате пожара в кафе в Астане
Фото: акимат Астаны
Рассказать друзьям
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 18 сентября в Астане произошел пожар в кафе, расположенном на первом этаже восьмиэтажного дома на улице Достык, сообщили в столичном акимате.
На месте оперативно был создан штаб. Благодаря слаженным действиям ДЧС и ДП пожар был оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", - уточнили в ведомстве.
По данным акимата, в результате пожара пострадало восемь квартир. Для жителей организовано временное размещение в гостиницах города. А также будет оказана всесторонняя помощь.
В течение суток будут начаты работы по ремонту пострадавших квартир и восстановлению фасада за счет средств собственников кафе", - сообщили в акимате.
18.09.2025, 08:56 25311
Три человека погибли в результате столкновения поезда и автомобиля в Карагандинской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Караганда. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области ночью произошло столкновение поезда с легковым автомобилем. В результате происшествия погибли три человека, сообщили в пресс-службе нацкомпании КТЖ.
17 сентября 2025 года в 00.54 на участке Акадыр - Караганда, перегон Жарык - Дария, на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде при следовании пассажирского поезда со скоростью 92 км/ч машинист применил экстренное торможение из-за выезда на пути легкового автомобиля марки Mazda. Избежать столкновения не удалось", - проинформировали в КТЖ.
Сообщается, что водитель автомобиля и два пассажира получили несовместимые с жизнью травмы. Информация о происшествии передана в правоохранительные органы.
17.09.2025, 18:30 41836
Пострадавший на соревнованиях по казакша курес подросток умер в Астане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавший на соревнованиях по казакша курес в Акмолинской области 15-летний подросток умер в Астане, сообщает пресс-служба столичного управления здравоохранения.
Состояние при поступлении было крайне тяжелым, в связи с чем сразу госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Проведен полный комплекс необходимых реанимационных и лечебных мероприятий, неоднократно проведены консилиумы с участием республиканских специалистов. Несмотря на усилия медицинских работников, состояние ребенка продолжало ухудшаться. 15 сентября 2025 года ребенок скончался", - говорится в сообщении.
Напомним, в Сети распространилась информация о несчастном случае, который произошел на республиканских соревнованиях по казакша курес в Ерейментау. В департаменте полиции региона заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
17.09.2025, 13:45 50656
Еще на одной улице в Алматы произошел провал после сильного дождя
Произошло подмывание траншей абонентских сетей и ослабление грунтовой основы
Рассказать друзьям
Алматы. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 17 сентября на участке улицы Яссауи на пересечении с улицей Дастан произошел частичный провал дорожного покрытия площадью 100 квадратных метров после сильного дождя, сообщили в акимате Алматы.
Во время обильных осадков произошло подмывание траншей абонентских сетей и ослабление грунтовой основы, что способствовало образованию провалов и нарушению целостности дорожного покрытия. Сейчас проводятся работы по восстановлению дорожного полотна. Планируемый срок устранения до 18 сентября", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее на этом участке подрядной организацией "Спецкоммунстрой" проводились работы по строительству канализационных сетей. Техническим надзором дано пояснение, что работы проводились согласно нормам и требований СНиП и проекта.
В настоящее время специалисты устанавливают причину провалов асфальтового покрытия по улице Яссауи.
Направлен запрос в уполномоченный орган управления градостроительного контроля для определения качества проводимых работ. Поскольку не исключено, что просадка произошла из-за неправильного уплотнения грунта. Это станет известно по результатам проведенной проверки", - добавили в акимате.
Ранее сообщалось, что 13 автомобилей были повреждены в результате провала дорожного полотна по улице Аманжол.
Вечером 16 сентября Алматы погрузился в транспортный коллапс из-за обильного дождя. Пробки на дорогах достигли 10 баллов, люди часами не могли дождаться общественного транспорта, а стоимость услуг такси выросла в несколько раз.
17.09.2025, 10:26 57261
На одной из улиц Алматы после дождя произошел провал дороги, повреждены 13 автомашин
Фото: из соцсетей
Рассказать друзьям
Алматы. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На улице Аманжол в Ауэзовском районе Алматы 16 сентября после сильного дождя произошел провал дорожного полотна, в результате чего были повреждены 13 автомашин, сообщили в городском акимате.
По данным акимата Ауэзовского района, подрядная организация ТОО "Спецстрой Групп ЛТД" ранее выполнила на улице Аманжол строительно-монтажные работы по прокладке инженерных сетей водоснабжения и канализации.
Работы на данном участке были завершены в полном объеме. Восстановление асфальтобетонного покрытия было временно отложено в связи с планируемым строительством газопровода диаметром 300 мм (сталь) по заказу АО "QazaqGaz". Такое решение было принято, чтобы исключить повторное вскрытие дорожного полотна и во избежание дополнительных неудобств для жителей. Восстановление покрытия планировалось выполнить после завершения всех работ по укладке газопровода. Однако вся дождевая вода района по существующим арычным лоткам стекает к данной улице, что значительно увеличивает нагрузку на ее покрытие. Кроме того, выполнение прокладки инженерных сетей на глубине до 6 метров ослабило грунтовую основу. Указанные обстоятельства и сильный ливень способствовали образованию просадок и нарушению целостности дорожного полотна", - пояснили в акимате.
Сообщается, что в настоящее время улица Аманжол перекрыта. Утром началась эвакуация автомашин, вынос грунта с последующей засыпкой балластом до полной расчистки улицы.
Вместе с тем подрядная организация обязуется полностью возместить ущерб владельцам поврежденных автомобилей. Вопрос находится на контроле акимата города Алматы", - отметили в пресс-службе.
17.09.2025, 08:44 60246
Третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне в Алматинской области
Фото: МЧС
Рассказать друзьям
Конаев. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжаются работы по ликвидации пожара на мусорном полигоне в Алматинской области, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
По поручению министра по чрезвычайным ситуациям генерала-майора Чингиса Аринова вчера вечером на место происшествия прибыл председатель комитета противопожарной службы Ерлан Турегелдиев. Координация действий ведется как на месте, так и из командного центра МЧС. На полигоне развернут оперативный штаб, который осуществляет управление и мониторинг хода ликвидационных работ в круглосуточном режиме.
Создано шесть участков тушения. На месте пожара организована бесперебойная подача воды с установкой АНР (автомобиль насосный рукавный) на открытый водоисточник - реку Терен-Кара с прокладкой магистральной линии. Задействовано шесть единиц техники: автомобиль насосный рукавный и пять автоцистерн. На ликвидацию подано 11 стволов и один переносной лафетный ствол", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что тушение пожара осложняется пожарной нагрузкой, глубиной тления на 10 метрах, изменением направления ветра.
К ликвидации возгорания дополнительно привлечены силы и средства ДЧС Алматы, Шымкента, области Жетысу, Абай, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областей, военнослужащие воинской части 52859 имени Мартбека Мамраева и 68303 имени Касыма Кайсенова МЧС. Всего задействовано более 200 человек личного состава и более 90 единиц техники", - уточнили в МЧС.
Отмечается, что днем и ночью спасатели проводят засыпку очагов инертными материалами с последующим уплотнением грунта. "Данный метод позволит полностью перекрыть доступ кислорода к тлению и обеспечить окончательное устранение возгорания", - пояснили в министерстве.
Напомним, вчера днем жители Алматы стали жаловаться на задымленность и запах гари. В ДЧС города сообщили, что задымленность вызвана пожаром на мусорном полигоне в Алматинской области. По данным Казгидромета, в городе наблюдалось незначительное превышение предельно-допустимой концентрации химических веществ.
По прогнозу "Казгидромета", сутки 17 сентября, ночью 18 сентября метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере Алматы. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1-й, 2-й, 3-й степени НМУ отсутствует.
В то же время в ДЧС Алматинской области рекомендуют жителям Алматинской области по возможности ограничить пребывание на улице, использовать маску или марлевую повязку, закрывать окна и двери.
16.09.2025, 15:20 73626
Спасатели рассказали о сложностях ликвидации пожара на полигоне ТБО в Алматинской области
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Конаев. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ДЧС Алматинской области рассказали, с какими трудностями столкнулись спасатели при ликвидации пожара на мусорном полигоне.
Очаги находятся глубоко под землей, горение происходит не только на поверхности, но внутри отходов, на глубине до 10 метров, поэтому тление сохраняется. Внутри полигона поддерживается высокая температура, поэтому происходит длительное тление. При длительном разложении мусора образуется метан, который поддерживает непрерывное внутреннее тлеющее горение. Более того, поверхность полигона нестабильна, есть риск провалов, в связи с чем маневренность тяжелой техники ограничена", - рассказали в ДЧС.
В настоящее время в тушении задействованы порядка 150 человек и более 70 единиц техники ДЧС Алматинской области и города Алматы, воинской части 28237 села Узынагаш, "Казселезащиты", службы спасения МЧС Алматы, ДП и МИО. Также дополнительно следуют силы и средства МЧС с техникой, пожарно-насосные станции (ПНС), аварийно-спасательные автомобили (АР), бульдозеры, тралы и другая специализированная техника.
В ведомстве добавили, что ситуация находится под контролем МЧС. Угрозы распространения огня на близлежащие территории нет.
Ранее сообщалось, что ночью из-за сильного задымления и ухудшения видимости на прилегающей трассе было введено ограничение движения транспорта.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
18.09.2025, 09:33Ворошиловское водохранилище вернули в коммунальную собственность 18.09.2025, 10:0951086Минтруда Казахстана будет применять ИИ при назначении АСП 18.09.2025, 10:4345511Заместители акимов района и села задержаны в Мангистауской области 18.09.2025, 12:1443846Обновленные правила медосвидетельствования разъяснили в МВД 18.09.2025, 13:1839976Токаев назначил заместителя председателя АРРФР 12.09.2025, 17:50281676В Казахстане пройдет учение "Айбалта-2025": граждан просят сохранять спокойствие 12.09.2025, 12:34261031Полиция усилила контроль за общественным правопорядком по всему Казахстану 12.09.2025, 16:14258521Жители Казахстана смогут оформить сделку купли-продажи жилья онлайн 13.09.2025, 10:17255471Опасное заболевание диагностировали у двух детей в Павлодарской области 12.09.2025, 11:47254791Вынесен приговор по делу о хищении средств по программе Damu Bala в области Абай 08.09.2025, 12:01590571Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27522361Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28517816На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48513741Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38495671Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?